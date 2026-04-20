Da Like a Virgin (1984) è nata una stella che ha calcato - e sta calcando - la musica mondiale da ben cinque decenni. Madonna, a quasi 68 anni suonati (li compirà il prossimo 16 agosto), nel vero senso della parola, continua a far parlare di sé tra successi, tour e un vero e proprio impero fuori dai palcoscenici.

Un’icona mondiale dello spettacolo che taglia a 360° almeno tre generazioni di fan, che ancora oggi la idolatrano come l’artista femminile di maggior successo della storia. E i numeri le danno ragione, avendo venduto oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo (Guiness dei primati assoluto). E poco importa se nell’era di internet, dal download facile, non è in vetta - citofonare Taylor Swift per informazioni - alle “classifiche di specialità”. Madonna è quel qualcosa in più che la maggior parte della star attuali non potrà raggiungere: la fama che ha fatto epoca.

Nel 2026 torna con il singolo “I Feel So Free” e un’esibizione da urlo, tutta nostalgia ed energia, al Coachella, a più di 20 anni dall’ultima volta, in coppia con Sabrina Carpenter. Una riprova in più di quanto Madonna, alla fine dei conti, non abbia alcuna voglia di andare in pensione.

Ma quanto vale il suo impero? I numeri parlano chiarissimo: la star di Bay City, secondo le ultime stime, viaggia verso il miliardo di dollari di patrimonio. Ecco tutto quello che sappiamo.

Chi è Madonna? La carriera in breve

La “Regina del Pop” - soprannome non casuale - è sulla cresta dell’onda da oltre 40 anni. Dall’esordio del primo album Like a Vergin non si è mai fermata, rappresentando sempre un’icona in movimento, tra successi iconici, stile, femminilità e seduzione. Dagli anni ’80 ne è uscita come star rivelazione, essendo la cantante con più dischi venduti nell’arco del decennio; i ’90 sono stati la consacrazione, con anche un passaggio importante al cinema (ha vinto un Golden Globe per “Evita” nel 1996); i Duemila, invece, rappresentano il simbolo dell’era moderna, era in cui ha dimostrato di sapersi destreggiare alla grande tra video, download e l’avvento dei social.

Proprio lo «Sticky & Sweet Tour» è un po’ l’emblema dei suoi tanti trionfi live: la tournee del 2008-2009, infatti, è stata per anni quella di maggior successo di un’artista solista, incassando ben 411 milioni di dollari complessivi. Chi le è passata davanti in questa classifica? Ancora Taylor Swift, colei che potremmo definire la Madonna moderna, sebbene diversissima dall’originale.

Originale come quel suo nome, che tutto è fuorché un nome d’arte: difatti, forse non tutti sanno che Madonna si chiama proprio Madonna - oltre a Louise Veronica Ciccone -, simbolo di chiare origini italiane (da parte di padre). In carriera, The Queen of Pop si è portata a casa 7 Grammy e 5 Billboard Music Awards, ponendo sotto i riflettori tutto ciò che è la forza, ancora oggi, del suo successo: la voce, ovviamente, e l’immagine. Non a caso, si tratta dell’artista che ha avuto più video musicali in vetta alla Billboard 200, la celebre classifica americana (ben 9).

Tutti questi successi sono sinonimo di fama e la fama, solitamente, è l’anticamera del denaro. Anche e soprattutto nel mondo di oggi, ma per Madonna i processi sono ancora più complessi e frammentati, essendo lei una figlia degli anni ’80. E allora, Madonna è miliardaria?

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Il patrimonio stimato di Madonna

Contrariamente a quanto suggerito da certi «rumors» nati sul web nel corso degli anni, Madonna non è ancora ufficialmente miliardaria, ma il traguardo è ormai a un passo.

Ad oggi, il suo patrimonio netto stimato si attesta sulla vertiginosa cifra di 850 milioni di dollari.

Questa fortuna non è frutto solo delle royalty musicali, ma di una diversificazione magistrale: la popstar possiede infatti un portafoglio immobiliare dal valore di circa 80 milioni di dollari, che include una sontuosa townhouse nell’Upper East Side di Manhattan da oltre 1.200 metri quadrati (pagata 32 milioni nel 2009) e una villa del XVIII secolo a Sintra, in Portogallo.

Ma la vera «miniera d’oro» nascosta risiede nelle pareti delle sue dimore: si stima che la sua collezione d’arte valga almeno 100 milioni di dollari, annoverando pezzi pregiatissimi di Picasso, Diego Rivera, Damien Hirst e persino uno dei rarissimi cinque dipinti esistenti di Frida Kahlo. Nonostante il divorzio da Guy Ritchie nel 2008 le sia costato una cifra tra i 50 e i 60 milioni di sterline, la sua capacità di generare ricchezza attraverso brand come MDNA Skin e le sue linee di moda ha mantenuto solido un impero che la vede stabilmente tra le donne self-made più ricche d’America secondo Forbes.

Quanto guadagna Madonna? I cachet conosciuti (e stimati)

La carriera di Madonna è una lezione di economia dello spettacolo. Se per “Cercasi Susan disperatamente” (1985) incassò appena 80.000 dollari, già l’anno successivo la sua quotazione era schizzata a 1 milione di dollari per recitare accanto all’allora marito Sean Penn. Il picco massimo sul grande schermo è arrivato nel 1993 con “Body of Evidence”, per il quale ha negoziato un cachet di 2,5 milioni di dollari più una percentuale sugli incassi lordi.

Tuttavia, il vero «core business» restano i live. In tutta la sua carriera, si stima che Madonna abbia incassato oltre 1,4 miliardi di dollari dai tour. Un esempio lampante della sua lungimiranza imprenditoriale fu la fondazione della società Maverick nel 1992: un accordo con Time Warner che le garantì un anticipo di 60 milioni di dollari e il 20% delle royalty musicali.

Persino le sue incursioni nell’editoria sono state dei successi finanziari clamorosi: il libro fotografico Sex (1992) vendette 1,5 milioni di copie a 50 dollari l’una nei primi giorni di uscita. Ogni sua mossa, dal contratto pubblicitario con Pepsi del 1989 alle recenti collaborazioni con star come The Weeknd, conferma che il brand Madonna è una macchina da soldi che non conosce crisi, capace di trasformare ogni provocazione in un asset finanziario di portata globale. Anche in un’era dove chi è nato nel 2000 ha, solitamente, una marcia in più.