Serie A, la penalizzazione alla Juventus ha falsato il campionato: i risultati del sondaggio

Serie A, la penalizzazione alla Juventus ha falsato il campionato. Questo è il responso del sondaggio di Money.it che è arrivato dopo la sentenza della Corte Federale d’Appello che ha tolto 10 punti in classifica ai bianconeri ora finiti fuori dalla zona che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

Penalizzazione Juventus Risultati sondaggio Money.it

Guardando i risultati di questo sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo stato realizzato a campione, emerge come i lettori siano chiaramente dell’opinione che la penalizzazione inflitta alla Juventus abbia falsato il campionato.

Più che il merito della sentenza, l’impianto accusatorio del procuratore federale Giuseppe Chiné sostanzialmente ha retto anche in sede di Collegio di Garanzia dello Sport, da giorni stanno facendo discutere le tempistiche di una penalizzazione arrivata a due giornate dal termine del campionato.

Non è un caso che dopo la sentenza riguardante la Juventus, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini abbia invocato una riforma della giustizia sportiva spiegando che “il modello sognato è quello del tribunale arbitrale dello sport durante i Giochi Olimpici per la risoluzione di controversie in 24 ore: è chiaro che non tutto è risolvibile in 24 ore, ma è importante che la giustizia sportiva proceda nei tempi più rapidi possibili”.

Non ce ne voglia il presidente Casini, ma questa proposta appare essere abbastanza strampalata visto che una questione complessa come quella delle plusvalenze - per non parlare della manovra stipendi per cui la Juventus è stata appena deferita - possa essere risolta nel giro di qualche giorno.

Penalizzazione Juventus: Serie A falsata per il sondaggio

L’esito plebiscitario del sondaggio di Money.it fa la spia di come con ogni probabilità non solo i tifosi della Juventus siano convinti che la penalizzazione abbia falsato il campionato, ma anche quelli delle altre squadre.

In virtù della penalizzazione di 10 punti subita - che salvo ulteriori ricorsi può considerarsi definitiva - la Juventus dal secondo posto in classifica è scivolata al settimo anche se ancora in corsa per un posto nelle Coppe nonostante lo scivolone di Empoli.

Stando a un calcolo fatto dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus che senza la penalizzazione sarebbe matematicamente sicura della Champions al pari della Lazio, fuori dalla Coppa dalle grandi orecchie avrebbe un danno economico stimabile anche in 90 milioni.

Restano comunque le gravi accuse per il primo filone delle plusvalenze, che sono state accertate sia dalla Corte Federale d’Appello (due volte) sia dal Collegio di Garanzia dello Sport. Il problema così è di fondo: servono regole certe per impedire atteggiamenti poco limpidi da parte dei club e soprattutto una riforma del meccanismo della giustizia sportiva che però non può essere ridotto a un “modello Olimpiadi” da sbrigare magari in 24 ore, ma che garantisca comunque un diritto alla difesa degno di tal nome ma anche che non si arrivi a penalizzare squadre a due giornate dalla fine del campionato.