Serie A partite oggi, orari e dove vedere in tv su Sky, Dazn o gratis: tutto pronto per i recuperi della 33esima giornata, con il programma che prevede la disputa degli incontri che sono stati rinviati lunedì 21 aprile in seguito alla morte di Papa Francesco.

La Serie A quindi riparte per fermarsi di nuovo sabato prossimo - giorno dei funerali di Papa Francesco -, con quattro partite che si disputeranno oggi mercoledì 23 aprile non senza che siano mancate alcune polemiche.

Le partite della 33esima giornata della Serie A che si disputeranno oggi sono: Parma-Juventus, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Torino-Udinese. Sempre oggi poi si disputerà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan.

Con il campionato arrivato ormai nella sua fase più calda, queste partite sono molto importanti sia per la zona Europa - con Juventus. Lazio e Fiorentina in lotta per un posto in Champions - sia per la parte bassa della classifica.

Vediamo allora nel dettaglio dove vedere le partite Serie A oggi in diretta tv e streaming tra Sky, Dazn o gratis, oltre a dare uno sguardo agli orari degli incontri in programma.

