Se vuoi trasferirti all’estero scegli uno di questi Paesi. Danno più giorni di ferie

La vita lavorativa sta diventando sempre più faticosa e, unita agli impegni extra lavoro, rende questi tempi estremamente frenetici e stressanti. Ecco perché quasi tutti attendono le ferie garantite con sempre maggiore impazienza.

In Italia questo succede dal 1927, anno in cui la Carta del Lavoro introdusse il diritto ad avere un periodo di vacanza al raggiungimento di un anno di lavoro continuativo.

I giorni di ferie, però, variano in base al luogo di lavoro e in tutti i Paesi la situazione è diversa. Tra poche righe scopriremo quelli che danno le maggiori opportunità ai lavoratori grazie a una recente classifica di Moorepay, fornitore di servizi britannico specializzato in gestione del personale e diritto del lavoro.

I Paesi che danno più giorni di ferie ai lavoratori Per chi sogna di provare a lavorare all’estero e non vuole rinunciare a momenti liberi per godersi la vita, il Paese perfetto per trasferirsi è, a sorpresa, lo Yemen. I Paesi del Medio Oriente offrono opportunità interessanti dal punto di vista lavorativo e i numerosi giorni di ferie sono uno dei motivi: in Yemen, appunto, ce ne sono addirittura 46. Sugli altri gradini del podio troviamo, a sorpresa, la Libia con 45 e il Bahrein con 44. Per arrivare al primo Paese Europeo dobbiamo scendere alla quarta posizione con i 43 giorni dell’Austria, seguita a ruota dal Principato di Monaco e dalla Georgia con 42. Rimanendo nel Vecchio Continente troviamo in graduatoria anche l’Italia a quota 38 e a pari di Finlandia, Islanda e Malta. Salgono a 41, invece, i giorni liberi tra ferie e festività a disposizione di chi lavora in Francia e in Svezia.