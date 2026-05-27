Se hai questo telefono, devi aggiornarlo immediatamente. Risolte 65 vulnerabilità

Gli aggiornamenti di sistema degli smartphone sono diventati negli anni sempre più frequenti. Oltre ai tanto chiacchierati major update, che solitamente arrivano una volta all’anno e hanno l’obiettivo di rinnovare completamente interfaccia e funzionalità, ce ne sono tanti altri a cadenza mensile che devono venire installati il prima possibile.

Il motivo? Al loro interno ci sono le patch di sicurezza, fondamentali per proteggere tutti i dati che hai salvato sul tuo device nel corso del tempo. Proprio in queste ore, è partito il rollout di un nuovo aggiornamento che va a risolvere ben 65 vulnerabilità. Se hai uno di questi telefoni, devi procedere quanto prima con l’installazione per non rischiare guai seri.

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Il nuovo aggiornamento di Samsung

In queste ore, Samsung sta rilasciando importanti aggiornamenti per i suoi device pieghevoli delle serie Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7. Il pacchetto inizialmente era disponibile solo in Corea del Sud ma, vista l’allerta massima, il rollout è stato allargato anche al resto del mondo.

Secondo quanto emerso, le dimensioni dell’update dovrebbero superare i 500 MB. Una quantità enorme, considerando che si tratta di sole correzioni di sicurezza, senza nuove funzionalità o cambiamenti visibili.

Per procedere con l’installazione, basta andare in Impostazioni e poi scorrere fino alla sezione dedicata agli aggiornamenti del sistema. Una volta aver completato il download, il dispositivo si riavvia in automatico e l’operazione dovrebbe concludersi in pochi minuti. Puoi anche decidere di impostare gli aggiornamenti automatici oppure di far sì che l’installazione avvenga durante la notte, così da poter continuare a usare il dispositivo di giorno.

Perché è un aggiornamento importante

Come anticipato, queste nuove patch di marzo sono diventate presto un aggiornamento fondamentale e che tutti gli utenti devono installare il prima possibile. Ad essere risolte sono infatti ben 65 vulnerabilità. Cosa vuol dire? Che erano presenti 65 errori nei codici di sistema, facilmente individuabili dagli hacker per mettere in atto le proprie azioni criminali.

Di fatto, anche solo una falla dà accesso ai malintenzionati del web. Ed è per questo motivo che sempre più spesso si espandono su scala globale spyware pericolosi, malware capaci di ottenere il controllo dei device da remoto, attacchi di phishing che svuotano conti correnti e via discorrendo.

Samsung ha deciso di intervenire in maniera diretta con una delle più grandi e importanti patch di sicurezza del suo passato recente. Oltre 500 MB di aggiornamento sono un caso quasi isolato, il che lascia ben intendere l’importanza di procedere subito con l’update.