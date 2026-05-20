Gli smartphone pieghevoli sono ormai una branchia del mercato radicata e sempre più di successo tra i consumatori di tutto il mondo. Sono comodi per il multitasking, per visualizzare schede e documenti in maniera migliore, per guardare film e serie TV su schermi più grandi e molto altro.

In attesa di iPhone, che presenterà il suo primissimo Fold il prossimo settembre, ci sono tanti altri modelli che potrebbero attirare la tua attenzione e convincerti ad acquistarne uno.

In questa guida, vediamo insieme su quali caratteristiche concentrarsi per la scelta di un device di questo tipo e poi ti forniamo una lista dei 10 migliori pieghevoli del 2026 selezionati da noi per te.

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Come scegliere uno smartphone pieghevole (e perché farlo)

Scegliere oggi uno smartphone pieghevole non significa più fare una scommessa sul futuro, ma piuttosto adottare una tecnologia ormai matura, affidabile e in grado di offrire vantaggi concreti. Tuttavia, per orientarsi in modo consapevole tra le varie proposte del mercato, è importante conoscere i principali criteri di valutazione, così da trovare il dispositivo più adatto alle proprie esigenze.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il prezzo non è sempre il fattore determinante. Sebbene i pieghevoli rimangano ancora prodotti di fascia medio-alta, la crescente concorrenza ha portato all’introduzione di modelli più accessibili. Il mercato italiano, al netto di sconti e promozioni, offre dispositivi pieghevoli a partire da circa 700 euro, ma con offerte e bundle è possibile scendere anche sotto i 500 euro. Quando le caratteristiche tecniche sono di alto livello, molti utenti sono disposti a investire cifre più elevate pur di ottenere un’esperienza d’uso superiore.

Le caratteristiche tecniche degli smartphone pieghevoli, ormai, non hanno nulla da invidiare ai modelli tradizionali: display OLED ad alta risoluzione, processori di ultima generazione, comparti fotografici avanzati e una durata della batteria sempre più ottimizzata. Tuttavia, ciò che realmente distingue questi dispositivi è il form factor: la possibilità di piegare lo schermo consente di avere uno smartphone compatto da chiuso e un’ampia superficie di utilizzo da aperto.

Esistono principalmente due tipologie di pieghevoli: i modelli a conchiglia (clamshell) pensati per chi cerca un design compatto, elegante e facilmente trasportabile e i modelli a libro (foldable tablet), ideali per il multitasking, la produttività e l’intrattenimento su schermi di grandi dimensioni.

Quindi, quali sono i fattori da considerare nella scelta? In primo luogo, il design, che deve rispecchiare il proprio stile di vita e le abitudini d’uso. In secondo luogo, la funzionalità, ossia il tipo di esperienza che si vuole ottenere: compattezza o produttività? Infine, ovviamente, il prezzo, da valutare sempre in relazione alla qualità costruttiva e alle specifiche offerte.

Scegliere un pieghevole oggi significa puntare su innovazione, flessibilità e una user experience diversa dal solito. E per molti, è proprio questo il motivo per cui vale la pena fare il salto.

La classifica dei migliori smartphone pieghevoli

Sul mercato, sono tante le proposte dei principali marchi per quanto concerne gli smartphone pieghevoli. C’è una netta predominanza dei dispositivi con sistema operativo Android, mentre per quanto riguarda le altre caratteristiche viene rispettata l’eterogeneità.

Ecco la classifica dettagliata:

Smartphone Memoria ROM Memoria RAM Dimensione schermo da aperto Prezzo di listino Samsung Galaxy Z Fold7 da 256 a 1 TB 16 GB 8 pollici da 2.199 euro Honor Magic V5 512 GB 16 GB 7,9 pollici 1.999 euro Samsung Galaxy Z Flip7 da 256 a 512 GB 12 GB 6,9 pollici da 1.279 euro Motorola Razr 60 Ultra 512 GB 16 GB 7,0 pollici 1.349 euro OPPO Find N5 512 GB 12 GB 8,12 pollici 1.439 euro Samsung Galaxy Z Fold6 da 256 a 512 GB 12 GB 7,6 pollici 1.299 euro Samsung Galaxy Z Flip7 FE da 128 a 256 GB 8 GB 6,7 pollici da 1.069 euro Motorola Razr 60 256 GB 8 GB 6,9 pollici 999 euro OnePlus Open 512 GB 16 GB 7,8 pollici 1.299 euro ZTE Nubia Flip 2 512 GB 12 GB 6,9 pollici da 499 euro

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1. Samsung Galaxy Z Fold7

Il Samsung Galaxy Z Fold7 è uno smartphone pieghevole con display interno da 8 pollici AMOLED a 120 HZ con luminosità di picco a 2600 nit, il più grande mai montato su un dispositivo Galaxy.

Lo schermo esterno è da 6,5" in formato 21:9, dunque uno schermo vero e non un ripiego. Si può usarlo senza aprire il telefono per fare qualsiasi cosa.

Lo spessore è di 4,2 mm da aperto, più sottile persino di molti telefoni tradizionali. Il design è tutto in Armor Aluminium e Gorilla Glass Victus 2, con la cerniera FlexHinge e certificazione IP68.

2. Honor Magic V5

Con soli 4,1 mm da aperto e 8,mm da chiuso, l’Honor Magic V5 è il telefono fold più sottile in assoluto. Al suo interno c’è uno schermo LTPO OLED da 7,95 pollici con picco di luminosità a 5.000 nit.

Da esteso, il display da 6,43 pollici ha dimensioni importanti, abbastanza per poterlo usare come se fosse uno smartphone autonomo. C’è anche la Magic Pen, presente in dotazione.

Tra i suoi vantaggi la batteria da 5.820 mAh, 16 GB di RAM e 512 GB di ROM a salire, fotocamera con teleobiettivo periscopico 64MP e 7 anni di aggiornamenti garantiti.

3. Samsung Galaxy Z Flip7

Il Samsung Galaxy Z Flip7 è il primo telefono pieghevole della storia con uno schermo esterno da 4,1 pollici AMOLED a 120 Hz. Puoi usarlo per rispondere ai messaggi, per usare Google Gemini e per gestire i widget, tutto da chiuso.

Se lo apri, invece, ti si presenta un display AMOLED da 6,9 pollici con formato 21:9 a 120 Hz. Il telaio è in Armor Aluminium, mentre il vetro è protetto da Gorilla Glass Victus 2.

Anche qui, ci sono 7 anni di aggiornamento garantiti, Galaxy AI integrato e batteria da 4.300 mAh.

4. Motorola Razr 60 Ultra

Il Motorola Razr 60 Ultra ha uno schermo interno pOLED da 7 pollici con refresh rate a 165 Hz, tra i più fluidi di tutto il settore. Lo schermo esterno è da 4 pollici, con refresh rate a 165 Hz e copertura di quasi tutta la scocca posteriore.

La ricarica veloce da 68W permette di passare dallo 0 al 100% in 40 minuti. Dietro c’è una fotocamera tripla da 50 MP, si tratta dell’unico flip con ben 3 sensori.

Sotto la scocca c’è un processore Snapdragon 8 Elite, che garantisce prestazioni di qualità e paragonabili a quelle dei top di gamma non pieghevoli.

5. OPPO Find N5

L’OPPO Find N5 è il pieghevole che, ad oggi, ha la cerniera meno visibile di tutti. Il display interno da 8,12 pollici ha una curvatura che rende la piega quasi impercettibile.

Si tratta inoltre di uno dei fold più sottili in assoluto. Si unisce il design pulito e la scocca metallica.

Ottima la batteria da 5.600 mAh, che garantisce un’autonomia record per un fold. Il prezzo è inferiore al Galaxy Z Fold7, sebbene le specifiche tecniche siano paragonabili.

6. Samsung Galaxy Z Fold6

Se non cerchi l’ultimo modello sul mercato, il Samsung Galaxy Z Fold6 è una valida alternativa. Parliamo di un telefono con display interno da 7,6 pollici AMOLED a 120 Hz e uno esterno da 6,3 pollici.

Il formato è più squadrato rispetto al Fold7, le cornici sono più pronunciate, mentre la solidità e il peso rimangono in linea con le aspettative per un top di gamma targato Samsung.

Sotto la scocca, troviamo un processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy e 12 GB di RAM, per prestazioni sempre fluide e complete. Completa il quadro il supporto agli aggiornamenti per 7 anni.

7. Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Il Samsung Galaxy Z Flip 7 FE fa parte della linea più economica degli ultimi top di gamma sul mercato. Riprende il design del Flip6, con schermo interno AMOLED da 6,7 pollici ed esterno da 3,4 pollici.

Il processore è un Exynos 2400, con prestazioni più che sufficienti per un uso quotidiano. Lato fotocamere, troviamo due sensori da 50 + 12 MP e certificazione IP48.

Non manca il supporto a Galaxy AI e i 7 anni di aggiornamenti garantiti per sicurezza e software.

8. Motorola Razr 60

Il Motorola Razr 60 è uno dei dispositivi più economici tra gli smartphone a conchiglia di ultima generazione. Si presenta con un display interno pOLED da 6,9 pollici a 120 Hz e uno esterno da 3,6 pollici.

Il design rimane quello già visto per altri Razr, con corpi in ecopelle, cerniera in acciaio e certificazione IP68 a protezione. Il processore è un MediaTek Dimensity 7400X, di fascia media ma comunque capace di gestire un utilizzo quotidiano.

La batteria è da 4.500 mAh, migliore rispetto alla generazione precedente e con un’autonomia garantita di 24 ore. Presente anche Moto AI con Gemini integrato.

9. OnePlus Open

Il OnePlus Open è stato il primo fold del brand cinese e, sin dal principio, ha conquistato il mercato. Vede la presenza di uno schermo interno OLED da 7,82 pollici con risoluzione 2K e uno esterno da 6,31 pollici, tra i più grandi tra i fold di questa generazione.

Il design è elegante, ha una scocca in pelle vegana e un peso di soli 245 grammi. Il chip è uno Snapdragon 8 Gen 2 con 16 GB di RAM, ottimo soprattutto per chi ha bisogno di un telefono per il multitasking o per il gaming.

Completa l’opera la ricarica rapida da 67 W, tra le più veloci in assoluto nella categoria fold. Il prezzo di mercato è sceso, il che lo rende un ottimo affare nel 2026.

10. ZTE Nubia Flip 2

Chiudiamo la classifica col Nubia Flip 2 di ZTE, in assoluto la proposta più economica tra i device pieghevoli di qualità. Lo schermo interno è un OLED da 6,9 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione 1,5 K.

Esternamente c’è un display da 1,43 pollici circolare, paragonabile a quello di uno smartwatch e utilizzabile per vedere l’ora e controllare le notifiche.

Il processore è un Dimensity 7300 X di MediaTek, non di prima fascia ma sicuramente sufficiente e in linea con il prezzo di mercato oggi di circa 499 euro.