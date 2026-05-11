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TIM chiude il suo programma di fidelizzazione dopo 8 anni. Cosa succederà ora?

Pasquale Conte

11 Maggio 2026 - 15:45

TIM prende una decisione storica e decide di chiudere per sempre il suo programma di fidelizzazione. Ecco cosa succederà ora per i clienti più fedeli.

TIM chiude il suo programma di fidelizzazione dopo 8 anni. Cosa succederà ora?
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Sin dai primi tempi, TIM ha saputo costruire una relazione solida con la sua clientela anche grazie al programma di fidelizzazione. Stiamo parlando di TIM Party, una opzione gratuita per tutti coloro che hanno una SIM attiva e che dà modo di accedere a numerosi vantaggi semplicemente rimanendo clienti, facendo ricariche, attivando nuovi servizi e via discorrendo.

Lanciato per la prima volta il 28 maggio 2018, ora TIM Party è vicino alla chiusura definitiva. Una decisione a sorpresa quella presa dalla compagnia telefonica, in un periodo storico dove mantenere i clienti dalla propria parte è sempre più complicata. E adesso i consumatori più fedeli si chiedono cosa succederà nei prossimi mesi.

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TIM chiude il programma TIM Party

Grossi cambiamenti in casa TIM. Come detto, presto il programma di fidelizzazione TIM Party chiuderà i battenti. A partire da qualche ora, infatti, alcuni clienti hanno iniziato a ricevere una comunicazione ufficiale all’interno dell’app MyTIM, con una notifica che spiega quello che sta succedendo e le novità in arrivo.

Il messaggio è chiaro: “TIM Party termina il 12 maggio, ti ringraziamo per aver condiviso con noi questa avventura”. Già dal mese scorso, in realtà, sembrava che la compagnia stesse iniziando a mandare i primi indizi relativi a questa modifica delle strategie interne dedicate a chi ha già un piano attivo.

Il nuovo piano di fedeltà di TIM

Non è finita qui per i clienti. Perché per un TIM Party che se ne va, c’è un nuovo programma di fidelizzazione che sembra pronto per arrivare. Tornando alla notifica di avviso ricevuta dai clienti sull’app MyTIM, si legge che sta arrivando qualcosa di nuovo e che l’abbandono di TIM Party è solo un arrivederci.

E infatti, sempre più voci confermano il prossimo arrivo di un nuovo piano di fidelizzazione che dovrebbe chiamarsi TIM Star. È persino comparso un dominio timstar.tim.it, collegato quasi certamente al nuovo programma in arrivo. Al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito a quelli che potrebbero essere i vantaggi per i consumatori.

Non si sanno nemmeno le modalità con cui iscriversi e con cui poter riscattare gli eventuali vantaggi in arrivo. Per la data di lancio, visto che TIM Party è prossimo alla chiusura, si pensa che già il mese di maggio o l’inizio di quello di giugno potrebbe essere la finestra ideale.

Arriveranno sicuramente maggiori informazioni in merito, soprattutto relative a quello che succederà agli attuali iscritti a TIM Party e a che fine faranno i vantaggi già attivati su TIM Party.

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