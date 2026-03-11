Abbonati

Se la guerra continua, le obbligazioni potrebbero trovarsi in trappola

Tommaso Scarpellini

11 Marzo 2026 - 17:19

Il rialzo dell’energia e la guerra in Medio Oriente potrebbero mettere la BCE davanti a una scelta difficile. E i mercati obbligazionari europei rischiano di restare nel mezzo.

Se la guerra continua, le obbligazioni potrebbero trovarsi in trappola

La guerra in Iran potrebbe mettere la BCE davanti a un problema quasi impossibile da risolvere. Da una parte c’è l’inflazione che rischia di tornare a salire a causa dell’energia. Dall’altra c’è un’economia europea che non è abbastanza forte da sopportare nuovi rialzi dei tassi di interesse.

È la classica situazione in cui ogni decisione può avere conseguenze negative.Ed è proprio per questo che sempre più analisti iniziano a parlare di una possibile “trappola” per la Banca Centrale Europea. Una trappola che non riguarda soltanto la politica monetaria, ma che potrebbe riflettersi direttamente anche sui mercati obbligazionari europei.

Il nodo energetico che preoccupa gli economisti

[...]

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Bce
# Titoli di Stato
# Obbligazioni
# Btp
# Analisi ciclica

