Scuole chiuse per vacanze di Pasqua 2024, per quanti giorni e dove

È in arrivo un periodo di vacanza per gli studenti delle scuole italiane che tra qualche settimana resteranno chiuse per le feste di Pasqua.

Ricordiamo che il calendario scolastico regionale fornisce un’indicazione su ponti e vacanze ma che le singole scuole possono anche decidere autonomamente a patto di rispettare il vincolo dei 200 giorni di lezione l’anno. Per questo motivo le indicazioni che trovate di seguito vanno considerate come un’informazione di massima, in quanto il vostro istituto potrebbe aver preso una decisione differente.

Solitamente comunque le scuole chiudono tra i 5 e i 6 giorni per le vacanze di Pasqua, giusto il tempo per dare agli studenti quel po’ di riposo in vista dello sprint di fine anno (cadenzato da una serie di ponti) e per permettere alle famiglie di fare qualche giorno di vacanza.

A tal proposito, vediamo quando potrebbero iniziare e finire le vacanze di Pasqua 2024 così da organizzarsi per tempo (nell’attesa della circolare della scuola che ufficializzerà le giornate di stop).

leggi anche Quante assenze si possono fare a scuola e dopo quanti giorni si viene bocciati

Scuole chiuse a Pasqua, la decisione delle Regioni

Quest’anno Pasqua cade il 31 marzo, stesso giorno in cui cambia l’orario (con il ritorno dell’ora legale). Ricordiamo che solo Pasqua e Pasquetta sono considerate giornate festive da calendario, per questo motivo tutti gli altri giorni, seppur di rilevanza religiosa, sono comunque lavorativi.

Per le scuole è diverso visto che la sospensione delle lezioni solitamente viene anticipata a qualche giorno prima della Pasqua (almeno dal “Giovedì Santo”) e si protrae per quello successivo alla Pasquetta (detta anche “Lunedì dell’Angelo”).

Ovviamente fare una ricerca per ogni singola scuola è un’operazione proibitiva, per questo motivo dobbiamo limitarci a un’analisi regionale. Nel dettaglio, i calendari pubblicati prima dell’anno scolastico 2023-2024 ci dicono che le vacanze di Pasqua iniziano da giovedì 28 marzo (in cui appunto non ci saranno lezioni) e durano fino a martedì 2 aprile nelle seguenti Regioni:

Lombardia

Liguria

Piemonte

Friuli Venezia Giulia

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano

Veneto

Emilia Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Campania

Abruzzo

Molise

Basilicata

Calabria

Puglia

Sardegna

Sicilia

Tutta Italia quindi, con la sola eccezione della Valle d’Aosta dove invece si farà rientro subito dopo la Pasquetta.

Generalmente, quindi, il rientro è in programma esattamente una settimana dopo, mercoledì 3 aprile. Di fatto, per chi va a scuola anche di sabato ci sono 6 giorni di vacanza, 5 giorni per tutti gli altri.

Gli altri ponti in programma entro fine anno

Le vacanze di Pasqua fanno da apripista ad altri due periodi di ponte in cui le scuole resteranno chiuse per qualche giorno.

Dopo poco meno di un mese c’è il 25 aprile 2024, un giovedì. Il che significa che nella maggior parte delle scuole d’Italia verrà disposta la chiusura anche del giorno successivo. Un vero e proprio “weekend lungo” quindi, con un’altra opportunità di partire per una breve vacanza.

Subito dopo è in programma la chiusura per la festa dei Lavoratori del 1° maggio, un mercoledì. In tal caso ci saranno scuole che faranno ponte e altre no, come pure alcune che lo faranno il lunedì e il martedì precedente (29 e 30 aprile) e altre che invece lo faranno successivamente (2 e 3 aprile).

Nessun ponte, invece, il 2 giugno (una domenica), ma d’altronde poco importa visto che ormai è prossima la fine delle lezioni e l’inizio delle vacanze estive.