Scott Bessent sarà il Segretario del Tesoro USA, chi è l’investitore fedele a Trump

La squadra di Donald Trump aggiunge pezzi importanti: il presidente eletto nominerà Scott Bessent come suo segretario al Tesoro, offrendo al gestore di hedge fund e importante finanziatore della campagna elettorale una delle cariche di maggiore prestigio e rilevanza, anche a livello globale: quella riguardante l’economia.

Bessent, che è tra i più grandi alleati di Trump a Wall Street, è emerso nell’ultimo anno come un consigliere economico chiave del presidente eletto mentre organizzava il suo ritorno politico. L’ex protetto di George Soros ha guidato il suo hedge fund dal 2016 ed è stato una presenza frequente agli eventi della campagna in cui Trump ha pubblicizzato la sua agenda politica.

Il tycoon in una dichiarazione ha definito il candidato potenziale “uno dei più importanti investitori internazionali e strateghi geopolitici ed economici del mondo. La storia di Scott è quella del sogno americano”.

Da evidenziare che il Segretario del Tesoro è il perno del programma economico della Casa Bianca. Chi è Scott Bessent e quali decisioni cruciali prenderà insieme a Trump?

Chi è Scott Bessent, Segretario del Tesoro USA

Scotte Bessent, 62 anni e originario della Carolina del Sud, ha trascorso la sua carriera nella finanza, lavorando per il miliardario degli investimenti George Soros e per il noto venditore allo scoperto Jim Chanos oltre a gestire il proprio hedge fund.

In qualità di gestore finanziario, ha scommesso molto sulla vittoria di Trump dopo aver individuato quella che ha definito un’anomalia nel mercato: gli analisti politici e finanziari erano troppo negativi su cosa avrebbe comportato la vittoria di Trump.

Il passato di Bessent come responsabile degli investimenti del fondo di Soros non ha intaccato la sua ascesa nell’orbita di Trump. Nonostante i suoi legami con il famoso mega-donatore democratico, da tempo oggetto di insulti di estrema destra e teorie cospirative, Bessent si è legato molto ad alcuni dei più grandi lealisti di Trump.

Il prossimo Segretario del Tesoro ha anche coltivato attentamente i rapporti con l’ala populista del GOP dell’era Trump, apparendo nello show di Steve Bannon.

Una curiosità: Bessent sarebbe tra i primi funzionari del governo apertamente gay (vive con il marito nella Carolina del Sud e ha due figli) e il primo a guidare il Tesoro.

Se confermato dal Senato il Segretario del Tesoro, che non ha esperienza governativa, sarebbe pronto a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere i piani economici radicali di Trump attraverso il Congresso, incluso come estendere i tagli fiscali repubblicani del 2017. Il presidente ha anche promesso di imporre tariffe universali, tagliare la spesa e smantellare molte delle normative emanate durante l’amministrazione Biden.

In una dichiarazione, Trump ha elogiato Bessent come un investitore e stratega economico “ampiamente rispettato”. Scott sosterrà le politiche che guideranno la competitività degli Stati Uniti e fermeranno gli squilibri commerciali ingiusti, lavoreranno per creare un’economia che metta la crescita in prima linea, specialmente attraverso il nostro futuro dominio energetico mondiale, secondo Trump, aggiungendo che “renderà l’America di nuovo ricca”.

La storia di Bessent come investitore probabilmente influenzerà il modo in cui gestirà il Tesoro in un periodo di rallentamento dell’economia globale e di crescenti speculazioni sulla sostenibilità del dollaro come principale valuta di riserva mondiale.

In qualità di alto dirigente dell’hedge fund di Soros, ha avuto un ruolo chiave nella famosa decisione del trader di valute di scommettere contro la sterlina britannica, che ha fruttato più di 1 miliardo di dollari. In seguito è diventato il responsabile degli investimenti del family office di Soros e ha ottenuto un altro importante investimento scommettendo contro lo yen giapponese.

Nella sua intervista con Bannon, Bessent ha detto che “voleva vedere una grande spinta nella deregulation bancaria” nella nuova amministrazione. “Dobbiamo riportare molti prestiti nel sistema bancario e lasciare che le nostre banche prestino”, ha sostenuto, aggiungendo che le banche hanno molta liquidità, ma sono frenate dai regolatori.

È stato anche un sostenitore delle criptovalute e sarebbe in grado di portare avanti la promessa di Trump di adottare un approccio più aperto e favorevole nei confronti del settore.

Le sfide economiche USA e del mondo con la coppia Bennet-Trump

In qualità di Segretario del Tesoro, Bessent sarà essenzialmente il funzionario economico statunitense di più alto rango, responsabile del funzionamento della più grande economia del mondo: riscossione delle tasse, pagamento delle bollette della nazione, gestione del mercato del debito del Tesoro da 28,6 trilioni di dollari, supervisione della regolamentazione finanziaria, inclusa la gestione e la prevenzione delle crisi di mercato saranno tra le sue mansioni.

Il capo del Tesoro gestisce anche la politica delle sanzioni finanziarie degli Stati Uniti ed esercita influenza sul Fondo monetario internazionale guidato dagli Stati Uniti, sulla Banca mondiale e su altre istituzioni finanziarie internazionali. A lui compete anche di controllare gli investimenti esteri negli Stati Uniti in termini di sicurezza nazionale.

Bessent dovrà affrontare delle sfide, tra cui la gestione dei deficit federali, che si prevede cresceranno di quasi 8.000 miliardi di dollari nell’arco di un decennio, anche a causa dei piani di Trump di prorogare i tagli fiscali in scadenza l’anno prossimo e di aggiungere nuove generose agevolazioni, tra cui l’eliminazione delle tasse sul reddito della previdenza sociale.

Bessent erediterà anche il ruolo ritagliato da Yellen per guidare il G7 nel fornire decine di miliardi di dollari di sostegno economico all’Ucraina nella sua lotta contro l’invasione della Russia e nel rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Ma non è chiaro se perseguirà questo obiettivo.

Un altro ambito in cui il prossimo Segretario del Tesoro probabilmente differirà dall’amministrazione Biden è la sua attenzione al cambiamento climatico. Ampliare i prestiti per l’energia pulita, integrare i rischi climatici nelle normative finanziarie e gestire centinaia di miliardi di dollari in crediti d’imposta per le fonti rinnovabili non saranno nella sua agenda. Piuttosto, egli ha parlato di indipendenza energetica, facendo riferimento probabilmente alla volontà di Trump di insistere con trivellazioni per gas e petrolio.

Infine, occorre ricordare che il segretario del Tesoro è anche il punto di contatto più vicino dell’amministrazione con la Federal Reserve. Proprio Bessent ha criticato la Fed per aver iniziato a tagliare i tassi di interesse a settembre, così vicino alle elezioni, e ha lanciato l’idea che Trump nominasse un “presidente ombra della Fed” per mettere da parte Jerome Powell prima della scadenza del suo mandato nel 2026.