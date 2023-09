Sconto del 10% in questi supermercati e su questi prodotti (l’elenco completo)

Il 1° ottobre entrerà in vigore il patto anti-inflazione che prevede lo sconto su molti dei prodotti a uso quotidiano presenti nei supermercati e nei discount.

L’iniziativa si è resa necessaria a fronte di un aumento consistente dei prezzi al supermercato. Il caro-benzina preoccupa - limitato da un bonus benzina da 80 euro dalla platea limitata - l’associazione Assoutenti, che esprime dubbi sull’efficacia degli sconti, che potrebbero essere vanificati dall’aumento dei prezzi del carburante.

Il patto è stato sottoscritto il 28 settembre: il 1° ottobre, saranno disponibili tanti prodotti scontati in ben 25 mila supermercati e discount della penisola. Quali sono? Di seguito l’elenco dei prodotti scontati e dove acquistarli.

Dal 1° ottobre attivo il patto anti-inflazione: cosa comporta

Il 28 settembre è stato firmato il documento che attiva il “trimestre anti-inflazione” (1° ottobre - 31 dicembre 2023). Il patto prevede una misura per contenere l’aumento dei prezzi di alcuni beni considerati di prima necessità.

Con la firma, a partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre sarà possibile accedere a svariati prodotti di prima necessità a un costo più contenuto (scontati fino al 10%). È stato calcolato che ci sarà un risparmio complessivo (tra prodotti alimentari e non) pari in media a 150 euro a famiglia.

Quali sono i negozi che partecipano?

Il patto anti-inflazione mette a disposizione dei clienti dei supermercati e dei discount tanti prodotti a prezzo scontato. Hanno aderito svariate sigle della grande distribuzione. Si parla di almeno 25 mila punti vendita in tutta Italia.

I supermercati e i discount che hanno aderito allo sconto sui beni di prima necessità sono:

Esselunga

Conad

Carrefour

Pam

Lidl

Tigre

Famila

Decò

Eurospin (in forse)

MD (in forse)

Anche farmacie e parafarmacie hanno aderito all’iniziativa, così come alcune grandi aziende, che apporteranno lo sconto in maniera autonoma sui propri prodotti. Tra queste ci sono:

Barilla

Lavazza

Mutti

Ferrero

Nestlé

Attenzione: per riconoscere i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, all’ingresso nei negozio sarà presente un bollino tricolore.

Quali sono i prodotti scontati?

Ma quali sono i prodotti scontati? Ci sono prodotti di diversa natura, da quelli alimentari a quelli da bagno. Tra quelli alimentari troviamo:

carne

pasta

passata di pomodoro

zucchero

latte

uova

riso

sale

farina

cereali

Alla lista si aggiungono appunto i prodotti per l’igiene personale, i pannolini e i farmaci di largo consumo. Sembrano però mancare indicazioni per alcuni prodotti di largo consumo, come i legumi (utili per chi segue un’alimentazione variegata, sana e a base vegetale). Frutta e verdura saranno scontati con promozioni locali, mentre per l’olio d’oliva (arrivato a costare anche 6,99 euro al litro) potrebbe essere raggiunto un prezzo bloccato.

Quali sono le province dove si applica lo sconto?

Ecco regione per regione e provincia per provincia, l’elenco degli esercizi dove fare la spesa a prezzi scontati:

Abruzzo

L’Aquila

Chieti

Pescara

Teramo

Basilicata

Matera

Potenza

Calabria

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

Campania

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

Emilia-Romagna

Bologna

Ferrara

Forlì-Cesena

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

Friuli Venezia Giulia

Gorizia

Pordenone

Trieste

Udine

Lazio

Frosinone

Latina

Rieti

Roma

Viterbo

Liguria

Genova

Imperia

La Spezia

Savona

Lombardia

Bergamo

Brescia

Como

Cremona

Lecco

Lodi

Mantova

Milano

Monza e Brianza

Pavia

Sondrio

Varese

Marche

Ancona

Ascoli Piceno

Fermo

Macerata

Pesaro e Urbino

Molise

Campobasso

Isernia

Piemonte

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Verbano Cusio Ossola

Vercelli

Puglia

Bari

Barletta-Andria-Trani

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Sardegna

Cagliari

Nuoro

Oristano

Sassari

Sud Sardegna

Sicilia

Agrigento

Caltanissetta

Catania

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

Toscana

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa-Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

Trentino Alto Adige

Bolzano

Trento

Umbria

Perugia

Terni

Valle d’Aosta

Aosta

Veneto

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

Per poter controllare singolarmente ogni supermercato aderente nella provincia, è possibile accedere all’elenco dal sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy.