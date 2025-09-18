Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Questa trappola potrebbe scatenare il panico sui mercati finanziari

Tommaso Scarpellini

18 Settembre 2025 - 12:51

Un equilibrio instabile travestito da crescita minaccia i mercati. Mentre le borse toccano nuovi massimi, segnali nascosti fanno pensare a una trappola pronta a scattare.

Questa trappola potrebbe scatenare il panico sui mercati finanziari

Seguici su

C’è un equilibrio instabile mascherato da espansione che minaccia le borse globali. E le mosse della banca centrale USA potrebbe averlo compromesso. Mentre i mercati corrono verso nuovi massimi, nessuno in borsa sembra leggere con toni rischiosi o negativi uno scenario economico che dietro le quinte si sta segretamente costruendo.

Le borse crescono. Specie in USA, dove l’S&P 500 ha toccato nuovi massimi storici. Un dato che, a prima vista, racconta un mercato in piena salute. Eppure, quei massimi potrebbero essere poco rappresentativi. Prima di tutto per una questione economica: le attese sull’inflazione negli Stati Uniti si muovono intorno al 2,9%, vicinissime ai massimi dell’anno. Un valore che non solo mette in discussione il taglio di 25 punti base della Federal Reserve, ma alimenta il sospetto che il tanto atteso “atterraggio morbido” dell’economia sia un po forzato in questo momento.

A questo si aggiunge il tema della disoccupazione, che torna a bussare alla porta. La domanda è: il mercato starebbe davvero prezzando uno scenario di forza che nei fondamentali non trova reale sostegno?

I segnali tecnici: RSI e MACD in allarme

Se a livello economico non si trova risposta, ecco un punto di vista tecnico.

Applicando l’RSI (Relative Strength Index) al grafico dell’S&P 500, emerge un dato chiaro: l’indice è entrato in zona di ipercomprato, con valori intorno ai 70 punti. Storicamente, questa soglia è interpretata come un campanello d’allarme: indica che il mercato ha corso tanto.

Ma non è solo l’RSI a sollevare dubbi. Anche il MACD (Moving Average Convergence Divergence) mostra una dinamica sospetta. Mentre i prezzi spingono verso l’alto, il MACD si muove in divergenza, segnalando un indebolimento del momentum rialzista.

S&P 500 S&P 500 Andamento dell’S&P 500 con RSI in zona alta e MACD in divergenza. Fonte: baha.com

La bull trap: la trappola dei rialzisti

Qui entra in gioco un concetto ben noto agli operatori: la bull trap.
Si tratta di una configurazione ingannevole in cui i mercati, dopo aver mostrato forza e segnali di breakout, attirano i compratori in un’illusione di solidità. In realtà, quel movimento nasconde fragilità strutturali, e quando la spinta rialzista si esaurisce, i prezzi collassano intrappolando proprio chi aveva creduto nel proseguimento del trend.

La situazione attuale richiama a questo schema?
Da un lato i record dell’S&P 500 alimentano euforia e nuove entrate. Dall’altro, i segnali economici e tecnici descrivono uno scenario meno robusto: inflazione in risalita, disoccupazione controversa, indicatori in divergenza.

Più consapevolezza, meno euforia

Non si tratta di generare panico o FOMO, quanto piuttosto di sviluppare consapevolezza. Tutto potrebbe evolversi senza complicazioni, visto che le variabili macro sono molto aleatorie, specie quelle previsionali come l’inflazione. Semplicemente, sui mercati ci sono nuove vette dell’S&P 500, mentre la Fed taglia i tassi d’interesse, di fronte a un inflazione sopra il target. Un’evidenza anomala che merita di essere seguita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Federal Reserve
# Crisi finanziaria
# Analisi ciclica

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

Il ritorno dei pulsanti sulle auto: quando l’innovazione fa marcia indietro

Mentre le auto diventano sempre più digitali, i costruttori tornano ai (…)

16 settembre 2025

L’impennata della disoccupazione tra i laureati: cosa sta succedendo davvero?

La disoccupazione tra i neolaureati cresce, soprattutto tra gli uomini. L’IA (…)

12 settembre 2025

LSEG alla prova del nome: quando l’immagine oscura i numeri della borsa

Mentre la London Stock Exchange arranca in Borsa, ci si interroga sul peso (…)

9 settembre 2025

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 19/09/2025 L'IA ruberà il tuo lavoro?
VOTA ORA

Selezionati per te

La BCE lancia un segnale d'allarme nascosto ai mercati

Borse Europee

La BCE lancia un segnale d’allarme nascosto ai mercati
Questa potrebbe essere la nuova Lehman Brothers europea

Borse Europee

Questa potrebbe essere la nuova Lehman Brothers europea

Correlato

BCE sulla prossima crisi finanziaria, è questa la bolla speculativa che spaventa davvero Lagarde

Economia internazionale

BCE sulla prossima crisi finanziaria, è questa la bolla speculativa che spaventa davvero Lagarde