Samsung lancia lo smartphone 5G più economico al mondo

Pasquale Conte

17 Dicembre 2025 - 13:51

C’è un nuovo smartphone col 5G targato Samsung che a breve arriverà sul mercato. Approfittane ora, è l’opzione più economica con questo standard incluso.

Samsung lancia lo smartphone 5G più economico al mondo

Se oggi Samsung è riconosciuta come una delle aziende leader nel settore della telefonia, molto lo deve ai suoi dispositivi entry level e mid-range. I top di gamma della serie Galaxy S, così come i Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, sono una sorta di vetrina per avvicinare i veri appassionati. Ma il business del colosso sudcoreano ruota anche e soprattutto sulle opzioni economiche che vengono lanciate ogni anno.

Lo scorso agosto, Samsung aveva messo sul mercato il Galaxy A07 4G, un device che univa caratteristiche tecniche di livello a un costo accessibile. Visto il successo ottenuto, il brand asiatico ha deciso di spingere col piede sull’acceleratore con un modello inedito che include anche il 5G. Non appena arriverà sul mercato, si guadagnerà subito lo scettro di “device col 5G più economico al mondo”.

Samsung Galaxy A07 5G in arrivo

Su Geekbench, un software di benchmark multipiattaforma che misura le prestazioni di CPU, GPU e delle NPU tramite test standardizzati, nelle scorse ore è apparso un nuovo smartphone Samsung. Si tratta del Galaxy A07 5G, versione migliorata del Galaxy A07 4G, identificato con il numero di modello SM-A076B.

Da quanto emerso, sappiamo che questo nuovo dispositivo esegue Android 16 sin dal lancio ed è dotato di 4GB di RAM. Sotto la scocca c’è un processore octa-core composto da sei core con clock a 2,00 GHz e due core a 2,40 GHz. Ossia dettagli che corrispondono al processore MediaTek Dimensity 6300, lo stesso già visto sul suo predecessore Galaxy A06 5G.

Il punteggio nei test di benchmark ottenuto è di 729 per prestazioni single-core e 1.878 punti nel multi-core, dati molto importanti per un dispositivo entry level che punterà da subito a un pubblico che desidera un dispositivo economico ma abbastanza potente da poter svolgere tutte le operazioni quotidiane in scioltezza.

Quanto costa e quando arriva

Nelle ultime settimane, i tre modelli Galaxy A27, Galaxy A37 e Galaxy A57 sono comparsi in una fuga di notizie e sembrano già essere stati confermati. Ora è arrivato il momento del Galaxy A07 5G che, da quanto emerso, pare rappresenterà il quarto e ultimo modello della nuova generazione facente parte della serie Galaxy A di Samsung.

Se le indicazioni attuali dovessero venire confermate, possiamo aspettarci il mese di febbraio 2026 come quello prefissato per il lancio a livello globale, Italia compresa. Ma quanto costerà la versione aggiornata del Galaxy A07 4G con l’antenna per il 5G inclusa?

Informazioni certe sul prezzo di lancio ancora non ne sono arrivate. Considerando che il suo “fratello minore” è arrivato sul mercato a una cifra equivalente a circa 80 euro, possiamo aspettarci un aumento di 20-30 euro per via della presenza del 5G. Per conferme o smentite, non rimane che attendere l’annuncio ufficiale da parte dell’azienda sudcoreana.

