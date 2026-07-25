Come ormai da tradizione, nella giornata di ieri 22 luglio 2026 Samsung ha tenuto a Londra il suo Galaxy Unpacked, evento durante il quale l’azienda sudcoreana mostra al grande pubblico alcuni dei suoi dispositivi inediti in arrivo sul mercato nelle prossime settimane.

Per questa edizione, il focus è stato quasi tutto sui suoi pieghevoli. Rientrano infatti nell’elenco delle novità i Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8. Parliamo di dispositivi che godono di una forte integrazione con l’intelligenza artificiale Galaxy AI e che possono vantare novità importanti dal punto di vista della scheda tecnica. Ad accompagnarli i nuovi smartwatch Galaxy Watch 9 e Galaxy Watch Ultra 2.

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Le novità dei nuovi device Samsung

Partiamo dal Galaxy Z Fold8, nuovo pieghevole Samsung con un peso di soli 201 grammi e un display interno da 7,6 pollici. Presente la tecnologia Flex Titanium, studiata per migliorare la resistenza del display e ridurre la visibilità della piega centrale. Per il comparto fotografico, presente un doppio sensore da 50 MP. La batteria è da 4.800 mAh, capace di garantire un’autonomia di 24 ore.

Il Galaxy Z Fold8 Ultra è una novità assoluta, per la prima volta la dicitura Ultra arriva su un suo pieghevole. Cosa cambia? Il dispositivo centrale è da 8 pollici, con uno spessore di appena 4,1 millimetri da aperto. C’è un sensore principale da 200 MP con una nuova ultra-grandangolare da 50 MP. Il chip è uno Snapdragon 8 Elite Gen 5, con batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida a 45 W.

E poi il Galaxy Z Flip8, un device elegante e che pesa solamente 180 grammi. Si tratta del Flip più sottile di sempre, con uno spessore totale di 6,1 millimetri. La grossa aggiunta è la FlexWindows, una sezione trasformata in un’interfaccia AI da cui accedere a ogni informazione del telefono.

Chiudono il cerchio il Galaxy Watch Ultra 2, smartwatch studiato per chi pratica sport e attività outdoor frequenti con funzionalità come il monitoraggio avanzato e la resistenza, e il Galaxy Watch 9 che è stato mostrato come uno smartwatch versatile, con cassa in alluminio e cinturini più morbidi.

Vale la pena acquistarli?

Vale la pena acquistare i nuovi dispositivi Samsung? La risposta è sì, se ancora non hai un pieghevole o uno smartwatch dell’azienda. Le tante novità introdotte e le aggiunte lato AI potrebbero essere un buon punto di partenza.

Ma per rispondere davvero alla domanda, vale prima la pena conoscere i prezzi di lancio di tutti e 5 i nuovi device presentati durante il Galaxy Unpacked 2026 di Samsung:

Galaxy Z Fold8:

12 GB + 256 GB a 2.099 euro;

12 GB + 512 GB a 2.299 euro;

16 GB + 1 TB a 2.699 euro.

Galaxy Z Fold8 Ultra:

12 GB + 256 GB a 2.299 euro;

12 GB + 512 GB a 2.499 euro;

16 GB + 1 TB a 2.899 euro.

Galaxy Z Flip8:

12 GB + 256 GB a 1.379 euro;

12 GB + 512 GB a 1.579 euro.

Galaxy Watch Ultra 2:

47 mm LTE a 749 euro.

Galaxy Watch 9: