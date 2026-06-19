Galaxy S23 fuori supporto: tenerlo ancora o passare a un modello nuovo? La guida per decidere

Samsung segue una politica piuttosto rigida per ciò che riguarda le fasi di aggiornamento dei software di sistema. Quattro anni dal momento del lancio sul mercato, per poi terminare ufficialmente il supporto. Un modus operandi ormai chiaro sia agli addetti ai lavori sia ai consumatori finali, ma che non smette di stupire quando si verifica l’effettivo taglio.

Ora che il prossimo major update di Android si avvicina, infatti, per milioni di utenti Samsung sparsi per il mondo è giunto il momento di prendere una decisione importante. Si può continuare a usare il proprio Galaxy senza più aggiornamenti di sistema o è opportuno acquistarne uno più recente che goda ancora del supporto?

Questi Samsung Galaxy non verranno più aggiornati

La nuova One UI 9 basata su Android 17 rappresenterà l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo in arrivo sui Galaxy S23. Questo non vuol dire dunque che il supporto verrà fermato immediatamente ma che non sono previste nuove funzionalità o un’interfaccia utente riprogettata da zero in futuro.

Si tratta di una decisione, quella presa da Samsung, che non è del tutto arbitraria o casuale. L’azienda infatti già dal momento del lancio dei Galaxy S23 nel 2023 ha comunicato che il supporto sarebbe stato garantito per quattro generazioni di Android. E infatti così sarà, considerando che con Android 17 sono quattro le versioni del software messe a disposizione dei possessori dei Galaxy S23.

Tutta la serie è inclusa, dagli S23 standard fino agli S23 Plus, passando per gli S23 Ultra, Ma non solo, perché verranno rimossi dalla lista dei device anche altri dispositivi come il Galaxy Z Fold 5, il Galaxy Z Flip 5 e la serie Galaxy Tab S9.

Cosa fare se hai un Galaxy S23

Sei in possesso di un Samsung Galaxy S23 e non sai come agire? Partiamo dicendo che, con la fine del supporto ai nuovi aggiornamenti, il tuo dispositivo non riceverà nemmeno l’eventuale One UI 9.5. Questo vuol dire che il prossimo update sarà l’ultimo, in termini di nuove funzionalità e update all’interfaccia.

Samsung ha però confermato che sono previsti ancora importanti aggiornamenti di sicurezza per almeno un altro anno. Ed è quest’ultimo il punto fondamentale. Diventa praticamente obbligatorio acquistare un nuovo smartphone solo quando non vengono più rilasciate patch di sicurezza, il che rende il telefono e tutti i dati sensibili in esso contenuti vulnerabili a possibile attacchi hacker.

Hai quindi sostanzialmente due scelte davanti a te. Se sei un appassionato del mondo della tecnologia e desideri godere sempre delle ultime novità lato software, allora dovresti pensare di passare a una generazione successiva di Samsung Galaxy. Se invece ti accontenti di uno smartphone che possa svolgere tutte le principali operazioni senza problemi, allora puoi valutare di proseguire col Galaxy S23 almeno per un altro anno.