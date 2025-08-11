Saldo e stralcio nella rottamazione quinquies, importi e cartelle cancellate

Con la rottamazione quinquies potrebbe arrivare anche il saldo e stralcio, ma questa non dovrebbe essere una novità assoluta, visto che la cancellazione delle cartelle esattoriali inesigibili è già stata prevista dalla riforma della riscossione con il discarico automatico. In ogni caso, proprio in questi giorni, l’ipotesi di un possibile nuovo saldo e stralcio automatico sta destando l’interesse di molti contribuenti.

La nuova pace fiscale dovrebbe prevedere una doppia via: da una parte la possibilità di rateizzare in 120 rate i debiti più grandi e dall’altra la cancellazione automatica di quelli di importo più basso. La rottamazione quinquies, che in moltissimi attendono, avrà una doppia anima con l’obiettivo ambizioso di cancellare milioni di cartelle esattoriali che attualmente intasano il magazzino dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Dalla rottamazione quinquies al saldo e stralcio In una delle dichiarazioni del viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, era stato sottolineato come la rottamazione quinquies in 120 rate non potesse essere applicata ai micro debiti di importo inferiore a 1.000 euro, ma ecco che ora, per questi debiti, spunta una nuova ipotesi: quella della cancellazione automatica. Un saldo e stralcio con cancellazione dei debiti più vecchi e più bassi era stato previsto anche con la rottamazione quater, ma ora la misura sembra sovrapporsi a quanto già previsto dal discarico automatico entrato in vigore dal 1° gennaio 2025. La norma entrata in vigore all'inizio di quest'anno prevede che i debiti che non riescono a essere riscossi dall'agente a cui sono stati affidati entro cinque anni debbano essere restituiti all'ente creditore (discaricati, appunto, dall'agente di riscossione) affinché decida se affidarli di nuovo alla riscossione o se cestinarli. Il nuovo saldo e stralcio, quindi, si sovrapporrebbe a questa misura andando a cancellare i debiti più bassi, quelli che all'amministrazione tributaria costa più recuperare che cancellare.

Il nuovo saldo e stralcio La procedura che dovrebbe essere inserita nella bozza della rottamazione prevede un saldo e stralcio molto più snello che prevede in alcuni casi la cancellazione del debito in presenza di un pagamento parziale o, in alternativa, l’eliminazione delle pendenze anche senza alcun pagamento. La differenza è data dai criteri reddituali e patrimoniali del debitore, di cui l’amministrazione fiscale è già a conoscenza. Lo scopo della cancellazione dei micro debiti è quello di liberare risorse che, altrimenti, sarebbero impegnate nella riscossione di importi esigui e difficilmente recuperabili a causa dell’impossibilità di pagare da parte del debitore. Con il saldo e stralcio oltre a svuotare il magazzino fiscale dei debiti da quelli di importo minore, si darebbe un maggior respiro economico alle famiglie a basso reddito. Con il saldo e stralcio si prevede un intervento rapido e con parametri semplificati (basti pensare che con l’ultima edizione della misura non era necessario neanche presentare domanda e la cancellazione avveniva in automatico).