BCE, tassi fermi: al via la prima conferenza di Lagarde. Aggiornamenti LIVE

Nella sua prima riunione BCE, Christine Lagarde ha scelto di lasciare invariati i tassi di interesse.

Dopo la pubblicazione delle decisioni, l’attenzione del mercato si è rivolta alla conferenza stampa, la prima del nuovo Presidente che dopo aver illustrato le considerazioni del Board sull’andamento dell’economia, dovrà rispondere alle domande dei giornalisti.

Nelle righe seguenti, Money.it fornirà aggiornamenti costanti (tradotti in italiano in tempo reale) sull’intervento di Lagarde con l’obiettivo di evidenziare i momenti salienti della sua prima conferenza in BCE.

Riunione BCE e conferenza stampa - Aggiornamenti LIVE

Nelle righe seguenti gli aggiornamenti tradotti in italiano in tempo reale sull’intervento di Lagarde.

14:36 - C’è ancora bisogno della politica accomodante

La BCE monitorerà con accuratezza l’inflazione e l’impatto delle misure di politica monetaria. In ogni caso l’istituto sarà pronto a reagire a qualsiasi evenienza.

14:34 - Buono l’apporto del taglio tassi e del QE

I dati giunti rispetto all’ultimo meeting puntano a dinamiche di crescita deboli anche se ci sono segnali di stabilizzazione e di aumento dell’inflazione. L’aumento dei salari e dell’occupazione continuano a mostrare la resilienza dell’Eurozona.

Le misure decise a settembre hanno provveduto a stimolare e sostenere le condizioni di finanziamento.

14:32 - Inizia la lettura

La lettura inizia con il caloroso benvenuto del nuovo Presidente, che continua con la conferma delle decisioni prese sui tassi di interesse e sul QE. Nulla di nuovo rispetto al comunicato.

14:31 - Lagarde è arrivata

Ha inizio la prima conferenza stampa di Christine Lagarde.



14:28 - Si parte

Nell’arco di due minuti partirà l’evento più atteso del giorno.

14:15 - Il Presidente in arrivo

Tra meno di 15 minuti Christine Lagarde terrà il mercato incollato agli schermi. Occhi sulla dialettica, sulla guidance, ma soprattutto sulle stime di crescita e inflazione.

Ore 13:53 - Cresce l’attesa

Pochi minuti dopo aver preso nota della decisione sui tassi, il mercato non ha lasciato intravedere oscillazioni di nota. Il cambio euro dollaro ha continuato a scambiare poco sopra la parità intorno a quota 1,113.

Tassi di interesse invariati: il comunicato

Come confermato dall’istituto centrale, i tassi di interesse rimarranno ai livelli pari o inferiori a quelli attuali finché l’inflazione non si avvicinerà all’obiettivo del 2%. Anche il Quantitative Easing, riparto il 1° ottobre scorso, continuerà (per il momento a un ritmo di 20 miliardi) fino a che sarà necessario.

“Il Consiglio direttivo intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario”.

si legge nel comunicato che ha ufficialmente aperto le porte alla conferenza stampa, al via in meno di un’ora.

Nelle righe seguenti il contenuto redatto prima delle decisioni e dunque relativo alle previsioni del mercato.

Cosa aspettarsi? Le previsioni

Quella odierna sarà l’ultima riunione BCE del 2019, un anno dimostratosi particolarmente impegnativo per la politica monetaria del Vecchio Continente (e non solo).

Dopo aver messo da parte le speranze di recupero del 2018, l’istituto centrale ha dovuto prendere nuovamente in mano la situazione e, per far fronte a un rallentamento ormai evidente, ha scelto di tagliare i tassi sui depositi e di introdurre un nuovo QE. Una scelta, questa, che ha suscitato non poche divisioni all’interno del Consiglio.

Anche per questo sarà interessante passare al setaccio le prime parole di Lagarde nella conferenza stampa.

Secondo la maggior parte degli osservatori, il meeting di oggi rappresenterà un vero e proprio spartiacque per i mercati finanziari. Alla dialettica di Draghi, infatti, farà seguito quella di Lagarde, che negli ultimi anni è stata posta alla guida del Fondo Monetario Internazionale.

Con tutta probabilità però, nella riunione BCE di oggi, giovedì 12 dicembre, le politiche già annunciate e messe in atto dall’italiano non verranno toccate. Di questo avviso Lorenzo Codogno, visiting professor in practice alla London School of Economics e fondatore della sua società di consulenza LC Macro Advisors Ltd.

Certo è che, nonostante la potenziale immobilità nel meeting, le parole di Lagarde in conferenza stampa verranno passate comunque al setaccio, nella speranza di cogliere eventuali indizi sul futuro della politica monetaria dell’Eurozona.

Nella riunione odierna sarà interessante soprattutto dare uno sguardo alle nuove proiezioni del Board sull’inflazione e sulla crescita economica, le quali potrebbero dare indicazioni sulle possibili prossime mosse dell’istituto centrale. Per Dirk Schumacher di Natixis, ad esempio, il dato più importante da tenere sotto osservazione sarà quello riferito all’inflazione di medio termine (2022).

“Qualsiasi numero che non mostrerà un incremento rispetto al 2021 sarà interpretato come dovish, e segnalerà la presenza di pochi ostacoli per un eventuale prossimo alleggerimento della politica monetaria.”

Se verrà stimata un’inflazione all’1,7%, come molti si aspettano, ciò segnalerà che le misure di stimolo introdotte da Draghi funzioneranno e riporteranno il dato verso l’obiettivo del “sotto ma vicino” al 2%.

Più che di sostanza, insomma, quello di oggi potrebbe rivelarsi un cambiamento di stile ma le nuove previsioni economiche assumeranno comunque un’importanza strategica fondamentale. Per non dimenticare poi le domande della stampa, un vero e proprio banco di prova per il nuovo Presidente.

Come di consueto, le decisioni prese in sede di riunione BCE verranno pubblicate alle 13:45, mentre alle 14:30 inizierà la prima e attesa conferenza stampa di Christine Lagarde.