Elezioni Regno Unito, risultati ed exit poll in diretta: Johnson in testa

Elezioni Regno Unito in diretta live: si sono chiuse alle ore 23.00 le urne, con circa 44 milioni di cittadini britannici aventi diritto al voto che sono stati chiamati a eleggere i 650 membri che andranno a comporre la prossima Camera dei Comuni dopo lo scioglimento anticipato dello scorso ottobre.

I primi exit poll danno Boris Johnson, primo ministro uscente e leader dei Conservatori, nettamente avanti con 368 seggi a fronte di una maggioranza di 326.

Molto indietro sarebbe Jeremy Corbyn, guida dei Labour che non andrebbero oltre i 191 seggi. Se così fosse, Johnson avrebbe i numeri per approvare il proprio accordo sulla Brexit.

Grande attesa per quelli che saranno i risultati delle più che delicate elezioni nel Regno Unito, con i primi dati ufficiali che inizieranno ad arrivare a partire dalle ore 23.00 italiane insieme agli immancabili exit poll.

I risultati ufficiali dopo lo spoglio di 5 seggi su 650.

La diretta live delle elezioni nel Regno Unito:

Ore 00:52 - I Conservatori strappano ai Laburisti lostorico seggio di Blyth Valley, mentre in Scozia il PNS dovrebbe aver conquistato 55 seggi su 59.

Ore 00:17 - La leader dei Liberali Jo Swinson potrebbe aver perso il proprio seggio.

Ore 23:45 - Boris Johnson invece è già ai ringraziamenti.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq

Ore 23:33 - Dopo gli exit poll, sia esponenti Conservatori che Laburisti invocano la calma in attesa dei primi risultati ufficiali.

Ore 23:30 - Se confermato l’esito degli exit poll, per i Conservatori si tratterebbe della più grande vittoria dai tempi della Thatcher.

Ore 23:21 - Vola la Sterlina dopo la pubblicazione degli exit poll.

Ore 23:07 - Nel dettaglio questi sono i seggi assegnati dall’exit poll dell’istituto Ipsos Mori.

Ore 23:00 - I primi exit poll danno Boris Johnson con 368 seggi e quindi con una ampia maggioranza, Corbyn non andrebbe oltre i 191 seggi.

22:15 - Boris Johnson ha ultimato pochi istanti fa una visita al suo collegio elettorale di Uxbridge, a sole poche ore dalla chiusura dei seggi.

Qui la sua maggioranza si è gradualmente ridotta nel tempo fino a dimezzarsi, tanto che in molti hanno fatto notare come il primo ministro si trovi di fronte a una “dura battaglia” per mantenere il comando.

21:00 - A decine di studenti dell’Università di Southampton è stato impedito di votare a causa di “errori amministrativi”. Lo ha fatto sapere lo stesso sindacato studentesco, che ha dichiarato di essere a conoscenza di almeno 76 casi in cui agli studenti non è stato concesso il voto perché non erano nella lista dei seggi elettorali, malgrado fossero registrati regolarmente.

Sul suo sito web, il sindacato ha espresso molta preoccupazione per la circostanza, che ha definito “inaccettabile e angosciante” per l’intero Paese:

20:03 - Alcuni attivisti del partito laburista hanno denunciato alla polizia la presenza di manifesti anti-Corbyn definiti “offensivi e illegali”.

Questi ultimi sarebbero stati diffusi durante la notte a Sheffield, una città della contea di South Yorkshire; mostravano una foto di Corbyn accompagnata da diverse frasi diffamanti, del calibro di “non lasciare che vinca questo estremista” e “affideresti i tuoi figli a quest’uomo?”.

Ore 19:32 - Nel pieno delle votazioni, emerge un dato non privo di significati: quasi la metà degli utenti Facebook nel Regno Unito ha visualizzato almeno un video della pagina a sostegno di Jeremy Corbyn, Momentum.

Si tratta di 17 milioni di utenti Facebook contro i 13 milioni del 2017, sui 36 milioni di utenti totali nel Regno Unito. La pagina Momentum ha sfornato più di 160 video durante la campagna elettorale, arrivando a circa 70 milioni di visualizzazioni su Facebook e Twitter, con almeno 17 video che hanno raggiunto e abbondantemente superato quota 1 milione di views.

Per contro, il video più visto dall’utenza del fronte conservatore ha 1,4 milioni di visualizzazioni su Facebook.

Ore 18,51 - ll piano per la Brexit di Johnson potrebbe indebolire l’economia UK di quasi il 2%. Lo ha sostenuto, solo pochi minuti fa, l’Osservatorio delle politiche commerciali del Regno Unito (UKTPO).

Ore 18,13 - Ancora numerose le segnalazioni di lunghe code fuori dai seggi elettorali, anche di mezz’ora o quaranta minuti, che non di rado finiscono per spingere diversi elettori a rinunciare al voto.

Le file fanno pensare a un’affluenza pronta a mostrarsi di gran lunga superiore rispetto alle elezioni generali del 2017.

Ore 17:40 - Gli elettori indecisi si trovano ad affrontare una “scelta storica”. Sono parole di Jeremy Corbyn, che pochi istanti fa è stato suo malgrado protagonista di un curioso siparietto: una donna vestita dal pupazzo dei Muppet Elmo l’ha affrontato in un breve ma bizzarro faccia a faccia.

Ore 17:10 - La deputata americana Alexandria Ocasio-Cortez appoggia il laburista Jeremy Corbyn, postando su Twitter un video-critica nei confronti di Boris Johnson:

This video is about the UK, but it might as well have been produced about the United States.

The hoarding of wealth by the few is coming at the cost of peoples’ lives.

The only way we change is with a massive surge of *new* voters at the polls. UK, Vote!pic.twitter.com/N5JYaVGCBs

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) December 12, 2019