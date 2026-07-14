Rimborsi sui dazi da 85 miliardi. Di quanto saliranno gli utili delle aziende dell’S&P 500?

I rimborsi sui dazi sono ormai in pieno svolgimento, secondo quanto affermato da Ohsung Kwon e dai suoi colleghi presso Wells Fargo. Le stime elaborate dal team indicano che, da quando la guerra commerciale promossa dal presidente Trump è stata dichiarata illegale dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, sono stati già erogati rimborsi per un totale di 85 miliardi di dollari.

Di questi, la parte più consistente, pari a 73 miliardi, è stata restituita proprio nel corso del secondo trimestre. Ohsung Kwon prevede che questo flusso di denaro si tradurrà in un incremento del 3% sugli utili complessivi dell’indice S&P 500 nelle prossime disclosure trimestrali. La società destinata a beneficiare in misura maggiore è Staples, il cui EPS dovrebbe registrare un balzo del 34% grazie proprio a questi rimborsi.

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