Rientro a scuola, quando ci saranno le prossime vacanze nel 2025?

Il rientro a scuola dopo le festività di Natale può essere assai faticoso per gli studenti che già potrebbero chiedersi quando ci saranno le prossime vacanze nel 2025. Sicuramente le prossime vacanze lunghe dell’anno scolastico 2024/2025 saranno quelle di Pasqua che quest’anno cade il 20 aprile, ma prima potrebbero esservi altri giorni di sospensione delle attività didattiche.

A stabilire quali saranno le prossime vacanze del 2025, le prime dell’anno solare appena iniziato, sono le singole Regioni con il calendario scolastico approvato e poi, ovviamente, le singole scuole sempre nel limite dei duecento giorni di lezione.

Per molti studenti di Italia le prossime vacanze 2025 ci saranno a marzo con la sospensione delle attività didattiche per la festività del Carnevale. Poi sarà la volta delle vacanze pasquali con successivi ponti prima della chiusura definitiva a giugno 2025.

Rientro a scuola, le prossime vacanze per Carnevale 2025: ecco dove

Ma quali sono le regioni nelle quali le prossime vacanze 2025 sono previste per Carnevale? Non tutte le Regioni hanno approvato nel proprio calendario scolastico la sospensione per la festività del Carnevale, con martedì grasso che quest’anno cade il 4 marzo dal momento che Pasqua cade molto tardi, dopo la metà di aprile. Nel dettaglio le Regioni che hanno previsto le vacanze di Carnevale sono:

Piemonte per il 3 e il 4 marzo 2025,

Veneto dal 3 al 5 marzo 2025;

Friuli Venezia Giulia dal 3 al 5 marzo 2025;

Campania per il 3 e il 4 marzo 2025;

Molise dal 3 al 5 marzo 2025;

Sardegna per il 3 e 4 marzo 2025.

In Valle d’Aosta, invece, gli studenti e gli insegnanti si fermeranno già a gennaio, con le prime vacanze, dopo il rientro a scuola al termine delle festività natalizie, previste per il 30 e 31 gennaio con la fiera di Sant’Orso.

Per gli studenti delle altre regioni italiane, invece, le prossime vacanze saranno quelle di Pasqua 2025, eccezion fatta per i singoli comuni che dispongono, stando al singolo calendario scolastico, la chiusura per le festività del Santo Patrono.

Pasqua e altri ponti e festività 2025

Per tutti gli studenti di Italia le vacanze di Pasqua cadono nello stesso periodo dal Giovedì Santo al martedì successivo alla Pasquetta. Pasqua quest’anno cade domenica 20 aprile pertanto le vacanze pasquali sono previste dal 17 al 22 con il rientro in aula il 23 aprile.

Non tutte le scuole, tuttavia, riprenderanno l’attività didattica il 23 aprile dal momento che quello sarà un periodo di festività civili nazionali e quindi di ponti.

Il 25 aprile, la festa della Liberazione dal nazifascismo, cade di venerdì e il Primo maggio, la festa dei lavoratori, il successivo giovedì. La sospensione delle attività didattiche per sabato 26 aprile 2025, quindi un ponte per le vacanze, è previsto dai calendari scolastici delle seguenti regioni: Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Calabria.

Il successivo ponte 2025 che coinvolge la festa dei lavoratori cui si agganciano venerdì 2 e sabato 3 maggio è previsto nelle seguenti regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Liguria, Marche, Campania, Molise, Calabria.

Molte scuole, al di là di quanto disposto dal calendario regionale, possono gestire i giorni di vacanza in autonomia e non sarà difficile, specie in quelle realtà dove la settimana scolastica va dal lunedì al venerdì, avere oltre 15 giorni consecutivi di vacanze dal 16 aprile, inizio delle festività pasquali, al 2 maggio giorno del rientro in aula.