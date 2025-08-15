Ecco quali sono le spiagge più economiche in Italia

Quest’anno in Italia c’è un argomento che sta facendo molto discutere: la crisi degli stabilimenti balneari. A luglio l’occupazione dei lidi è calata del 20-30% rispetto allo scorso anno. Ad agosto, complice l’alta stagione, si prevede possa andare anche peggio. Sul web circolano immagini della stessa località che mostrano spiagge libere gremite mentre, poco distante, i lidi hanno gran parte degli ombrelloni vuoti.

La causa principale è il caro prezzi e il minore potere d’acquisto delle famiglie, accentuato dall’aumento generale del costo della vita. Oggi per un ombrellone e due lettini la spesa media va dai 30 ai 50 euro. Parliamo di media, ma non mancano i casi estremi, come i lidi di lusso in Toscana o in Sardegna, dove per una sola giornata di relax servono anche oltre 1.000 euro.

Molti sembrano aver aperto gli occhi e non essere più disposti a pagare cifre così alte per usufruire di un bene demaniale come il mare e le spiagge. Anche perché l’offerta dei lidi, talvolta, lascia a desiderare. Caro prezzi, divieti di introdurre cibo dall’esterno, servizi scadenti a fronte di tariffe elevate: la gente è stufa. Per anni i gestori si sono comportati da padroni, convinti di poter pretendere di tutto. Ma gli italiani hanno riscoperto il valore delle spiagge libere, comprendendo che con un piccolo investimento iniziale e duraturo si può godere del mare senza spendere una fortuna. La consapevolezza sta crescendo e in molti casi si traduce in un vero cambio di abitudini estive. Esistono, comunque, eccezioni: alcune località offrono ancora prezzi accessibili. Ecco dove.