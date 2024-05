Ecco il calendario scolastico 2024-2025

Ecco il calendario scolastico per l’anno 2024-2025: le singole Regioni (con qualcuna che ancora manca all’appello) hanno approvato le date di inizio delle lezioni, così come pure dell’ultimo giorno di scuola. E nel mezzo ci sono vacanze e ponti, così da avere le idee chiare riguardo a quando si va a scuola e quando invece si gode di un più o meno breve periodo di riposo.

Informazioni che non è mai troppo presto conoscere: con la pubblicazione del calendario scolastico del 2024-2025, infatti, la famiglie degli studenti possono programmare le vacanze con largo anticipo, così da non rischiare che i propri figli o figlie debbano saltare qualche giorno di scuola.

Ricordiamo che in Italia lo schema del calendario per ogni anno scolastico viene definito a livello regionale, con le singole Regioni che devono seguire i criteri generali fissati a livello nazionale dal ministero dell’Istruzione e del merito. Ad esempio, va rispettata la regola per cui ogni anno scolastico deve avere almeno 200 giorni di lezione.

Spetta quindi alle Regioni individuare le date adeguando i criteri nazionali a quelle che solitamente sono le esigenze del territorio. Ad esempio, ci sono delle Regioni in cui le scuole iniziano prima ma che durante l’anno prevedono più giorni di vacanza.

Tuttavia, va specificato che a livello locale viene data anche discrezione ai Comuni, i quali possono dare disposizione alle scuole di restare chiuse in deroga a quanto stabilito dal calendario scolastico in presenza di oggettive ragioni organizzative.

Ecco le festività dell’anno scolastico 2024-2025

Iniziamo dal conoscere le date delle festività che cadono durante il periodo delle lezioni dell’anno scolastico 2024-2025. Si parte dalla festività dell’1 novembre (Ognissanti) che cade di venerdì e per questo motivo regalerà agli studenti una “settimana corta”.

Lo stesso però non si può dire per l’Immacolata concezione: il giorno che di fatto dà inizio al periodo natalizio, l’8 dicembre, quest’anno cade di domenica.

Natale, invece, è mercoledì: l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive, quindi, dovrebbe essere venerdì 20 dicembre, mentre il rientro generalmente ci sarà tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2025.

Pasqua è il 20 aprile, mentre Pasquetta lunedì 21. Quella sarà quindi una settimana con al massimo 3 giorni di lezione dal momento che il 25 aprile è il venerdì successivo. Ma non è da escludere che per tutta la settimana possa esserci la chiusura delle scuole. Un ponte ci sarà sicuramente la settimana successiva, in quanto il 1° maggio (Festa dei lavoratori) è un giovedì.

Infine il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica che quest’anno cade di domenica, il prossimo anno scolastico sarà un lunedì.

Calendario scolastico regionale 2024-2025

Detto questo, possiamo scendere nel dettaglio del calendario scolastico delle singole regioni. Nella maggior parte dei casi, come vedremo di seguito, sarà il 16 settembre il primo giorno di scuola, il 7 giugno l’ultimo.

Va detto comunque che all’appello mancano ancora alcune Regioni, sulle quali vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità.

Valle d’Aosta

Primo giorno di scuola : 11 settembre;

: 11 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Fiera di Sant’Orso : 30 e 31 gennaio;

: 30 e 31 gennaio; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 21 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 21 aprile 2025; Altri ponti : 2 novembre; 26 aprile; 2 e 3 maggio;

: 2 novembre; 26 aprile; 2 e 3 maggio; Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia).

Piemonte

Primo giorno di scuola : 11 settembre;

: 11 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Carnevale : dal 1 al 4 marzo;

: dal 1 al 4 marzo; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 22 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 22 aprile 2025; Altri ponti : 2 e 3 maggio;

: 2 e 3 maggio; Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025.

Trentino

Primo giorno di scuola : 9 settembre;

: 9 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 27 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 27 aprile 2025; Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2025.

Veneto

Primo giorno di scuola : 11 settembre;

: 11 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Carnevale : dal 3 al 5 marzo;

: dal 3 al 5 marzo; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 21 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 21 aprile 2025; Altri ponti : 2 novembre; 26 aprile; 2 e 3 maggio;

: 2 novembre; 26 aprile; 2 e 3 maggio; Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia).

Lombardia

Primo giorno di scuola : 12 settembre;

: 12 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 22 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 22 aprile 2025; Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia).

Friuli Venezia Giulia

Primo giorno di scuola : 11 settembre;

: 11 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Carnevale : dal 3 al 5 marzo;

: dal 3 al 5 marzo; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 22 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 22 aprile 2025; Altri ponti : 2 novembre, 26 aprile;

: 2 novembre, 26 aprile; Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (28 giugno le scuole dell’infanzia).

Liguria

Primo giorno di scuola : 16 settembre;

: 16 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 21 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 21 aprile 2025; Altri ponti : 2 e 3 maggio;

: 2 e 3 maggio; Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia).

Emilia Romagna

Primo giorno di scuola : 16 settembre;

: 16 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 22 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 22 aprile 2025; Altri ponti : 2 novembre;

: 2 novembre; Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2025.

Toscana

Primo giorno di scuola : 16 settembre;

: 16 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 21 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 21 aprile 2025; Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia).

Lazio

Primo giorno di scuola : 16 settembre;

: 16 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 22 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 22 aprile 2025; Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia).

Marche

Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 22 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 22 aprile 2025; Altri ponti : 2 novembre, 26 aprile, 2 e 3 maggio;

: 2 novembre, 26 aprile, 2 e 3 maggio; Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia).

Campania

Primo giorno di scuola : 12 settembre;

: 12 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Carnevale : 3, 4 marzo

: 3, 4 marzo Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 22 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 22 aprile 2025; Altri ponti : 2 novembre, 26 aprile, 2 e 3 maggio;

: 2 novembre, 26 aprile, 2 e 3 maggio; Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia).

Molise

Primo giorno di scuola : 12 settembre;

: 12 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Carnevale : dal 3 al 5 marzo;

: dal 3 al 5 marzo; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 22 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 22 aprile 2025; Altri ponti : 2 novembre, 7 dicembre; 26 aprile, 2 e 3 maggio;

: 2 novembre, 7 dicembre; 26 aprile, 2 e 3 maggio; Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025.

Calabria

Primo giorno di scuola : 16 settembre;

: 16 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 22 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 22 aprile 2025; Altri ponti : 2 novembre, 26 aprile, 2 e 3 maggio;

: 2 novembre, 26 aprile, 2 e 3 maggio; Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia).

Puglia

Primo giorno di scuola : 16 settembre;

: 16 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 22 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 22 aprile 2025; Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia).

Sardegna

Primo giorno di scuola : 12 settembre;

: 12 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Carnevale : 3, 4 marzo

: 3, 4 marzo Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 22 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 22 aprile 2025; Altri ponti : 2 novembre, 28 aprile;

: 2 novembre, 28 aprile; Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia).

Sicilia

Primo giorno di scuola : 12 settembre;

: 12 settembre; Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; Vacanze di Pasqua : dal 17 aprile al 22 aprile 2025;

: dal 17 aprile al 22 aprile 2025; Altri ponti : 2 novembre;

: 2 novembre; Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell’infanzia).