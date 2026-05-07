In un’Europa ancora attraversata da tensioni geopolitiche complesse e da un’inflazione che fatica a scendere in modo lineare, i costi di finanziamento per i governi stanno tornando a salire in modo visibile.

Per i risparmiatori e gli investitori italiani, che da sempre concentrano gran parte dei loro portafogli obbligazionari sui titoli di Stato nazionali o su fondi che li replicano, questo movimento rappresenta un campanello d’allarme ma anche una finestra di opportunità.

I rendimenti sui titoli di stato stanno reagendo a shock esterni, dal conflitto in Medio Oriente alle dinamiche energetiche, e la BCE, pur avendo tenuto fermi i tassi ufficiali nell’ultima riunione, ha inviato segnali di prudenza che hanno spinto i mercati a prezzare condizioni di finanziamento più rigide nei prossimi mesi. [...]