Questo titolo AI da 22 dollari potrebbe essere il tuo biglietto per diventare milionario

Il settore dell’intelligenza artificiale è destinato a dominare l’economia globale nei prossimi anni ed è proprio in questo ambito che gli investitori sono alla ricerca di aziende con un enorme potenziale di crescita, tali da poter affiancare colossi multimiliardari del settore tecnologico come Nvidia e Microsoft. Se per Nvidia e Microsoft si tratta di aziende ormai consolidate, con una lunga storia di rendimenti eccezionali alle spalle e un futuro che appare ancora in espansione, per molti investitori il vero «asso nella manica» è rappresentato da società che oggi hanno valutazioni contenute ma che potrebbero crescere in modo esponenziale nei prossimi anni.

Ed è proprio all’interno del settore dell’intelligenza artificiale che gli investitori stanno cercando quella che potrebbe diventare la prossima azienda dal potenziale straordinario. Tra i nomi più citati dagli analisti figura la Zeta Global.

Tutti gli occhi puntati sulla Zeta Global

Zeta Global è una società americana attiva nel mondo delle tecnologie digitali, fondata nel 2007. Dal 2021 è quotata alla Borsa di New York e ha chiuso il 2025 con una capitalizzazione di circa 5,5 miliardi di dollari, con un prezzo di 22,29 dollari per azione. Nonostante il titolo abbia più che raddoppiato il proprio valore rispetto a un anno fa, viene ancora scambiato a quasi il 25% al di sotto del target medio indicato dagli analisti.

Questo rende Zeta Global particolarmente interessante agli occhi degli investitori, soprattutto considerando le prospettive future dell’azienda. Si tratta di una società multibrand il cui prodotto di punta è la Zeta Marketing Platform, un’infrastruttura tecnologica che combina intelligenza artificiale e dati dei clienti per aiutare le aziende a migliorare le strategie di acquisizione, crescita e fidelizzazione della clientela in modo più efficiente.

In termini semplici, la tecnologia sviluppata da Zeta Global sfrutta l’intelligenza artificiale per consentire alle aziende di valorizzare al meglio i dati provenienti dai propri clienti, rafforzando la fidelizzazione e riducendo i costi legati al ritorno sugli investimenti pubblicitari. Attualmente la società conta circa 450 clienti che hanno generato almeno 100.000 dollari di ricavi ciascuno negli ultimi dodici mesi. Questo dato suggerisce come la suite di prodotti basata sull’intelligenza artificiale possa rappresentare il motore principale di una crescita significativa nel medio-lungo periodo.

Un altro elemento chiave è il vasto database di cui l’azienda dispone: a partire dal 2021, Zeta Global gestisce un archivio basato su autorizzazioni che include circa 2,4 miliardi di profili identificativi, una risorsa di enorme valore nel settore del marketing digitale e dell’analisi dei dati.

In conclusione, per chi è interessato a investire nel comparto tecnologico, secondo molti analisti Zeta Global è un’azienda che merita un’attenta valutazione. Il suo margine di crescita appare ancora ampio e il potenziale di rivalutazione significativo. La storia dei mercati insegna che individuare un’azienda vincente nelle fasi iniziali può cambiare radicalmente i risultati di un investimento: basti pensare che investendo 1.000 dollari in Netflix al momento della quotazione, oggi si sarebbe ottenuto un guadagno vicino ai 500.000 dollari, mentre un investimento analogo in Nvidia nel 2005 avrebbe superato 1.100.000 dollari di rendimento.