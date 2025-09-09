Questo piccolo Paese è tra i più ricchi dell’Occidente, ma pochi lo conoscono

C’è una piccola nazione in Sudamerica che, da ex colonia controllata da potenze straniere, oggi, dopo la scoperta di un ricco giacimento di petrolio, ha visto la sua economia crescere vertiginosamente. Stiamo parlando della Guyana, situata a Nord-Est del continente al confine con Venezuela e Suriname. La Guyana presenta un territorio molto complesso: l’80% è ricoperto da foreste, dispone di una sola strada che attraversa il Paese, non ha porti e i fiumi risultano difficilmente navigabili a causa della forte pendenza.

Nel XVIII secolo, l’Europa, ghiotta di zucchero, individuò in questo territorio l’ambiente ideale per sviluppare coltivazioni. Le condizioni naturali favorirono la nascita di numerose piantagioni e per oltre 300 anni l’economia locale si basò quasi esclusivamente sull’esportazione di zucchero. Negli anni ’60 dell’Ottocento, tale prodotto rappresentava il 95% delle esportazioni nazionali.

Essendo una colonia, la Guyana passò sotto il controllo di Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia, Spagna e Portogallo. Poiché la popolazione era soggetta a malattie, i colonizzatori importarono numerosi schiavi dall’Africa per lavorare nei campi. Tuttavia, dopo l’abolizione della schiavitù, i coloni dovettero affrontare una grave carenza di manodopera e ricorsero a lavoratori provenienti dall’India. Oggi gli indiani costituiscono il gruppo etnico più numeroso del Paese, con oltre il 40% della popolazione totale.

Gradualmente, l’economia locale iniziò a diversificarsi con la produzione di riso e bauxite. Dopo l’indipendenza esplose un duro conflitto politico tra indo-guyanesi e afro-guyanesi, che portò a violenti scontri e all’intervento di Gran Bretagna, Cuba e Stati Uniti. Alla fine gli afro-guyanesi vinsero le elezioni e il loro leader governò per 20 anni, imponendo divieti alle importazioni e trascinando la popolazione nella povertà. Nel 1992 salì al potere il gruppo indo-guyanese, che governa tuttora con l’attuale presidente Irfaan Ali, primo capo di Stato musulmano di un Paese occidentale.