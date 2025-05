In questo Paese non puoi guidare sopra i 70 anni (se non converti la patente italiana)

In Italia non esiste un’età massima per continuare a guidare, ma solo controlli sempre più ravvicinati per verificare l’idoneità psicofisica con l’avanzare dell’età.

Il modello italiano è un esempio per le nuove regole europee, ma nel mondo ci sono vari Paesi che impongono misure specifiche per assicurarsi che i conducenti anziani possano guidare in sicurezza.

Nel Regno Unito, in particolare, i guidatori over 70 devono necessariamente rinnovare la patente. Chi ha una patente italiana e risiede in Uk, tuttavia, non potrà semplicemente rinnovare il documento, dovendo invece convertite il titolo di guida.

Vediamo quando è obbligatorio e come fare.

Guidare sopra i 70 anni nel Regno Unito Come anticipato, i conducenti over 70 devono rinnovare la patente per continuare a guidare nel Regno Unito. A questo punto dovranno poi sottoporsi a un controllo ogni 3 anni, con una scadenza ravvicinata e una procedura molto simile a quella italiana. Per facilitare questa operazione il rinnovo è gratuito per i guidatori che hanno più di 70 anni, che comunque possono continuare a guidare in attesa del completamento della procedura. Con una patente in corso di validità e il parere medico favorevole i britannici, che non si trovano in condizioni ostative secondo la legge, possono guidare nell’attesa del rinnovo richiesto (a patto che la procedura non richieda più di 1 anno). A tal proposito, il rinnovo della patente deve essere richiesta nei 90 giorni precedenti al compimento del 70° anno, altrimenti è vietato continuare a guidare. Per il rinnovo della patente dovranno comunque sottoporsi a una visita medica per verificare la capacità visiva, motoria, uditiva e tutte le altre condizioni per l’idoneità alla guida. Per i cittadini stranieri o comunque coloro che sono in possesso di una patente estera, tuttavia, le regole sono leggermente differenti.

Guidare nel Regno Unito con patente italiana Nonostante la Brexit, la patente italiana è valida per guidare nel Regno Unito così come tutti i titoli rilasciati dai Paesi comunitari. La patente di guida italiana può essere usata senza problemi fino alla sua scadenza, anche dopo aver acquisito la residenza anagrafica nel Regno Unito, senza ottenere un permesso internazionale di guida. Non è neanche necessario munirsi di un documento di traduzione ufficiale in inglese, a meno che sia richiesto da compagnie assicurative o di noleggio dei veicoli. Con lo spostamento della residenza anagrafica in Uk, tuttavia, alla scadenza della patente italiana è necessario chiedere un certificato di rinnovo presso la sede consolare o convertire la patente di guida. La conversione è obbligatoria per i residenti over 70, che dovranno successivamente rispettare gli adempimenti previsti dalla legge inglese per i controlli medici.