Questo gigante degli investimenti ha venduto tutta la sua partecipazione in Nvidia

L’annuncio è arrivato oggi, facendo scattare subito sull’attenti soprattutto chi sta temendo la formazione di una bolla AI non più, a suo avviso, sostenibile, destinata a esplodere con conseguenze disastrose per i mercati e per l’economia mondiale.

La notizia ha fatto subito il giro del mondo, visto che i protagonisti sono due tra i nomi più altisonanti del mondo della finanza mondiale: da un lato un gigante degli investimenti, dall’altro Nvidia, quest’ultimo colosso americano dei chip per l’intelligenza artificiale direttamente interessato dalle prospettive per il business dell’AI e reduce, anche, da un’altra pietra miliare storica toccata.

Sempre sotto i riflettori in quanto grande scommessa di Borsa, Nvidia è tornata a far parlare di sé alla fine di ottobre, quando la sua capitalizzazione di mercato, che aveva già sforato ampiamente la soglia di $4 trilioni, ha testato anche quota $5 trilioni. Forse è anche per questo che il gigante degli investimenti ha deciso di passare all’incasso, mollando la sua intera scommessa. [...]