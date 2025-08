Queste sono tutte le multe che puoi prendere in spiaggia

Nessuno vuole farsi rovinare le vacanze dalle multe in spiaggia, un rischio molto più frequente di quanto si immagina. Le condotte sanzionabili degli italiani al mare sono davvero numerose, alcune delle quali ormai entrate nell’abitudine comune e del tutto sottovalutate. In linea generale, dovrebbe essere sufficiente farsi guidare dal buon senso, dall’educazione e dal rispetto della legge. Nell’uso dello spazio pubblico bisogna sempre tenere conto del pari diritto di godimento degli altri cittadini e impegnarsi a non rovinare la loro esperienza né il territorio. Ci sono però comportamenti specifici vietati dalla legge e altri spesso proibiti dai regolamenti locali per tutelare l’habitat e l’ordine pubblico. Di seguito gli elementi principali.

Giocare a pallone Tra i divieti che non ti aspetti c’è sicuramente quello riguardante il pallone. Pallavolo, calcio e simili sono un passatempo salutare e divertente, ma possono compromettere la serenità degli altri bagnanti. Per questo motivo, diverse ordinanze comunali limitano gli spazi in cui è concesso giocare a pallone e/o gli orari. In caso contrario, si rischiano multe fino (in media) a 500 euro.

Sport pericolosi In alcuni casi, molto dipende dalle caratteristiche del territorio, nelle spiagge sono espressamente vietati sport potenzialmente pericolosi, che possono compromettere la sicurezza collettiva e la vigilanza dell’area. In questi elenchi si trovano soprattutto sport come il surf e il windsurf, che è bene praticare dopo aver consultato la normativa locale.

Cani e altri animali Tra i divieti meno apprezzati dai bagnanti, quanto meno da una metà di loro, c’è quello riguardante l’accesso dei cani e di altri animali domestici nelle spiagge. Anche questo può essere espressamente vietato dalle ordinanze comunali, che devono comunque prevedere degli spazi per consentire l’accesso in spiaggia con i propri amici a quattro zampe. In assenza di previsioni specifiche è possibile portare i cani in spiaggia, adottando le stesse regole previste per tutti i luoghi pubblici.

Musica e schiamazzi In linea generale, la musica e in generale le attività rumorose devono essere contenute entro la normale tollerabilità anche in spiaggia, nel rispetto del contesto e delle abitudini. Nella peggiore delle ipotesi si rischia di commettere il reato di disturbo della quiete pubblica, quando il disturbo arriva a una grande e indeterminata quantità di persone. In ogni caso, molti Comuni marittimi prevedono soglie ben specifiche e annesse sanzioni per assicurare a tutti il relax in spiaggia.

Droni Per sorvolare con i droni sulla spiaggia, in particolar modo se si effettuano riprese, potrebbe essere necessario ottenere l’autorizzazione comunale. La Sardegna, per esempio, è piuttosto rigida sull’argomento. È inoltre comunque doveroso rispettare i diritti delle altre persone presenti.

Rifiuti Indipendentemente dalle misure specifiche adottate dalle amministrazioni locali, lasciare i rifiuti in spiaggia è severamente vietato e comporta gravi conseguenze. La sanzione economica per questa condotta può arrivare anche a 3.000 euro. leggi anche Abbandono rifiuti in strada, nei parchi e in spiaggia: cosa si rischia e quando è reato

Lasciare teli e ombrelloni e occupare la battigia È severamente vietato lasciare teli e ombrelloni in spiaggia, in quanto si tratta di uno spazio pubblico che nessuno può riservarsi. L’utilizzo è consentito nel limite del godimento comune, ma nessuno è autorizzato a conservare un posto in spiaggia quando non lo sta usando. È inoltre sempre vietato occupare la battigia, che deve sempre essere lasciata sgombra per consentire a tutti il transito e la sosta.

Barbecue e fuochi Salvo particolari circostanze regolamentate, non è possibile accendere fuochi di qualsiasi genere in spiaggia. Falò, barbecue e similari sono proibiti da quasi tutti i Comuni e richiedono in ogni caso grandi attenzioni, per il rischio incendio e l’inquinamento.

Fumare Sempre più spesso le spiagge italiane vietano del tutto il fumo di sigarette e prodotti analoghi, con multe severe per i trasgressori. Altrimenti, si applicano le regole generali per il fumo all’aperto, che dipendono anche dall’amministrazione locale.

Raccogliere sabbia, pietre, conchiglie, cattura di animali e pesca In spiaggia non è possibile raccogliere la sabbia, le pietre o qualsiasi altro elemento naturale appartenente alla spiaggia e quindi pubblico. Ancora più grave la pesca non autorizzata e la cattura di animali (comprese stelle marine e ricci). leggi anche Multa per chi raccoglie sassi e conchiglie in spiaggia (anche in Italia)

Acquistare dagli ambulanti e massaggi a pagamento Non è sempre vietato acquistare dai venditori ambulanti, ma quando la merce è evidentemente rubata o contraffatta si commette addirittura un reato. Lo stesso vale per prestazioni come i massaggi, svolti in palese difformità con la normativa. Alcuni Comuni prevedono regole specifiche da seguire e limiti per garantire la legalità nelle spiagge, ma le sanzioni sono per lo più a carico dei professionisti non autorizzati.