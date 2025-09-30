Abbonati

Questa multinazionale italiana (che in pochi conoscono) fattura oltre €4 miliardi

Claudia Cervi

30 Settembre 2025 - 11:53

Un colosso italiano del Ftse Mid Cap fattura oltre 4 miliardi l’anno e ha ordini per 5,3 miliardi. Tutti i numeri e le prospettive.

A Piazza Affari tutti conoscono grandi nomi come Unicredit, Intesa Sanpaolo, Eni, Enel che muovono miliardi e dominano il listino del Ftse Mib. Eppure dietro ai riflettori, c’è una multinazionale che fattura oltre 4 miliardi di euro, costruendo impianti siderurgici e macchine industriali che vengono esportati in tutto il mondo.

Pochi, al di fuori degli addetti ai lavori, conoscono davvero il suo nome. Eppure questa realtà del Ftse Mid Cap è considerata dagli analisti una delle società italiane più interessanti, con valutazioni ancora appetibili e un futuro legato alla transizione green dell’industria pesante.

Bilancio Gruppo Danieli: utile in calo ma redditività in crescita

La multinazionale italiana che fattura oltre 4 miliardi è il Gruppo Danieli. L’azienda, con quartier generale a Buttrio, in Friuli, progetta e realizza impianti e tecnologie per la produzione di acciaio. In pratica, costruisce le “fabbriche dell’acciaio” per i grandi produttori mondiali, con un know-how che spazia dall’ingegneria alla produzione di acciai speciali. È tra i pochi player globali capaci di offrire soluzioni integrate e green, con tecnologie come il Digimelter e il Direct Rolling che riducono consumi ed emissioni. Visualizza qui la scheda di Danieli su Money Aziende.

L’ultimo bilancio di Danieli, chiuso al 30 giugno 2025, fotografa un gruppo che nonostante la ciclicità del comparto continua a crescere in solidità. I ricavi si sono attestati a 4,2 miliardi di euro (-3% rispetto al 2023/24) e l’utile netto è sceso a 220,1 milioni (-7%). Ma a sorprendere è la redditività operativa: il risultato operativo è salito a 303 milioni (+37%) e l’Ebitda a 437,8 milioni (+12%). Numeri che consentono a Danieli di finanziare ingenti investimenti in ricerca e sviluppo senza indebolire la cassa. Non a caso, il patrimonio netto è salito a 2,7 miliardi (+5%) e la posizione finanziaria netta adjusted è migliorata a 689 milioni (+4%).

Portafoglio ordini e prospettive: la forza nascosta di Danieli

Se i numeri di bilancio descrivono un 2024/2025 in chiaroscuro, il portafoglio ordini da 5,38 miliardi di euro sottolinea la forza nascosta del gruppo, con commesse distribuite su più aree geografiche, tecnologie all’avanguardia che conquistano clienti internazionali e una pipeline di lungo periodo.

Gli analisti confermano la solidità del Gruppo: Equita ha inserito il titolo tra i Best Picks, evidenziando come i risultati abbiano battuto le attese (Ebitda +9%, utile netto adjusted +16%) e come le opportunità nel settore Plant Making possano riportare gli ordini annuali sopra quota 3 miliardi già nel 2026. Per il nuovo esercizio, gli obiettivi sono ambiziosi ma concreti: fatturato tra 4,2 e 4,3 miliardi, Ebitda fino a 450 milioni e una posizione finanziaria netta adjusted capace di toccare gli 800 milioni.

Sul fronte della remunerazione degli azionisti, il dividendo resta limitato (1% sulle ordinarie, 1,5% sulle risparmio), ma la novità è l’avvio di un buyback che apre scenari più dinamici nella gestione del capitale. A rendere ancora più interessante il quadro, le valutazioni: il titolo tratta a circa 8-8,5 volte gli utili attesi 2026-27, multipli che il mercato considera ancora molto appetibili.

FT logo

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

L’arma segreta del XXI secolo? La forza della personalità e della disciplina

Il declino della disciplina e della tenacia tra i giovani minaccia carriere, (…)

19 settembre 2025

Il ritorno dei pulsanti sulle auto: quando l’innovazione fa marcia indietro

Mentre le auto diventano sempre più digitali, i costruttori tornano ai (…)

16 settembre 2025

L’impennata della disoccupazione tra i laureati: cosa sta succedendo davvero?

La disoccupazione tra i neolaureati cresce, soprattutto tra gli uomini. L’IA (…)

12 settembre 2025

