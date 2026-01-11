Abbonati

Quanto rendono in banca i conti deposito migliori da 6 a 36 mesi?

Stefano Vozza

11 Gennaio 2026 - 18:23

Panoramica dei rendimenti di inizio anno sui vincoli bancari di durata compresa tra il breve e il medio termine

Quanto rendono in banca i conti deposito migliori da 6 a 36 mesi?

Con le festività di fine anno ormai alle spalle, l’economia riprende lentamente a girare a pieno ritmo. Banche, analisti finanziari, gestori patrimoniali e investitori retail sono ognuno alle prese con le rispettivi sfide. Da un lato c’è chi offre tassi e rastrella denaro sul mercato, dall’altro c’è chi lo impegna in cambio di interessi o dividendi o potenziali plusvalenze a seconda dei casi.
Soffermiamoci su un prodotto bancario, il conto deposito (CD) e analizziamone i rendimenti in questo inizio d’anno. Bene, quanto rendono in banca i conti deposito dai tassi di interesse più generosi da 6 a 36 mesi?

Vincolare i soldi in banca dai 6 ai 12 mesi

Procediamo in ordine di durata del deposito soffermandoci sui prodotti a vincolo, più numerosi e più redditizi. Ancora, per agevolare la trattazione vedremo solo i primi tre rendimenti per ognuna delle durate complessive che considereremo.
Partiamo dal timeframe a 6 mesi, dove sul portale da noi consultato, ConfrontaConti.it, incontriamo i seguenti vincoli:

  • 2,50% (1,85% netto) su Conto Deposito X Risparmio di Banca Aidexa e liquidazione interessi posticipata. L’emittente non apre all’eventuale svincolo anticipato;
  • 2,75% (2,04% netto) su Conto Yes di Solution Bank, interessi liquidati in via posticipata e svincolo anticipato negato;
  • 3,00% (2,22% netto) su Conto Start – Linea Vincolata, di Banca Widiba. Qui è previsto sia un c/c associato, sia lo svincolo anticipato del deposito.

Raddoppiamo la durata del deposito e vediamo quanto offrono le banche emittenti sul timeframe a 12 mesi:

  • 2,70% (2,00% netto) su Conto Rifugio di Mediocredito Trentino-Alto Adige. Gli interessi sono liquidati in via posticipata e la banca non prevede né svincolo anticipato né c/c associato;
  • 2,80% (2,07% netto) su Conto Deposito MCC One Young di Mediocredito Centrale, senza c/c associato e interessi liquidati ogni 6 mesi;
  • 2,90% (2,15% netto) sia su Conto Yes di Solution Bank che su Conto Deposito X Risparmio di Banca Aidexa. In entrambi i casi gli interessi sono liquidati in via posticipata mentre l’associato c/c è previsto per Banca Aidexa.

Investire sul reddito fisso a 18 mesi

Un’altra scadenza molto gettonata dal mercato e proposta dagli istituti di credito è quella dei 18 mesi, un anno e mezzo. Qui sul portale da noi consultato incontriamo le seguenti offerte:

  • 2,60% (1,92% netto) su Rendimax Conto Deposito Vincolato Posticipato di Banca Ifis. L’istituto liquida gli interessi ogni 3 mesi e non apre all’eventuale svincolo anticipato del deposito;
  • 2,70% (2,00% netto) su Conto Rifugio di Mediocredito Trentino-A.A. e su Conto Deposito MCC di Mediocredito Centrale. Le due banche non prevedono c/c associato, poi Conto Rifugio paga gli interessi in via posticipata e non ammette svincolo anticipato, ammesso invece da Conto Deposito MCC che liquida gli interessi ogni 6 mesi;
  • 2,90% (2,15% netto) su Conto Yes di Solution Bank (interessi posticipati) e su Conto Deposito MCC One Young di Mediocredito Centrale (interessi semestrali).

Rendimenti sui vincoli bancari di durata a 24 e 36 mesi

Passiamo adesso al 24 mesi di vincolo, cioè due esatti dal giorno di apertura. Quanto offrono a inizio anno gli istituti di credito “più generosi” su questi prodotti a vincolo? Sempre in ordine di rendimenti stavolta incontriamo:

  • 2,85% (2,11% netto) su Rendimax Conto Deposito Vincolato Anticipato di Banca Ifis. Stavolta gli interessi sono liquidati in via anticipata mentre non è ammesso lo svincolo anticipato del deposito;
  • 2,90% (2,15% netto) su Conto Yes di Solution Bank, con accredito interessi posticipati e svincolo anticipato negato;
  • 3,00% (2,22% netto) sia su Conto Deposito MCC One Young di Mediocredito Centrale che su Rendimax Conto Deposito Vincolato Posticipato di Banca Ifis. Il riconoscimento degli interessi è trimestrale su Rendimax, e semestrale su MCC One Young. Quanto all’eventuale svincolo anticipato, l’opzione è contemplata solo dal conto MCC One Young.

Arriviamo infine al timeframe a 3 anni, 36 mesi, dove spicca il ritorno offerto da un istituto al di sopra del 3%. Procediamo con ordine:

  • 2,80% (2,07% netto) su due prodotti concorrenti, ossia Rendimax Conto Deposito Vincolato Anticipato di Banca Ifis e su Conto Rifugio di Mediocredito Trentino-A.A. I due conti non prevedono c/c associato né lo svincolo anticipato, mentre gli interessi arrivano tutti al principio su Rendimax, e tutti alla fine su Conto Rifugio;
  • 3,00% (% netto) su Conto Yes di Solution Bank (interessi posticipati) e su Rendimax Conto Deposito Vincolato Posticipato di Banca Ifis (interessi trimestrali). I due depositi non aprono allo svincolo anticipato e non prevedono un associato c/c;
  • 3,50% (2,59% netto) su Conto Deposito X Risparmio di Banca Aidexa con interessi liquidati in via posticipata. La banca apre allo svincolo anticipato mentre non prevede l’apertura di un c/c associato.

Quanto rendono in banca i conti deposito dai tassi di interesse più generosi da 6 a 36 mesi?

È quanto mai doveroso e opportuno ricordare al Lettore che in questa sede ci siamo concentrati quasi esclusivamente sui rendimenti offerti. Non solo, ma sul mercato potrebbero esserci altri CD dai ritorni più interessanti e qui non ricompresi. Tuttavia, oltre ai ritorni vanno valutati tantissimi altri aspetti che possono fare un’enorme differenza tra un prodotto e un altro. Vale a dire:

  • eventuali offerte a tempo entro cui sottoscrivere un dato deposito;
  • eventuali tagli min/max di sottoscrizione del conto di turno;
  • eventuali restrizioni dei maggiori tassi ai soli clienti della banca, e quindi la necessità di aprire un associato c/c e connessi costi e tasse fiscali di gestione;
  • come funziona concretamente lo svincolo anticipato sia in termini di interessi nel frattempo maturati sia in termini di giorni entro cui si ha l’effettiva disponibilità sul c/c delle somme richieste;
  • ogni altro aspetto di rilevante importanza per il singolo investitore e qui non citato.

