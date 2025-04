Quanto guadagna un project manager? Lo stipendio in Italia

Come investire in borsa?

Quanto guadagna un project manager? Una domanda più che lecita visto che stiamo parlando di una figura professionale sempre più richiesta anche in Italia.

Per prima cosa occorre però chiarire cosa fa un project manager. Stiamo parlando di una figura professionale che si occupa di pianificare, organizzare, coordinare e controllare tutte le fasi di un progetto, con l’obiettivo di raggiungere risultati precisi entro tempi, costi e risorse prestabiliti.

Il project manager lavora in moltissimi settori - IT e software, edilizia, ingegneria e costruzioni, marketing, sanità, manifattura, energia -, con il compito di definire un progetto, pianificarlo e coordinare il team di lavoro fino alla valutazione finale.

Secondo il PMI (Project Management Institute) e le associazioni italiane come ISIPM o ANIMP, si stima che in Italia ci siano tra i 70.000 e i 100.000 professionisti che ricoprono ruoli di project management, anche se non sempre sono riconosciuti con questo titolo formale.

Come detto per questa tipologia di figura professionale anche nel nostro Paese la domanda è in crescita, specialmente nei settori tecnologici, ingegneristici, green e digitali.

Vediamo allora nel dettaglio a quanto ammonta lo stipendio medio in Italia di un project manager, dando uno sguardo a quelli che sarebbero i guadagni , gli inquadramenti professionali e in quali settori c’è più richiesta.

Quanto guadagna un project manager? I guadagni di un project manager - come qualsiasi altro lavoro - variano molto in base al settore e all'esperienza, ma a incidere parecchio in Italia è anche l'area geografica. A Milano infatti un project manager guadagna molto di più rispetto ad altre città, con anche Roma e Torino che offrono buone possibilità lavorative e di guadagno. In linea generale un project manager junior - con meno di 5 anni di esperienza - può guadagnare in Italia tra i 30.000 e i 40.000 euro lordi all'anno. Un senior project manager - più di 10 anni di esperienza - può arrivare a guadagnare invece tra 50.000 e 60.000 euro lordi annui, ma alcune figure esperte possono superare anche i 70.000 euro in settori particolarmente remunerativi come l'IT e l'industria farmaceutica.

Stipendio medio di un project manager in Italia Date le caratteristiche della sua figura (molto finalizzata ai risultati, come si suol dire), il ruolo di project manager offre grandi opportunità di crescita e, con la giusta esperienza e competenza, può diventare una carriera molto remunerativa non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Stando alle informazioni disponibili, questo sarebbe lo stipendio medio in Italia di un project manager in base al suo livello di esperienza. Junior (0–3 anni di esperienza): tra 25.000 e 35.000 euro lordi annui

(0–3 anni di esperienza): tra 25.000 e 35.000 euro lordi annui Mid-level (3–7 anni): tra 35.000 e 50.000 euro lordi annui

(3–7 anni): tra 35.000 e 50.000 euro lordi annui Senior ( più di 7 anni): tra 50.000 e 70.000 euro lordi annui, ma si può andare ben oltre soprattutto in grandi aziende o multinazionali Il netto annuo varia in base al regime fiscale e alla regione in cui si opera, ma generalmente per un project manager con uno stipendio lordo di 50.000 euro all’anno, il netto può oscillare tra i 30.000 e i 34.000 euro annui, ovvero circa 2.500-2.800 euro al mese. Ecco un esempio di retribuzione media su 13 mensilità per un project manager con uno stipendio annuo lordo di 50.000 euro: stipendio lordo mensile: circa 3.850 euro;

stipendio netto mensile: circa 2.500-2.600 euro. Laddove lo stipendio sia distribuito su 14 mensilità, lo stipendio netto mensile si riduce leggermente, ma il dipendente riceverà una mensilità aggiuntiva a metà anno, solitamente come bonus natalizio o ferie.

Il contratto di lavoro di un project manager In Italia, i project manager sono generalmente assunti con contratti a tempo indeterminato, soprattutto nelle grandi aziende e nelle multinazionali. Tuttavia, non è raro trovare project manager che lavorano con contratti a tempo determinato o come liberi professionisti, soprattutto nei settori della consulenza o del project management per progetti a breve termine. I freelance possono avere tariffe orarie che vanno dai 40 ai 100 euro, a seconda della loro specializzazione e del settore. Lo stipendio di un project manager può variare anche in base a fattori quali: regione geografica : nel Nord Italia (in particolare in Lombardia e Emilia-Romagna), gli stipendi sono generalmente più alti rispetto al Sud;

: nel Nord Italia (in particolare in Lombardia e Emilia-Romagna), gli stipendi sono generalmente più alti rispetto al Sud; settore : settori come la tecnologia, l’ingegneria e la consulenza tendono a pagare di più rispetto ad altri.

: settori come la tecnologia, l'ingegneria e la consulenza tendono a pagare di più rispetto ad altri. formazione e certificazioni: il possesso di certificazioni internazionali come PMP (Project Management Professional) o PRINCE2 può aumentare significativamente il potenziale di guadagno.