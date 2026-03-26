Quanto guadagna Maurizio Gasparri? Stipendio e patrimonio del senatore di Forza Italia

Dopo il terremoto dei giorni scorsi, con le dimissioni nell’esecutivo di Delmastro, Bartolozzi e quelle, molto forzate, di Daniela Santanchè, arriva un altro scossone a scuotere la maggioranza. Maurizio Gasparri, sfiduciato dai suoi stessi sostenitori, si dimette da capogruppo di Forza Italia al senato, lasciando l’incarico a - molto probabilmente, manca l’ufficialità - Stefania Craxi, figlia di Bettino.

Gasparri, volto che ha attraverso decenni di centrodestra italiano, è stato chiamato a fare un passo indietro da ben 14 “azzurri”, tra cui due ministri (Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo). Una querelle che di fatto apre a un’altra questione: il senatore andrà in pensione anche dalla politica adesso? Sì, perché Gasparri, stando a un articolo de Il Fatto Quotidiano di qualche anno fa, è già in pensione per l’ordine dei giornalisti, avendo maturato il trattamento pensionistico dopo 9 anni di lavoro - da giornalista - e 28 giorni di aspettativa.

Ma quanto guadagna davvero Maurizio Gasparri? Cerchiamo di fare ordine tra biografia, stipendio e dichiarazioni dei redditi conosciute.

La biografia di Maurizio Gasparri

Nome : Maurizio Gasparri

: Maurizio Gasparri Data di nascita : 18 luglio 1956

: 18 luglio 1956 Luogo : Roma

: Roma Famiglia : sposato, ha una figlia

: sposato, ha una figlia Istruzione : diploma liceo Classico

: diploma liceo Classico Lavoro : giornalista

: giornalista Partito : Forza Italia, in passato MSI e AN

: Forza Italia, in passato MSI e AN Ruolo : senatore

: senatore Curiosità: è un grande tifoso della Roma

La grande popolarità - nel bene o nel male - gli è piovuta addosso quando è stato dal 2001 al 2005 ministro delle Comunicazioni dell’allora governo Berlusconi, visto che è stato il padre della legge Gasparri dove è stato emanato, non senza polemiche, il testo unico della radiotelevisione.

Dopo aver iniziato la propria carriera politica nel Msi passando poi ad Alleanza Nazionale, prima di entrare nel Popolo delle Libertà (di cui è stato capogruppo sempre al Senato), Gasparri attualmente è ancora uno dei big di Forza Italia, dopo essere stato in passato anche vicepresidente del Senato. Lascia l’incarico di capogruppo al Senato dopo meno di due anni e mezzo da quel 21 novembre 2023, data nella quale lasciò la vicepresidenza del Senato proprio in virtù del nuovo incarico.

Lo stipendio di Maurizio Gasparri

Maurizio Gasparri è uno dei politici più di lungo corso dell’attuale panorama politico italiano, visto che è entrato per la prima volta in Parlamento nel 1992 come deputato e da allora è stato sempre riconfermato durante tutte le legislature seguenti.

Attualmente è senatore e in quanto tale riceve un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, lo stipendio è di 14.634,89 euro al mese.

Dichiarazioni dei redditi di Maurizio Gasparri

Nella dichiarazione dei redditi del 2019, Gasparri ha fatto registrare un reddito complessivo pari a 125.035 euro. Una cifra inferiore alla dichiarazione del 2018, quando invece è stato dichiarato un reddito complessivo di 142.027 euro.

Nella sua penultima dichiarazione dei redditi presentata, quella del 2023 che si riferisce al 2022 come periodo di imposta, Gasparri ha dichiarato un reddito complessivo pari a 262.277 euro, una cifra più alta rispetto al passato.

Nel 2024, invece, la sua ultima dichiarazione dei redditi, riferito all’anno d’imposta 2022. 224.311 il reddito complessivo totale dichiarato.

Vista la sua lunga attività tra Camera e Senato, Maurizio Gasparri avrà diritto alla pensione da parlamentare, ma intanto, stando a quanto rivelato dal Fatto Quotidiano, percepisce già una pensione da giornalista dopo 9 anni di lavoro al Secolo d’Italia e 28 giorni in aspettativa.

“A una certa età e con una certa anzianità si va in pensione, non è una notizia - è stata la replica del senatore azzurro quando è uscita la notizia - Tutto è accaduto in base alle norme e alle regole, non c’è nulla di strano”.