Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Quanto guadagna Maurizio Gasparri? Stipendio e patrimonio del senatore di Forza Italia

Money.it Guide

26 Marzo 2026 - 13:50

La biografia, lo stipendio, i guadagni e la pensione di Maurizio Gasparri, dimessosi dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato

Quanto guadagna Maurizio Gasparri? Stipendio e patrimonio del senatore di Forza Italia

Dopo il terremoto dei giorni scorsi, con le dimissioni nell’esecutivo di Delmastro, Bartolozzi e quelle, molto forzate, di Daniela Santanchè, arriva un altro scossone a scuotere la maggioranza. Maurizio Gasparri, sfiduciato dai suoi stessi sostenitori, si dimette da capogruppo di Forza Italia al senato, lasciando l’incarico a - molto probabilmente, manca l’ufficialità - Stefania Craxi, figlia di Bettino.

Gasparri, volto che ha attraverso decenni di centrodestra italiano, è stato chiamato a fare un passo indietro da ben 14 “azzurri”, tra cui due ministri (Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo). Una querelle che di fatto apre a un’altra questione: il senatore andrà in pensione anche dalla politica adesso? Sì, perché Gasparri, stando a un articolo de Il Fatto Quotidiano di qualche anno fa, è già in pensione per l’ordine dei giornalisti, avendo maturato il trattamento pensionistico dopo 9 anni di lavoro - da giornalista - e 28 giorni di aspettativa.

Ma quanto guadagna davvero Maurizio Gasparri? Cerchiamo di fare ordine tra biografia, stipendio e dichiarazioni dei redditi conosciute.

leggi anche

Stipendi parlamentari, quanto guadagnano deputati e senatori?
Stipendi parlamentari, quanto guadagnano deputati e senatori?

La biografia di Maurizio Gasparri

  • Nome: Maurizio Gasparri
  • Data di nascita: 18 luglio 1956
  • Luogo: Roma
  • Famiglia: sposato, ha una figlia
  • Istruzione: diploma liceo Classico
  • Lavoro: giornalista
  • Partito: Forza Italia, in passato MSI e AN
  • Ruolo: senatore
  • Curiosità: è un grande tifoso della Roma

La grande popolarità - nel bene o nel male - gli è piovuta addosso quando è stato dal 2001 al 2005 ministro delle Comunicazioni dell’allora governo Berlusconi, visto che è stato il padre della legge Gasparri dove è stato emanato, non senza polemiche, il testo unico della radiotelevisione.

Dopo aver iniziato la propria carriera politica nel Msi passando poi ad Alleanza Nazionale, prima di entrare nel Popolo delle Libertà (di cui è stato capogruppo sempre al Senato), Gasparri attualmente è ancora uno dei big di Forza Italia, dopo essere stato in passato anche vicepresidente del Senato. Lascia l’incarico di capogruppo al Senato dopo meno di due anni e mezzo da quel 21 novembre 2023, data nella quale lasciò la vicepresidenza del Senato proprio in virtù del nuovo incarico.

Lo stipendio di Maurizio Gasparri

Maurizio Gasparri è uno dei politici più di lungo corso dell’attuale panorama politico italiano, visto che è entrato per la prima volta in Parlamento nel 1992 come deputato e da allora è stato sempre riconfermato durante tutte le legislature seguenti.

Attualmente è senatore e in quanto tale riceve un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, lo stipendio è di 14.634,89 euro al mese.

Dichiarazioni dei redditi di Maurizio Gasparri

Nella dichiarazione dei redditi del 2019, Gasparri ha fatto registrare un reddito complessivo pari a 125.035 euro. Una cifra inferiore alla dichiarazione del 2018, quando invece è stato dichiarato un reddito complessivo di 142.027 euro.

Dichiarazione dei redditi 2019 Gasparri
La dichiarazione dei redditi 2019 di Maurizio Gasparri
Dichiarazione dei redditi 2018 Gasparri
La dichiarazione dei redditi 2018 di Maurizio Gasparri

Nella sua penultima dichiarazione dei redditi presentata, quella del 2023 che si riferisce al 2022 come periodo di imposta, Gasparri ha dichiarato un reddito complessivo pari a 262.277 euro, una cifra più alta rispetto al passato.

Nel 2024, invece, la sua ultima dichiarazione dei redditi, riferito all’anno d’imposta 2022. 224.311 il reddito complessivo totale dichiarato.

Dichiarazione dei redditi 2024 - Maurizio Gasparri
Fonte: Senato.it

Vista la sua lunga attività tra Camera e Senato, Maurizio Gasparri avrà diritto alla pensione da parlamentare, ma intanto, stando a quanto rivelato dal Fatto Quotidiano, percepisce già una pensione da giornalista dopo 9 anni di lavoro al Secolo d’Italia e 28 giorni in aspettativa.

A una certa età e con una certa anzianità si va in pensione, non è una notizia - è stata la replica del senatore azzurro quando è uscita la notizia - Tutto è accaduto in base alle norme e alle regole, non c’è nulla di strano”.

leggi anche

Cosa sono i vitalizi, come si calcolano e quando spettano agli eredi
Cosa sono i vitalizi, come si calcolano e quando spettano agli eredi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Pensione
# Stipendio
# Forza Italia
# Biografie
# Maurizio Gasparri

Seguici su

FT logo

L’ascesa della nuova commodity più calda della Cina: i token di AI

Questa è la commodity dove la Cina sta dominando. L’analisi del (…)

26 marzo 2026

Perché la fusione Poste-TIM potrebbe essere un flop? L’analisi del FT

Perché nessuno crede davvero nell’operazione Poste–TIM? Ecco cosa turba i (…)

24 marzo 2026

Boom clamoroso in Borsa. Questa azienda vola oltre il 500% al suo debutto

IPO da capogiro. Perché il titolo di questa azienda ha fatto meglio di quasi (…)

18 marzo 2026

Rivelazione del Financial Times. 10 miliardi $ in fuga da questi fondi di private credit

Allarme a Wall Street: la corsa ai riscatti scuote il boom del credito (…)

16 marzo 2026

C’è un “trucco” per avere una pensione più alta, secondo il Financial Times

L’AI promette pensioni migliori ma è davvero così? L’analisi del Financial (…)

12 marzo 2026

Perché il petrolio a 200 dollari al barile non è più impensabile?

Cosa succede se il flusso di petrolio si ferma davvero? Il prezzo sarebbe (…)

9 marzo 2026

SONDAGGIO
Termina il 29/03/2026 Giorgia Meloni deve dimettersi perché ha perso il referendum sulla giustizia?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Previsioni degli esperti sul risultato del referendum sulla giustizia 2026

Politica italiana

Previsioni degli esperti sul risultato del referendum sulla giustizia 2026
Sondaggi politici referendum giustizia, Meloni guarda preoccupata i dati

Politica italiana

Sondaggi politici referendum giustizia, Meloni guarda preoccupata i dati

Correlato

Ddl Gasparri contro l'aborto, «dalla destra comportamento antiumano, le donne non sono contenitori»: l'intervista a Maiorino (M5s)

Politica italiana

Ddl Gasparri contro l’aborto, «dalla destra comportamento antiumano, le donne non sono contenitori»: l’intervista a Maiorino (M5s)