Quanto guadagna Jürgen Klopp? Stipendio e patrimonio del nuovo CT della Germania

Jürgen Klopp è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Germania. L’annuncio è arrivato oggi (24 luglio) dal presidente della Federcalcio tedesca (Dfb) Bernd Neuendorf, con un contratto che lega il tecnico alla Mannschaft fino ai Mondiali del 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco. «È il culmine ideale della mia carriera, della mia vita professionale», ha dichiarato Klopp in conferenza stampa, aggiungendo con la consueta ironia che il giorno in cui la Federazione non lo volesse più se ne andrebbe senza alcuna buonuscita.

La chiamata arriva dopo un Mondiale disastroso: la Germania, quattro volte campione del mondo, è stata eliminata ai sedicesimi di finale dal Paraguay, e quattro giorni dopo il ct Julian Nagelsmann si è dimesso. È il terzo fallimento consecutivo iridato, dopo le due uscite al girone del 2018 e del 2022, in un digiuno che dura dalla semifinale persa contro la Francia a Euro 2016. Ma quanto guadagna Klopp sulla panchina della nazionale? Vediamo lo stipendio, il confronto con i suoi ingaggi passati e il patrimonio accumulato in carriera.

Chi è Jürgen Klopp? Carriera e palmares dell’allenatore tedesco

Nato a Stoccarda nel 1967 e cresciuto calcisticamente tra SV Glatten e TuS Ergenzingen, Klopp ha giocato tutta la carriera senior al Mainz 05, prima da attaccante e poi da difensore, chiudendo con 56 gol e il record di marcature del club. Nel frattempo si è laureato in Scienze dello sport all’Università Goethe di Francoforte.

Da allenatore, il percorso è quello di un costruttore di cicli. Al Mainz, dal 2001 al 2008, riporta il club in Bundesliga e centra una storica qualificazione europea, chiudendo con 109 vittorie, 83 sconfitte e 78 pareggi. Al Borussia Dortmund, dal 2008 al 2015, vince due Bundesliga (2011 e 2012), una Coppa di Germania (2012) e tre Supercoppe (2008, 2013, 2014), perdendo la finale di Champions 2013 contro il Bayern: 180 vittorie, 70 sconfitte e 69 pareggi.

Poi il Liverpool, dall’ottobre 2015 al 2024: Champions League 2019, Supercoppa Europea e Mondiale per club nello stesso anno, la Premier League 2020 che mancava da trent’anni, FA Cup, due Coppe di Lega e il Community Shield. Il bilancio finale è di 299 vittorie, 83 sconfitte e 109 pareggi. Personalmente ha vinto tre volte il premio di allenatore tedesco dell’anno (2011, 2012, 2019), due volte il Manager of the Season di Premier e il Best FIFA Men’s Coach 2019.

Dopo l’addio ad Anfield, motivato dall’esaurimento delle energie, Klopp non è tornato in panchina, diventando il Global Head of Soccer del gruppo Red Bull, con un contratto fino al 2029, ovvero un ruolo dirigenziale - fuori dal campo - su Lipsia, Salisburgo e la partecipazione nel Paris FC. Durante il Mondiale 2026 ha lavorato come opinionista per MagentaTV.

Lo stipendio di Klopp come CT della Germania

La Dfb non ha diffuso cifre ufficiali, coerentemente con la linea di non commentare i dettagli contrattuali.

Secondo le anticipazioni della Bild, l’accordo prevede un ingaggio poco superiore ai 7 milioni di euro lordi l’anno, cioè poco di più di quanto percepiva Nagelsmann: su quattro stagioni, fino al 2030, il volume complessivo sfiora i 30 milioni.

In ogni caso, però, Klopp diventa il ct più pagato della storia tedesca. Il confronto con i predecessori, secondo Sports Illustrated, è netto: Hansi Flick 6,5 milioni, Joachim Löw 3,5, Jürgen Klinsmann 2,5, Rudi Völler 1,5, Erich Ribbeck 600.000 euro.

Sul piano internazionale, Klopp si posiziona così sotto al solo Carlo Ancelotti, ct del Brasile a 10 milioni, e di poco davanti al conterraneo Thomas Tuchel (6 milioni con l’Inghilterra).

Rimane, comunque, una certa distanza rispetto al passato. Anzi, un vero e proprio taglio netto. Il picco assoluto della carriera di Klopp è stato il Liverpool, con un ingaggio che era arrivato a sfiorare i 19 milioni (partito da 7 milioni il primo anno, nel 2016). Anche il ruolo in Red Bull, stimato tra 10 e 12 milioni, valeva più della panchina tedesca. Non è un dettaglio: l’ex dirigente del Borussia Hans-Joachim Watzke aveva pubblicamente suggerito a Klopp uno «sconto patriottico».

Il patrimonio conosciuto di Jürgen Klopp

Sul patrimonio netto di Klopp le stime disponibili divergono e si lanciano in ipotesi: prendendo come fonte il famoso portale aggregatore di patrimoni Celebrity Net Worth, ci dovremmo aggirare sui 70 milioni di dollari (circa 61-62 milioni di euro). Ovviamente, non è una cifra confermata dall’interessato.

La componente principale è ovviamente quella del calcio giocato. I nove anni al Liverpool valgono da soli la quota maggiore, cui si aggiungono i 6 milioni a stagione degli ultimi anni al Dortmund e il biennio da dirigente Red Bull.

La seconda voce sono gli accordi di sponsorizzazione, che negli anni inglesi portavano i guadagni complessivi ben oltre l’ingaggio: tra i partner figurano Opel, Snickers, Erdinger Weißbräu, Adidas, Deutsche Vermögensberatung, VR-Bank e Sky. Il contratto con Adidas è in scadenza dopo il Mondiale, circostanza rilevante perché la Dfb passerà a Nike; Klopp inoltre resterà brand ambassador di Red Bull, formula che ha permesso al colosso austriaco di liberarlo a titolo gratuito, in cambio di una donazione da un milione di euro alla fondazione Wings for Life per la ricerca sulle lesioni midollari.

Sul fronte immobiliare, l’unica operazione nota è l’acquisto nel giugno 2022 di una villa a Maiorca per 3,4 milioni di sterline, ristrutturata come residenza di famiglia a impatto ecologico.