Quanto guadagna Gianluca Scamacca? Stipendio e valore dell’attaccante dell’Atalanta

Gianluca Scamacca è, oggi, finalmente arrivato nel pieno della sua maturità calcistica. L’attaccante romano, classe ’99, rappresenta uno degli attaccanti di punta non solo dell’Atalanta ma della nazionale italiana, che si aggrappa anche un po’ a lui per tentare di arrivare ai prossimi Mondiali 2026. Dopo anni segnati da grandi aspettative, trasferimenti importanti e purtroppo anche da gravi infortuni, Scamacca ha trovato nella Dea il contesto ideale per rilanciarsi definitivamente e consolidare il proprio status da centravanti di livello nazionale.

Il percorso che lo ha riportato al centro del calcio italiano non è stato lineare. L’esperienza all’estero, culminata con il passaggio al West Ham, avrebbe dovuto rappresentare il salto di qualità definitivo, ma tra adattamento complicato e problemi fisici il suo rendimento non ha rispecchiato appieno il talento mostrato in precedenza - soprattutto al Sassuolo. Proprio da quelle difficoltà nasce però la svolta: il ritorno in Italia e la scelta di un progetto tecnico ambizioso ma equilibrato come quello bergamasco.

Con la maglia dell’Atalanta, da Gasperini a Palladino, Scamacca ha ritrovato centralità, fiducia e continuità. Un rendimento che ha avuto riflessi diretti anche fuori dal campo, aumentando il suo valore di mercato e rendendo attuale una domanda che accompagna ormai ogni attaccante affermato: quanto guadagna oggi Gianluca Scamacca?

leggi anche Stipendi Serie A, i calciatori più pagati in Italia nel 2026

Chi è Gianluca Scamacca? La carriera dalle giovanili romane fino all’Atalanta

La storia calcistica di Gianluca Scamacca inizia a Roma, dove muove i primi passi nelle giovanili di Cisco Roma, Monterotondo e poi proprio Roma e Lazio, prima di vivere esperienze formative anche all’estero, in particolare in Olanda (al PSV). Fin da giovanissimo mostra caratteristiche fuori dal comune per un attaccante della sua età: struttura fisica imponente, buon controllo di palla e una naturale predisposizione al gol. Qualità che attirano l’attenzione del Sassuolo, club che negli anni si è distinto per la capacità di valorizzare giovani talenti.

In Emilia Scamacca cresce gradualmente. Dopo l’arrivo nel 2017, vince il Torneo di Viareggio e assaggia la Serie A a soli 18 anni, prima di una serie di prestiti fondamentali per la sua formazione: dalla Serie B all’Eredivisie, passando per piazze come Cremonese, Ascoli e Genoa. Esperienze diverse che ne arricchiscono il bagaglio tecnico e mentale.

La stagione della consacrazione in neroverde lo proietta definitivamente sotto i riflettori. Gol, prestazioni di livello e una crescita costante lo rendono uno dei centravanti più richiesti del campionato. Nel 2022 arriva così il trasferimento al West Ham, un’operazione da cifre record per il Sassuolo che certifica l’ascesa di Scamacca nel calcio europeo.

L’esperienza in Premier League, però, si rivela più complessa del previsto. Tra difficoltà di ambientamento e soprattutto infortuni, Scamacca fatica a trovare continuità. Un primo di svolta arriva con il ritorno in Serie A: nell’estate del 2023 sceglie il progetto dell’Atalanta, con la quale vince l’Europa League alla prima stagione. A Bergamo Scamacca trova un ambiente ideale per rilanciarsi e, nonostante la rottura del crociato ad agosto 2024 che lo ha tenuto lontano dai campi per più di 6 mesi, oggi è a tutti gli effetti uno dei nostri centravanti più prolifici e affidabili. E anche tra i più pagati.

Quanto guadagna Scamacca? Lo stipendio all’Atalanta

Passato nel 2022 al West Ham per la cifra record di 36 milioni di euro di base fissa più 6 di bonus, per un totale di 42 milioni di euro, l’estate seguente rientra in Italia firmando con l’Atalanta con un trasferimento da 25 milioni più bonus. All’epoca l’attaccante firmò anche un contratto di 4 anni, valido ancora oggi, che lo legherà al club bergamasco fino al 2027.

Secondo il portale Capology, Gianluca Scamacca percepisce 5,9 milioni di euro più 1,5 di bonus lordi all’anno da contratto. Al netto, il centravanti romano guadagna 3,2 milioni più 800 mila euro, per un totale di circa 4 milioni complessivi.

Cifre che lo rendono il secondo giocatore più pagato della rosa, appena dietro al nuovo arrivato Giacomo Raspadori (di ritorno in Italia dall’Atletico Madrid) che guadagna poco meno di 4,4 milioni di euro netti l’anno.

Il valore di mercato di Gianluca Scamacca

Oggi, a 27 anni compiuti, Gianluca Scamacca sta attraversando forse il picco più alto della sua carriera agonistica, considerando che la fascia d’età tra i 26 e i 30 anni è statisticamente la più prolifica per gli attaccanti. Anche se ci sono sempre delle eccezioni (vedere, tra gli altri, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski)

E il valore di mercato? Oggi l’attaccante romano vale 25 milioni di euro (secondo il noto portale Transfermakt), un dato che non rappresenta l’apice assoluto. Difatti, il vertice del valore è di 35 milioni di euro, all’indomani della vittoria dell’Europa League dell’Atalanta a giugno 2024. Un andamento di mercato segnato, ovviamente, dal brutto infortunio al legamento crociato dell’estate 2024, che ha arrestato non solo le prestazioni in campo ma anche l’“ascesa economica” del giocatore.