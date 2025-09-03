Il patrimonio di Emilio Fede: ecco quanto guadagnava tra pensione e stipendio

Qual è il patrimonio lasciato agli eredi da Emilio Fede? Anche se da tempo era lontano dai riflettori, la domanda è tornata di attualità dopo la morte del giornalista TV, scomparso a 94 anni in una residenza sanitaria di Segrate.

Negli ultimi anni, però, Emilio Fede aveva fatto parlare soprattutto per vicende giudiziarie, eccezion fatta per diverse interviste rilasciate soprattutto dopo la morte di Silvio Berlusconi.

A maggio 2018 Emilio Fede, infatti, era stato condannato a 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento della prostituzione per il caso Ruby, ma data l’età gli era stato concesso di scontare la propria pena ai domiciliari. La storia che ha segnato definitivamente la fine della sua carriera (anche mondana) per quello che è stato il giornalista simbolo della stagione berlusconiana della politica italiana.

Ma quanto prendeva di pensione Emilio Fede? E i suoi guadagni del suo periodo passato a Mediaset? E a quanto ammonta il patrimonio complessivo? Ecco, allora, tutto quello che sappiamo sugli ultimi anni di vita e sugli averi del giornalista.

Emilio Fede: gli ultimi stipendi da giornalista Emilio Fede viene da tutti ricordato per la lunga esperienza alla guida del Tg4, ma nella sua carriera può vantare anche oltre quarant’anni in RAI, arrivando anche a dirigere il Tg1 per poi terminare la sua esperienza a Viale Mazzini nel 1987. I motivi della fine del rapporto con la RAI sarebbero dovuti al passaggio di consegne per l’ambita poltrona tra il PSI e la DC, ma anche a un processo per gioco d’azzardo dal quale comunque uscì fuori con l’assoluzione. Non è un mistero, infatti, come Emilio Fede sia stato un abituale frequentatore dei casinò, tanto da arrivare a vincere anche 1 miliardo delle vecchie lire in una sola sera, ma ammettendo anche di aver “ perso negli anni 200.000 euro ” al gioco. Nel 2011, quando era ancora direttore del Tg4, intervenuto a La Zanzara ammise di guadagnare 20.000 euro al mese più autista, casa e ufficio. A giugno 2017 però, sempre durante la popolare trasmissione radiofonica, dichiarò di avere in banca solo 2.800 euro.

Quanto guadagnava di pensione Emilio Fede Emilio Fede chiuse definitivamente con il giornalismo e con la TV pubblica - escluse ospitate estemporanee o lavori per TV minori - nel 2014. Di fatto, gli ultimi 10 anni abbondanti di vita li ha vissuti con la pensione da giornalista. Fu lo stesso Fede a rendere pubblica la sua pensione, dichiarando: “prendo 9.870 euro dopo 60 anni di contributi”. Ma non avendo una casa di proprietà, all’epoca viveva in “una casa di una società di Mediaset, pagando 3.000 euro d’affitto al mese”. Nonostante i lauti guadagni del passato e la cospicua pensione percepita, le cose dal punto di vista economico non andavano per il meglio per Emilio Fede. Negli ultimi anni di vita, lontano dalla TV, aveva deciso di ritirarsi presso una Rsa dove aveva dichiarato di trovarsi molto bene.