Quanto guadagna Benedetta Rossi? Il patrimonio tra TV, libri e social

“Quanto guadagna Benedetta Rossi?” Questa è una domanda che continua a circolare con insistenza sul web, soprattutto osservando l’evoluzione di quella che oggi è molto più di una semplice food blogger. Benedetta Rossi è un brand imprenditoriale che fattura milioni, partito da una cucina di un agriturismo marchigiano.

Una storia semplice, per certi versi, ma che nel giro di pochi anni si è trasformata in un caso di studio del mondo digitale nostrano.

Benedetta Rossi è oggi la food creator più seguita d’Italia, con una community complessiva che supera i 17 milioni di follower tra Instagram, Facebook e YouTube. Numeri stellari che raccontano una capacità rara di trasformare la quotidianità in contenuto, la tradizione in intrattenimento e la semplicità in valore economico.

Se in passato lei stessa parlava di uno “stipendio normale”, oggi i dati disponibili delineano uno scenario completamente diverso. Dietro ai video girati nella sua cucina c’è una struttura aziendale articolata, capace di generare milioni di euro tra contenuti digitali, editoria e accordi commerciali. Il punto di svolta è arrivato nel 2024 con l’ingresso di un grande gruppo editoriale nella gestione del suo brand, segnando il passaggio definitivo da progetto personale a impresa vera e propria.

Eppure, nonostante la crescita esponenziale e i numeri da capogiro, il tratto distintivo di Benedetta Rossi resta lo stesso: un linguaggio diretto, accessibile, mai costruito. È proprio questa autenticità che ha fatto breccia su una grande fetta di italiani.

Chi è Benedetta Rossi, la regina delle ricette della tradizione in TV

Benedetta Rossi nasce e cresce nelle Marche, dove ancora oggi vive ad Altidona, in provincia di Fermo, insieme al marito Marco Gentili e al cane Cloud. La sua storia è profondamente legata al territorio e alla dimensione familiare: prima del successo digitale, gestiva con il marito l’agriturismo di famiglia, dove cucinava piatti semplici e genuini per gli ospiti.

Proprio da quella cucina nasce tutto. Le prime videoricette pubblicate online non avevano alcuna ambizione imprenditoriale, ma rispondevano a un’esigenza pratica: condividere preparazioni tradizionali in modo chiaro e replicabile. È questo approccio (diretto e genuino) a conquistare rapidamente il pubblico.

Nel giro di pochi anni Benedetta Rossi diventa un punto di riferimento per milioni di italiani, soprattutto durante il periodo della quarantena, quando le sue ricette casalinghe diventano un appuntamento quotidiano. Il successo sui social si traduce presto in opportunità televisive: è il volto di “Fatto in casa per voi” su Food Network e partecipa a diversi programmi, consolidando la sua presenza anche sul piccolo schermo.

Nonostante l’ingresso nel mondo della TV, la sua identità resta fortemente ancorata al digitale e alla dimensione domestica. La sua casa è ancora oggi il centro della produzione dei contenuti: un casale immerso nel verde con orto e cucina attrezzata.

Cosa fa Benedetta Rossi? Tutte le attività della food blogger e creator

Limitare Benedetta Rossi al ruolo di food blogger sarebbe oggi riduttivo. Il suo lavoro si articola infatti in diverse attività, tutte integrate tra loro e gestite in modo imprenditoriale.

Il cuore del suo business resta il progetto “Fatto in casa da Benedetta”, che comprende contenuti social, sito web e produzione video. Il sito genera traffico significativo – milioni di utenti mensili – e rappresenta una fonte di guadagno attraverso banner pubblicitari. A questo si aggiungono i ricavi provenienti da YouTube, dove i video accumulano milioni di visualizzazioni ogni mese.

I social network restano fondamentali: Instagram, Facebook e YouTube non pagano direttamente in modo uniforme, ma diventano strumenti per monetizzare attraverso sponsorizzazioni e collaborazioni. Benedetta ha lavorato con brand importanti del settore alimentare e domestico, trasformando la propria immagine in un asset commerciale.

Un altro pilastro è l’editoria. Tra il 2016 e il 2023 ha pubblicato nove libri con il gruppo Mondadori, vendendo oltre 1,5 milioni di copie. Un risultato che la rende una delle autrici di cucina più rilevanti degli ultimi anni. Le royalties derivanti da queste vendite rappresentano una fonte di reddito costante e significativa.

Sul fronte televisivo, oltre al programma su Food Network, ha partecipato a progetti su Real Time e ad altre trasmissioni come ospite. Anche se non sempre con lo stesso impatto del digitale, la TV contribuisce alla sua visibilità e al consolidamento del brand.

Infine, c’è la dimensione aziendale. Insieme al marito Marco Gentili, Benedetta gestisce diverse società, tra cui Maui Media e Waimea, che si occupano rispettivamente di marketing e diritti d’immagine. Una struttura che le consente di organizzare e valorizzare tutte le attività, trasformando la popolarità in un sistema economico stabile.

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Il patrimonio di Benedetta Rossi: ecco quanto guadagna

Quando si parla del patrimonio di Benedetta Rossi, è necessario distinguere tra guadagni diretti e valore complessivo del brand. Le cifre precise non sono sempre pubbliche, ma i dati disponibili permettono di tracciare un quadro piuttosto chiaro.

Partiamo dalle società. Nel 2023, la Maui Media Srl ha registrato un fatturato di 4.535.417 euro e un utile di 1.820.567 euro, numeri che testimoniano una gestione aziendale solida e altamente profittevole. A questi si aggiunge la Waimea Srl, società centrale per i diritti d’immagine e lo sfruttamento economico del brand.

Il vero salto di qualità è arrivato nel 2024, quando è stato ceduto il 51% di Waimea a Mondadori Media per una cifra superiore a 6,9 milioni di euro, con una componente variabile che potrebbe portare il valore complessivo dell’operazione fino a circa 10 milioni di euro. L’intero business è stato valutato intorno ai 13,5 milioni di euro.

Questa operazione non solo ha garantito un’importante liquidità immediata, ma ha anche rafforzato la struttura degli asset, permettendo una crescita più organizzata. I risultati si vedono già nel 2025: solo nei primi sei mesi, le attività digitali legate a Benedetta Rossi hanno generato circa 1,5 milioni di euro di ricavi per Mondadori, contribuendo in modo significativo alla crescita del settore.

Sul fronte dei guadagni annuali personali, le stime parlano di oltre 200.000 euro tra social, YouTube (circa 75-80 mila euro l’anno), sponsorizzazioni e televisione. A questi si aggiungono i proventi editoriali e le quote societarie.

In passato, i guadagni erano molto più contenuti – si parlava di poche migliaia di euro al mese tra sito e partnership – ma la crescita è stata esponenziale grazie alla diversificazione delle entrate e alla strutturazione del business diventata professionale a tutti gli effetti negli ultimi 3-4 anni.