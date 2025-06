Come da previsioni, nella riunione della prima settimana di giugno il Consiglio direttivo della BCE ha aggiornato la politica monetaria dell’Eurozona. Nello specifico sono stati tagliati di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento comunitari. Tradotto, (con effetto) dall’11 giugno il denaro costa meno rispetto a una manciata di giorni fa, e nello specifico vale quanto segue:

Alla luce di questi aggiornamenti vediamo allora quanto costa oggi un mutuo di € 150.000 a tasso variabile dopo il taglio del costo del denaro.

Un mutuo casa del valore di 130mila euro

Definiamo in primis un ipotetico profilo mutuatario stabilendo arbitrariamente tutta una serie di parametri chiave. Ad esempio immaginiamo sia nato nell’agosto del 1987, risieda al Nord e che abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Quanto all’immobile pensiamo si tratti di una prima casa. Il suo valore di mercato lo fissiamo in 200mila euro, e in 150mila, pari a tre quarti dell’importo, quello del prestito contratto in banca. Nello specifico qui considereremo solo il tasso variabile sulle durate comprese tra i 15 e i 30 anni. Ancora, immaginiamo che la casa non appartenga alla classe energetica A e B e che sia stata già individuata. Il reddito netto mensile dei richiedenti, infine, lo stimiamo in 3.000 €/mese.