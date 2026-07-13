Aprire una SRL è la mossa che di solito si fa quando si smette di ragionare “da partita IVA” e si inizia a ragionare “da impresa”: più clienti, più contratti, più responsabilità, più investimenti. Il punto, però, è che una SRL non si giudica solo da quanto costa aprirla, ma soprattutto da quanto costa tenerla in regola mese dopo mese. In questa guida trovi numeri, voci di spesa e regole aggiornate, senza giri di parole, per capire aprire una SRL quanto costa, come funziona il capitale sociale di una SRL, quali sono i principali costi di gestione SRL e quando ha davvero senso valutare una SRLS.

Quando conviene davvero una SRL (e quando no)

La SRL, società a responsabilità limitata, è una società di capitali: in linea generale, per i debiti sociali risponde la società con il proprio patrimonio, non i soci con quello personale. Non è però un “mantello dell’invisibilità”: se firmi fideiussioni personali, se gestisci male o se emergono responsabilità dell’amministratore, la storia cambia. Resta comunque una differenza enorme rispetto alle forme in cui il patrimonio personale è più esposto.

Di solito la SRL è una strada preferenziale quando è vero almeno uno di questi elementi: hai soci (o prevedi di averne) e vuoi regole chiare su quote, poteri ed eventuali ingressi e uscite; lavori con contratti “pesanti” o con un rischio operativo più alto della media; ti serve credibilità verso banche, fornitori, clienti corporate o bandi; vuoi reinvestire gli utili e costruire una struttura, non solo incassare e prelevare.

Dall’altro lato, se sei all’inizio con ricavi bassi, pochissime spese deducibili e un’operatività semplice, partire con una ditta individuale in partita IVA può essere più lineare. Poi, quando numeri e rischio lo richiedono, si valuta il salto.

Quanto costa aprire una SRL: la stima realistica

Mettiamo subito ordine su un equivoco diffuso: il capitale sociale non è “un costo” nel senso di tassa o spesa persa. È denaro (o beni) che conferisci alla società e che la società può usare per la propria attività. I costi “veri” di avvio sono invece notaio, diritti, bolli, imposte e pratiche.

Una stima prudente, per una SRL ordinaria “semplice” - statuto standard ma non blindato, pochi soci, nessun conferimento complesso - si colloca spesso in questo intervallo:

circa 2.300-4.000 euro di costi di avvio, escluso il capitale sociale. Se lo statuto è più articolato, se ci sono più soci, clausole su misura, conferimenti particolari o una governance più complessa, il totale sale.

Per la SRLS, la società a responsabilità limitata semplificata, l’avvio tende a costare meno perché utilizza un modello standard tipizzato: nella pratica si pagano soprattutto spese vive, diritti e gli adempimenti collegati, mentre l’atto costitutivo è esente da onorario notarile. Una nota importante prima di andare avanti: questi prezzi non sono “nazionali e fissi”. Cambiano in base a città, notaio, complessità, tempistiche e tipo di attività.

Le voci di spesa iniziali

Una stima di costi orientativa c’è, ma le voci di spesa sono diverse per iniziare. Ecco quelle da mettere in preventivo.

Notaio e atto costitutivo

Per la SRL ordinaria l’atto costitutivo si redige per atto pubblico e la società nasce con l’iscrizione al Registro delle Imprese, che il notaio deposita entro 30 giorni dalla stipula. In parole semplici: senza notaio e senza iscrizione, la SRL non esiste. La voce più variabile è proprio l’onorario notarile, che cresce quando lo statuto è costruito su misura, con clausole particolari, categorie di quote, patti più sofisticati, conferimenti in natura o forme di amministrazione non standard.

Registro Imprese, diritti e bolli

Qui entriamo nella parte burocratica ma inevitabile: deposito della pratica, diritti di segreteria, imposte di bollo dovute e adempimenti telematici. Le cifre dipendono dalla pratica specifica e dalla Camera di Commercio competente.

Imposte e spese vive legate alla costituzione

Nel preventivo del notaio trovi anche le imposte e le spese vive collegate alla registrazione e agli adempimenti, a partire dall’imposta di registro. È il passaggio in cui conviene essere pignoli: chiedi sempre un preventivo scritto con le voci separate - onorario, imposte, diritti, bolli ed eventuali extra - così sai esattamente cosa stai pagando.

PEC, firma digitale e strumenti “minimi”

Nella vita reale, oggi una SRL viaggia su strumenti digitali: PEC, firma digitale, piattaforme di conservazione e gestione documentale, a volte incluse in pacchetti. Sono cifre spesso contenute rispetto al resto, ma vanno messe a budget perché sono ricorrenti anno dopo anno.

Commercialista e consulenza iniziale: risparmiare qui spesso costa caro

Prima ancora di firmare dal notaio, ci sono decisioni che ti seguono per anni: il codice ATECO e l’inquadramento dell’attività, l’oggetto sociale (ciò che la società “può fare”), la posizione INPS di soci e amministratori, che non è uguale per tutti, il compenso dell’amministratore e le modalità di prelievo, oltre alla gestione dei rapporti tra soci e a cosa succede quando uno vuole uscire. Una SRL nasce bene se nasce pensata, non solo compilata.

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Capitale sociale SRL: quanto versare (e cosa dice la regola)

Dal 2013 il capitale sociale SRL può essere anche inferiore a 10.000 euro. Le regole di versamento, fissate dagli articoli 2463 e 2464 del Codice civile, cambiano a seconda dell’importo scelto.

Se il capitale è pari o superiore a 10.000 euro , alla costituzione va versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro (con l’intero soprapprezzo, se previsto) e sono ammessi conferimenti in natura.

, alla costituzione va versato almeno il dei conferimenti in denaro (con l’intero soprapprezzo, se previsto) e sono ammessi conferimenti in natura. Se il capitale è inferiore a 10.000 euro , ma almeno pari a 1 euro, i conferimenti devono essere solo in denaro e interamente versati alla sottoscrizione.

, ma almeno pari a 1 euro, i conferimenti devono essere e alla sottoscrizione. Se la SRL è unipersonale, il capitale va sempre versato per intero.

Poi c’è la parte che spesso viene sottovalutata: capitale minimo non significa capitale sensato. Una SRL con 1 euro può essere perfettamente legale, ma rischia di risultare poco credibile in banca, con i fornitori e persino con alcuni clienti. E soprattutto: se devi pagare le prime fatture, fare marketing, acquistare strumenti e sostenere i costi di avvio restando liquido, ti serve cassa.

Un’indicazione pratica, di buon senso più che giuridica: un capitale molto basso ha senso solo per attività leggere e con costi iniziali minimi; una fascia tra 1.000 e 5.000 euro è spesso più coerente per i micro-servizi; da 10.000 euro in su si lancia un messaggio di solidità diverso, con un margine operativo maggiore.

Infine, un vincolo da non dimenticare: se il capitale resta sotto i 10.000 euro, la legge impone un meccanismo di rafforzamento patrimoniale, con l’accantonamento a riserva di almeno un quinto degli utili netti annuali, finché riserva e capitale insieme non raggiungono la soglia dei 10.000 euro.

Costi di gestione SRL: quanto costa ogni anno restare “in regola”

Qui si annida l’errore classico: guardare alla costituzione e sottovalutare la gestione. Le voci ricorrenti, in media, includono il commercialista e la contabilità ordinaria (registrazioni, IVA, dichiarativi, bilancio, libri), il deposito del bilancio (diritti e bolli, oltre al lavoro professionale), il diritto annuale della CCIAA e la tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali. A queste si aggiungono i bolli su libri e registri dove dovuti, i costi digitali (PEC, firma, software, conservazione) e, se hai dipendenti o collaboratori, il consulente del lavoro per gestire correttamente cedolini e adempimenti.

Su due voci vale la pena essere precisi, perché nel 2026 hanno numeri ben definiti. La tassa di concessione governativa per i libri sociali, da versare entro il 16 marzo con modello F24, è forfetaria e ammonta a 309,87 euro se il capitale sociale al 1° gennaio non supera 516.456,90 euro, e a 516,46 euro se lo supera. Il diritto annuale camerale, invece, per le SRL è commisurato al fatturato; la novità dell’anno è che il decreto MIMIT del 17 marzo 2026 ha autorizzato, per il triennio 2026-2028, una maggiorazione del 20% dell’importo dovuto, con termine di versamento agganciato a quello del primo acconto delle imposte sui redditi.

Per dare un ordine di grandezza, per una SRL piccola e semplice, senza dipendenti, il pacchetto “contabilità più adempimenti” diventa facilmente una delle prime voci fisse dell’anno. La cifra reale dipende da quante fatture emetti e ricevi, dall’eventuale operatività con l’estero, dal numero di operazioni IVA, dalla presenza di dipendenti e dal livello di consulenza che richiedi.

Tasse e contributi, da non confondere con i costi fissi

Una SRL paga imposte sul reddito societario. Le aliquote di riferimento restano IRES al 24% e IRAP ordinaria al 3,9%, con possibili differenze regionali e casi particolari. Attenzione a un punto molto attuale: la cosiddetta IRES premiale (la “mini-IRES” che riduce l’aliquota dal 24% al 20% per chi accantona utili e investe) è stata prevista solo per il periodo d’imposta 2025, quello che si dichiara nel 2026, e non è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2026: per il 2026, quindi, l’aliquota ordinaria torna piena al 24%, salvo nuovi interventi normativi.

Poi c’è il tema del prelievo. Se l’utile viene distribuito ai soci persone fisiche sotto forma di dividendo, si applica di norma una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. È qui che molti si fanno la domanda sbagliata (“la SRL fa risparmiare sempre?”). La risposta corretta è: dipende. Dipende da quanto reinvesti, da come ti remuneri, dal tuo ruolo (socio, amministratore, socio lavoratore) e dall’assetto previdenziale.

Il capitolo INPS, poi, non ha una regola unica valida per tutti, ed è spesso la voce che pesa di più. Un socio “di capitale” può avere un trattamento diverso da un socio che lavora in azienda. Il socio lavoratore di una SRL commerciale o artigiana rientra nelle Gestioni speciali di artigiani e commercianti; l’amministratore che percepisce un compenso rientra invece nella Gestione Separata, con il rischio concreto di una doppia contribuzione da valutare prima di impostare ruoli e compensi.

I numeri del 2026, fissati dalle circolari INPS n. 14 e n. 8 del febbraio 2026, aiutano a inquadrare l’ordine di grandezza. Per artigiani e commercianti il reddito minimale su cui si calcolano i contributi fissi è salito a 18.808 euro: si traduce in un contributo fisso annuo di circa 4.521 euro per gli artigiani (aliquota IVS al 24%) e circa 4.611 euro per i commercianti (aliquota al 24,48%, comprensiva dello 0,48% per l’indennizzo di cessazione), dovuto anche a fronte di redditi bassi o nulli. Sulla parte di reddito eccedente il minimale si applicano le stesse aliquote, che salgono di un punto oltre i 56.224 euro. Nella Gestione Separata, invece, non esiste un contributo fisso: il prelievo è interamente proporzionale al compenso, con aliquota al 26,07% per l’amministratore privo di altra copertura previdenziale e al 24% per chi è già pensionato o iscritto ad altra gestione. Se stai scegliendo la forma societaria, questa è una delle verifiche da fare prima di firmare: i contributi possono pesare molto più dei bolli.

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FAQ, domande frequenti

Posso aprire una SRL con 1 euro?

Sì, in molti casi è possibile. Ma un capitale troppo basso può risultare poco credibile e, soprattutto, non risolve il problema vero: la liquidità necessaria per partire e pagare le prime spese.

Meglio SRL o SRLS?

La SRLS è più economica all’avvio, ma ha statuto standard e minore flessibilità. La SRL ordinaria costa di più, però consente regole su misura, molto utili quando ci sono soci, investitori o prospettive di crescita.

Quali sono i costi di gestione SRL più pesanti?

Di solito commercialista e contabilità ordinaria, bilancio e adempimenti annuali; poi diritto camerale, tassa sui libri sociali e, quando dovuti, i contributi INPS, che sono spesso la voce più impattante.

La SRL paga meno tasse di una partita IVA?

Non sempre. La SRL funziona bene quando reinvesti e pianifichi con attenzione compensi e utili. Se invece prelevi tutto subito, il vantaggio può ridursi o sparire a seconda del tuo profilo. Il confronto va fatto sui numeri, meglio con un commercialista.

Il capitale sociale è un costo perso?

No, è patrimonio della società e può essere usato per l’attività. Proprio perché appartiene alla società, però, non va confuso con il denaro personale.

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