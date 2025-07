Dopo gli anni del caro denaro, da mesi la BCE ha apportato continue sforbiciate ai tassi portandoli a livelli “più accettabili”. Non sono più al top come nel 2023, ma neanche nulli come ai primi anni del decennio: il tempo dei tassi a zero sono ormai un ricordo del passato.

Oltretutto costituivano un po’ un’anomalia del mercato dato che tutti i beni e servizi, moneta inclusa, hanno un prezzo da sostenere per poterne usufruire. Li si abbassa per sostenere l’economia ma quando la politica monetaria e/o fiscale sono a lungo ultra accomodanti allora l’inflazione è dietro l’angolo.

Fatta la premessa vediamo quanto costa a luglio la rata di un mutuo a tasso fisso da € 130.000 da rimborsare da 15 a 30 anni.

Un mutuo casa di 130mila euro per un over 36 Delineiamo un ipotetico profilo mutuatario attraverso dati immaginari e riguardanti l’immobile, il prestito e il nucleo richiedenti.

Il valore dell’abitazione (è una prima casa, già individuata) lo fissiamo in 180mila €, e in 130mila l’importo del prestito bancario. In particolare qui considereremo solo il caso del tasso a interesse fisso da rimborsare attraverso piani d’ammortamento che spaziano dai 15 fino ai 30 anni. Ancora, l’immobile non appartiene alla classe energetica A o B ed è sito in una città capoluogo di provincia del Sud, in cui risiede lo stesso mutuatario. Immaginiamo si tratti di un over 36 dipendente a tempo indeterminato e che il reddito netto dei richiedenti sia pari a 2.800 € mensili.

Il costo della rata su un mutuo casa a 15 anni Minore è la durata del piano d'ammortamento, maggiore sarà l'importo della rata e minore il costo complessivo del debito, ossia il monte interessi dovuti alla banca. Vale il contrario a parametri invertiti, ossia lunga durata nel rimborso del prestito, bassa la rata mensile ma alto l'importo del costo interessi. Partendo dunque dalla durata 15 anni del mutuo, le prime 7 soluzioni ordinate per TAEG presenti sul sito MutuiOnline.it sarebbero le seguenti: BPER Banca – Mutuo a Tasso Fisso: 900,89 € /rata mensile e 3,36% il TAEG;

Banco BPM – Acquisto Tasso Fisso Last Minute Green: 902,77 € al mese di rata e 3,38% TAEG;

BNL – Mutuo Spensierato Plus Edition: 3,41% il TAEG e 891,52 € rata/mese;

Intesa Sanpaolo – Mutuo Domus offerta Under 46: 902,77 € la rata mensile, TAEG 3,41%;

Monte dei Paschi di Siena – Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione: rata e TAEG pari, nell'ordine, a 909,05 € e 3,50%;

Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Mutuo a Tasso Fisso: 921,07 € , 3,95%;

CheBanca! – Mutuo Fisso: 934,46 € la rata, 3,99% il TAEG.

Rimborsare in 20 anni un mutuo immobiliare di 130mila euro Lasciamo invariati tutti i parametri della ricerca tranne uno, ossia la durata del piano di ammortamento che ora portiamo a 20 anni. In tal caso le 9 proposte presenti sul sito da noi consultato sarebbero le seguenti: BPER Banca – Mutuo a Tasso Fisso: rata pari a 727,50 € e 3,36% il TAEG;

Intesa Sanpaolo – Mutuo Domus offerta Under 46: 726,19 € la rata mensile, 3,37% il TAEG;

Banco BPM – Acquisto Tasso Fisso Last Minute Green: 728,81 € rata/mese, 3,38% il TAEG;

BNL – Mutuo Spensierato Plus Edition: 3,39% il TAEG e 717,73 € rata/mese;

Monte dei Paschi di Siena – Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione: rata e TAEG pari, nell'ordine, a 735,38 € e 3,51%;

CheBanca! – Mutuo Fisso: rata e TAEG rispettivamente pari a 759,97 € e al 3,95%;

Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Mutuo a Tasso Fisso: 747,95 € , 3,95%;

Unicredit – Mutuo Unicredit Acquisto Tasso Fisso: 4,27% il TAEG, 784,35 € la rata;

ING – Mutuo Arancio Fisso: rata e TAEG pari, nell'ordine, a 807,09 € e a 4,58%.