Quanti sono davvero i dipendenti pubblici in Italia? L’assurdo errore del ministero dell’Economia

Sarebbero oltre 70 milioni i dipendenti pubblici, o almeno è questo ciò che si legge sul sito del Ministero dell’Economia. Un errore più che evidente, in un Paese che conta circa 60 milioni di abitanti e in cui le risorse scarseggiano per poter rinnovare il contratto statale.

Anzi al momento c’è il rischio che in Italia non si riesca nemmeno a coprire il turnover, con i pensionati che aumentano ma che non vengono sostituiti a causa dei concorsi non indetti.

Inutile dire che il dato riportato sia frutto di un bug nel sistema, ma il Mef chiarisce cosa rappresentino i numeri che si possono leggere sul sito. Sembra, infatti, che i dati - senza che siano filtrati per anno - siano la somma dei dipendenti statali totali degli ultimi 20 anni (2001-2021).

Davanti a una simile notizia è naturale che in molti si domandino quanti siano realmente i dipendenti pubblici in Italia e quanto costano alle casse dello Stato. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Quanti sono davvero i dipendenti pubblici in Italia?

Secondo i dati del sito ufficiale del ministero dell’Economia sarebbero oltre 26 milioni i dipendenti della sanità, quasi 52 milioni le persone che lavorano nell’istruzione e più di 70 milioni i dipendenti pubblici in Italia.

Il Mef ha spiegato che tali dati sono la somma dei dipendenti statali negli ultimi 20 anni, peccato che i dipendenti dipendenti non si sommino anno dopo anno, anzi - come ricorda Repubblica - a sommarsi eventualmente sono le nuove risorse che a fronte dei pensionamenti dei dipendenti pubblici sono tendenzialmente in calo. Senza contare che per il rinnovo del contratto annuale servirebbero oltre 8 miliardi, e trovarli sarà una vera sfida per il Governo.

Ma quanti sono in realtà i dipendenti pubblici in Italia? La risposta si ha dai dati desunti dal Conto annuale della Ragioneria dello Stato. Secondo i dati riportati nel 2021, ultimo anno di cui i dati sono disponibili, i dipendenti pubblici in Italia sono ben 3.238.968 unità. Un dato che segnala un leggero calo rispetto al 2020 del -0,1% (-5 mila unità).

QI dati però ci consentono anche di poter avere un quadro complessivo dell’andamento dell’occupabilità nel settore pubblico negli ultimi 20 anni. Rispetto al 2012 si notifica, infatti, un calo del -1,1% a parità di enti considerati. Rispetto al 2012 si è registrato un calo del 23,5% per il personale delle funzioni centrali, quali ministeri, Inps, Inail, Agenzie fiscali e simili, passando da 266.306 unità a 203.831 unità. Ancora, da un calo del -15,7% per le Funzioni locali, si registra invece un aumento del +15,3% per l’istruzione e la ricerca con oltre 167 mila lavoratori in più. Un dato frutto delle numerose assunzioni di docenti e insegnanti che dopo anni nel limbo del precariato si sono finalmente stabilizzati.

Dipendenti pubblici in Italia, quanto costano alle casse dello Stato?

Oltre a conoscere quanti realmente siano i dipendenti pubblici, è possibile conoscere anche la spesa che lo Stato deve affrontare per pagare i suoi dipendenti.

Consultando ancora il Conto annuale della Ragioneria dello Stato si può leggere che la spesa per i dipendenti pubblici e per il personale estraneo all’amministrazione nel 2021 ha raggiunto 172.112 milioni di euro con un aumento del +3,1% sul 2020 e del +7,3% rispetto alla spesa del 2012. Il dato, come scrive Fortune Italia, è a prezzi correnti ed è stato legato al blocco delle retribuzioni e la spesa

Si è ridotta rispetto al 2012 per il personale soprattutto per le Funzioni centrali (-13,3%) e per le Funzioni locali (-15,1%) mentre è aumentata per l’Istruzione (+19,5%), dato legato all’andamento dell’occupazione.

Ecco quali sono dunque i veri dati rispetto a quelli divulgati dal sito del Ministero dell’Economia, frutto di un bug del sistema che azzera i filtri, fornendo il risultati di quante persone abbiano lavorato negli uffici statali negli ultimi 20 anni.