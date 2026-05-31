C’è un momento, guardando Jannik Sinner sollevare un altro trofeo, in cui smetti di tifare e inizi a calcolare. Lui ha 24 anni e ha già più soldi di quanti tu ne vedrai in tutta la vita. È uno degli sportivi più ricchi d’Italia, il numero uno al mondo, e lo è diventato prima che la maggior parte di noi capisse davvero cosa voleva fare da grande. Ma quanti anni dovresti lavorare per arrivare dove è arrivato lui? Abbiamo fatto i conti e la risposta è (matematicamente) impietosa.

Quanti soldi ha davvero Jannik Sinner?

Il patrimonio netto complessivo di Sinner ad aprile 2026 è stimato tra i 100 e i 120 milioni di euro, derivanti in parte dalla vittoria di premi da record e in parte da contratti commerciali a dir poco stellari. Solo nel 2025, i guadagni in campo ammontavano a circa 20 milioni di dollari, ai quali si sono aggiunti circa 27 milioni stimati fuori dal campo, tra sponsorizzazioni e accordi pubblicitari.

I marchi che lo sostengono parlano da soli - Gucci, Rolex e Intesa Sanpaolo figurano tra i suoi principali partner commerciali. A tutto questo si aggiungono i 6 milioni di dollari (poco più di 5,1 milioni di euro) vinti al Six Kings Slam, il ricco torneo-esibizione di Riyadh.

Per questo esercizio, useremo una stima conservativa considerando 100 milioni di euro di patrimonio netto.

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Quanto guadagna un lavoratore italiano medio?

Nel 2026, lo stipendio medio in Italia si colloca intorno a 1.650-1.750 euro netti al mese, pari a una RAL di circa 29.000–32.000 euro lordi annui. Per il nostro scenario, usiamo 30.000 euro lordi annui, considerandola una cifra realistica per un lavoratore dipendente a tempo pieno nel settore privato. Supponiamo che questa persona faccia tutto “per bene”, risparmia con costanza, non spreca, non accumula debiti.

Quanti anni dovresti lavorare per diventare ricco come Sinner?

Partiamo dallo scenario più irrealistico, in cui metti via ogni singolo euro dello stipendio, senza spendere niente.

100.000.000 ÷ 30.000 = circa 3.333 anni

Hai letto bene. Anche se vivessi gratis, senza spendere un singolo centesimo, ci vorrebbero oltre 3.000 anni di lavoro per eguagliare il patrimonio attuale di Sinner. Giusto per dare una prospettiva: 3.000 anni fa Roma non esisteva ancora, la penisola italiana era nel pieno dell’Età del Bronzo e la civiltà nuragica, quella delle imponenti torri megalitiche disseminate in Sardegna, era nel pieno del suo periodo più fiorente e commerciava con Fenici, Etruschi e Cartaginesi.

Nella realtà, ovviamente, una parte dello stipendio se ne va per vivere. Ma supponiamo di essere disciplinati, di risparmiare il 15% del reddito netto, circa 3.000 euro all’anno e di investirli con un rendimento del 3,5% annuo già calcolato al netto dell’aliquota del 26% sulle plusvalenze.

Dopo 30 anni il patrimonio ammonterebbe a circa 150.000 euro, 230.000 euro dopo 40 anni e oltre 350.000 dopo 50 anni.

Cifre più che dignitose, è vero, frutto di decenni di disciplina e costanza. Ma confrontate con i 100 milioni di Sinner, sono circa 280 volte inferiori. Il che significa che, anche così, ci vorrebbero circa 14.000 anni di lavoro e risparmio costante per colmare il divario.