Chi sono i 10 sportivi italiani più pagati? Lo sport da sempre ha regalato ai suoi protagonisti non solo la gloria e la celebrità, ma anche guadagni milionari. Una tendenza che negli ultimi anni è aumentata in maniera esponenziale tra contratti faraonici e sponsor pronti a ricoprire d’oro i vari campioni.

In questa speciale classifica l’intento è di prendere in considerazione quali sono stati i guadagni massimi fatti registrare da sportivi italiani in un anno, anche se indicare per ciascun atleta la cifra esatta non è un compito facile.

Quando si parla di sportivi infatti bisogna sommare i guadagni derivanti da stipendi o vincite sul campo, agli introiti derivanti da sponsor oppure investimenti. Un calcolo che di conseguenza non è semplice.

In più occorre rivalutare i guadagni fatti registrare in passato ai giorni d’oggi, senza contare che anche una voce certa come può essere lo stipendio in alcuni sport - vedi Formula 1 oppure MotoGp - non sono di pubblico dominio.

Detto questo lo sportivo che più è riuscito a guadagnare in un anno è Jannik Sinner, fenomeno della racchetta che oltre a un prize money da favola può contare anche su una lunga fila di sponsor. A completare questo speciale podio ci sono Marco Verratti e Valentino Rossi, con il calcio a farla da padrona nel restante elenco della top 10 degli sportivi italiani più pagati di sempre.

