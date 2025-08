In un calciomercato con pochi soldi è facile sognare con i nomi più esotici, con la speranza di ritrovarsi a un prezzo di saldo con un nuovo craque argentino o brasiliano tra le mani. Nel calciomercato della Roma l’identikit risponde al nome di Claudio Echeverri, talento argentino di proprietà del Manchester City con cui tuttavia vanta una sola presenza in campionato, salvo poi segnare un gol (su punizione, di destro) al Mondiale per club che si è giocato negli Stati Uniti.

Pep Guardiola crede nel valore del calciatore e ritiene che l’investimento fatto, 18,50 milioni di euro a gennaio del 2024, possa presto restituire alla squadra un titolare capace di fare la differenza sulla trequarti di campo.

Ma non dalla stagione che sta per iniziare, ecco perché - nell’anno del mondiale tra l’altro - si sta lavorando per fare in modo che Echeverri possa trovare una squadra dove potrà giocare con continuità senza però perdere del tutto il controllo del calciatore.

Ed ecco che la Roma sta provando a inserirsi, con i tifosi che sognano un tridente completato da Soulé e Dybala (per quanto per il modulo di Gasperini sia complicato vederli tutti e tre contemporaneamente in campo).

Massara sta provando a raggiungere un accordo economico con il Manchester City, mentre per trovare una quadra per il guadagno di Echeverri alla Roma non dovrebbe essere complicato.

Chi è Claudio Echeverri, sogno di mercato della Roma

Il calcio argentino è spesso una fucina di talenti: si pensi allo stesso Soulé, ma anche a Franco Mastantuono passato proprio questa estate al Real Madrid. In Europa Echeverri ci è arrivato prima: acquistato dal Manchester City al prezzo di 18,5 milioni di euro nel gennaio del 2024, è poi rimasto in argentina per un altro anno prima di arrivare in Premier league, dove tuttavia in sei mesi non è riuscito a ritagliarsi un posto stabile nella squadra con una sola presenza all’attivo.

Poi il Mondiale per club dove nella partita contro l’Al Ain segna anche uno splendido gol di punizione. Non con il mancino, come i suoi due connazionali già in giallorosso, bensì di destro.

Nello scacchiere di Gasperini andrebbe a ricoprire uno dei due ruoli, quello sinistro, dietro la prima punta che dovrebbe essere Ferguson (almeno in partenza favorito rispetto a Dovbyk), con la possibilità però che in alcune partite quella posizione di campo possa essere ricoperta dallo stesso Dybala.

Un attacco - che secondo quanto dichiarato da Gasperini in queste ultime ore è il reparto fondamentale per definire la forza di una squadra, come pure gli obiettivi - all’insegna della fantasia. Echeverri, nonostante la giovane età (classe 2026, 20 anni la prossima stagione), potrebbe essere determinante in tal senso: è un destro di grande qualità, abile nel controllo e nella gestione del pallone.

Con finte e sterzate secca gli avversari, che salta con facilità grazie a un dribbling fulmineo. Rapido nella corsa, ama servire i compagni con passaggi filtranti che aprono le difese. Il classico funambolo quindi, per quanto al momento manchi qualcosa in termini di realizzazioni: appena 4 i gol in carriera con il River Plate, in circa 48 partite giocate. Un talento da sgrezzare quindi, con Gasperini che tuttavia non ha paura a ripetersi come già dimostrato più volte all’Atalanta.