Montepremi Madrid Open 2026, il prize money di chi vince (e di chi partecipa)

Montepremi Madrid Open 2026: archiviato un avvio di stagione che ha già regalato scossoni importanti, il circuito ATP si sposta ora nella capitale spagnola per uno degli appuntamenti più attesi della primavera. Il secondo Masters 1000 sulla terra battuta, dopo Monte-Carlo, apre le porte alla grande corsa verso il Roland Garros, con i migliori giocatori del mondo pronti a darsi battaglia alla Caja Mágica.

Il momento è di quelli caldissimi, soprattutto per Jannik Sinner, protagonista di una straordinaria inversione di tendenza: dopo qualche incertezza iniziale, l’azzurro ha ribaltato completamente il 2026 con una clamorosa doppietta nel Sunshine Double e il trionfo nel torneo di Montecarlo, dove ha superato in finale il grande rivale Carlos Alcaraz. Un successo che ha riacceso la sfida al vertice, tra ranking, titoli e guadagni, rendendo ancora più affascinante l’avvicinamento a Madrid. E con il forfait di Alcaraz da Barcellona, l’altoatesino è anche sicuro di arrivare almeno ai primi di maggio con il numero 1 ATP sulle spalle.

Ecco spiegato perché, quindi, il Mutua Madrid Open non è solo uno snodo tecnico fondamentale della stagione sulla terra, ma anche uno degli eventi economicamente più rilevanti dell’intero circuito. Il montepremi, infatti, continua a crescere di anno in anno, come la maggior parte dei tornei maggiori, confermando il 1000 spagnolo come uno dei più ricchi e prestigiosi del circuito, sebbene spesse volte snobbato dai big data la sua conformazione particolare - campi veloci, si gioca in altura, presenza “scomoda” in calendario.

Per quanto riguarda gli italiani, oltre a Sinner, fari puntati anche su Lorenzo Musetti, chiamato a confermare i progressi sul rosso dopo tanti mesi travagliati, in un torneo che storicamente può esaltare il suo tennis. Attenzione anche agli altri protagonisti del circuito, in un tabellone ricco di stelle e di potenziali outsider.

Ricordiamo inoltre che Madrid è un torneo combined, con la presenza sia del circuito maschile che di quello femminile, a differenza dell’appena terminato Master del Principato di Monaco (riservato solo agli uomini).

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Madrid cresce ancora: un montepremi sempre più ricco

Il torneo madrileno continua a consolidare il proprio status anche dal punto di vista economico. Rispetto al 2025, il montepremi ha registrato un incremento complessivo del 3,5% considerando l’evento combined, mentre per il solo circuito ATP la crescita è stata di circa il 2,24%.

Nel dettaglio, il montepremi totale del torneo maschile 2026 supera gli 8,2 milioni di euro, in aumento rispetto agli oltre 8 milioni della scorsa stagione. Un segnale chiaro della solidità dell’evento e della sua capacità di attrarre investimenti, sponsor e pubblico.

Guardando allo storico recente, la crescita è stata costante: dai circa 7,8 milioni del 2024 agli oltre 8 milioni del 2025, fino all’attuale cifra record per il torneo ATP. Un percorso che testimonia l’importanza sempre maggiore di Madrid all’interno della stagione sulla terra battuta.

L’aumento riguarda tutte le fasi del torneo, con premi più alti turno dopo turno, sia nel singolare sia nel doppio, in linea con la tendenza dei grandi eventi del circuito.

Montepremi Madrid Open 2026: il prize money aggiornato

Il montepremi totale del Madrid Open 2026 (ATP) è di 8.235.540 euro, cifra che comprende il torneo di singolare e doppio maschile.

Questi sono i premi in denaro previsti per il torneo di singolare Madrid Open 2026:

Vincitore: 1.007.165 euro

Finalista: 535.585 euro

Semifinalista: 297.550 euro

Quarti di finale: 169.375 euro

Ottavi di finale: 92.470 euro

Terzo turno: 54.110 euro

Secondo turno: 31.585 euro

Primo turno: 21.285 euro

Questo invece è il prize money del torneo di doppio Madrid Open 2026 (premi per coppia):

Vincitore: 409.520 euro

Finalista: 216.800 euro

Semifinalista: 116.430 euro

Quarti di finale: 58.220 euro

Secondo turno: 31.220 euro

Primo turno: 17.060 euro

Il vincitore del torneo singolare porterà a casa oltre 1 milione di euro, cifra in crescita rispetto allo scorso anno (circa +2,25%). Anche il finalista supera abbondantemente il mezzo milione, mentre tutti i turni registrano un incremento uniforme.

Nel doppio, invece, la coppia campione si dividerà oltre 409.000 euro, confermando anche in questa specialità un aumento generalizzato dei premi.

Numeri che certificano come Madrid continui a rafforzare il proprio ruolo nel panorama internazionale: un crocevia tecnico fondamentale sulla terra rossa, ma anche uno di quei palcoscenici che non di rado lasciano spazio a sorprese.