Le ferie di deputati, senatori e ministri: quando vanno in vacanza i politici?

Ogni anno, in prossimità delle vacanze estive, una delle domande che sono soliti ripetersi gli italiani riguarda i giorni di ferie che spettano a deputati, senatori e ministri.

Ci si chiede, dunque, se Parlamento e Governo vanno in vacanza, ossia se per parlamentari e ministri arriverà il giorno del “rompete le righe” che permetterà loro di godersi qualche settimana di ferie. Sulla data in cui deputati, parlamentari e ministri vanno in ferie ci si interroga ogni anno: vediamo quali sono le informazioni a riguardo per l’estate 2021.

Per quanti giorni chiudono Camera e Senato

Anche deputati e senatori hanno diritto alle loro ferie, con la Camera e il Senato che hanno dei regolamenti in materia e decidono in maniera autonoma per quanto tempo rimanere chiusi durante la stagione estiva (solitamente dai primi di agosto fino a metà settembre).

Oltre al diritto alle vacanze dal quale non sono esenti i politici, chiudere il Parlamento vuol dire concedere le ferie anche a chi lavora all’interno delle due Aule producendo un risparmio visti i costi che comporterebbe una apertura ininterrotta.

Detto questo, spesso però si è discusso sulla durata di queste ferie. Nel 2012, quando l’allora sottosegretario all’Economia Gianfranco Polillo propose agli italiani di tagliarsi una settimana di vacanza per far aumentare così il PIL del paese, il premier Mario Monti propose di ridurre al minimo il periodo di chiusura suscitando una mezza rivolta tra i parlamentari.

Per vedere quanti giorni sono stati chiusi la Camera e il Senato durante le scorse estati è stata realizzata una ricerca da parte di Openpolis che ha indicati i giorni di vacanza in estate dal 2013 al 2017.

Nel 2017 quindi c’è stato il record per quanto riguarda le vacanze estive dei parlamentari con quasi 40 giorni di chiusura. Bisogna specificare però che alcune commissioni si sono riunite durante questo periodo, con il calcolo che tiene conto solo dello stop alle sedute delle Aule.

Durante l’estate 2018, la prima del governo gialloverde, complice anche le votazioni definitive per il decreto Dignità sono state in totale 34 le giornate di ferie per i parlamentari durante la pausa estiva.

Ferie deputati e parlamentari 2021

Per il momento abbiamo solamente una data ufficiosa per le ferie di deputati e senatori: si tratta di lunedì 2 agosto, quando secondo i ben informati verrà chiuso il Parlamento fino agli inizi di settembre. Tuttavia, chi si trova giornalmente negli ambienti parlamentari racconta di un clima già piuttosto vacanziero. Sembra, infatti, che la presenza di deputati e senatori sia sempre meno e che già dal mercoledì pomeriggio scatti l’esodo.

E non che le scorse siano state settimane di “duro” lavoro. Al Senato, ad esempio, c’è stata una mini-vacanza dal 24 al 6 luglio, più di 10 giorni di ferie (anche se - va detto - i lavori in commissione sono proseguiti).

In attesa dell’inizio delle ferie, atteso nel mese di agosto, è sempre più frequente, quindi, vedere le aule del Parlamento semi deserte. Ed è questa la motivazione per cui per alcuni importanti appuntamenti potrebbe esserci il rinvio a settembre, come ad esempio per la prosecuzione della discussione sul Ddl Zan.

Le ferie dei parlamentari in Italia: il confronto con l’Europa

È stata l’ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, a fare un confronto tra le ferie dei parlamentari italiani e il resto d’Europa. Come abbiamo avuto modo di vedere in Italia - ufficialmente - si sta fermi nel mese di agosto per un periodo che va dalle quattro alle cinque settimane.

Potrebbero sembrare molte, ma secondo la Boldrini è comunque meno rispetto a quanto succede nel resto d’Europa. Ad esempio, il Parlamento Europeo si ferma per circa due mesi, così come i due rami del Parlamento francese. Va così anche per la Camera dei Comuni del Regno Unito e per il Bundestag tedesco.

Quando vanno in ferie i ministri?

A questa domanda non possiamo rispondere visto che la data in cui vanno in ferie i ministri non è stata comunicata neppure ai diretti interessati. E va detto che questi sembra ci abbiano provato a chiedere a Mario Draghi di avere chiara la programmazione delle prossime settimane (così eventualmente da poter organizzare le loro vacanze), ma il Premier ha glissato non fornendo informazioni utili in merito.

Nessuna risposta ha seguito alla domanda sulla necessità di “programmazione del lavoro per le settimane a venire”, con il Premier che ha tuttavia replicato al Ministro Patuanelli riguardo alla necessità di “stabilire almeno un giorno fisso della settimana per le riunioni di governo, in modo da organizzare le nostre agende”:

Quando volete, la mia agenda è sempre libera per voi, sono qui a vostra completa disposizione.

Una risposta che non dà tanta speranza ai ministri, i quali quest’anno rischiano di dover rinunciare all’idea di partire per qualche giorno di vacanza. Anche perché ci sono le riforme (previste dal PNNR) da approvare entro le scadenze concordate con l’Unione Europea e Draghi non intende ritardare neppure di un solo giorno.