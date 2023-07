Ferie Parlamento, record al Senato: quanto durano le vacanze di parlamentari e ministri

Quanto durano le vacanze dei parlamentari? Quando chiudono per ferie il Senato e la Camera? Domande queste che molti si staranno facendo ora che siamo nel pieno del periodo estivo.

Fermo restando che le ferie sono un diritto sacrosanto del lavoratore - in questo caso di conseguenza si può parlare di diritto e non di privilegio - si sta discutendo molto delle vacanze di Parlamento e governo.

Tra emergenza climatica, un Pnrr appena modificato e tanti decreti che aspettano la conversione, sta facendo discutere la scelta del Senato di concedersi delle ferie record, con la Camera che invece lavorerà per una settimana in più.

Vediamo allora nel dettaglio le date delle vacanze estive del Parlamento e del governo, dando uno sguardo a quando termineranno le ferie e riprenderanno i lavori in Aula e nelle commissioni.

Parlamento in vacanza: i giorni di ferie di Camera e Senato

Anche deputati e senatori hanno diritto alle loro ferie, con la Camera e il Senato che hanno dei regolamenti in materia e decidono in maniera autonoma per quanto tempo rimanere chiusi durante la stagione estiva (solitamente dai primi di agosto fino a metà settembre).

Oltre al diritto alle vacanze dal quale non sono esenti i politici, chiudere il Parlamento vuol dire concedere le ferie anche a chi lavora all’interno delle due Aule producendo un risparmio visti i costi che comporterebbe una apertura ininterrotta.

Detto questo, spesso però si è discusso sulla durata di queste ferie. Nel 2012, quando l’allora sottosegretario all’Economia Gianfranco Polillo propose agli italiani di tagliarsi una settimana di vacanza per far aumentare così il PIL del paese, il premier Mario Monti propose di ridurre al minimo il periodo di chiusura suscitando una mezza rivolta tra i parlamentari.

Per quanto riguarda l’estate 2023, il Senato chiuderà i battenti per le vacanze il 3 o il 4 agosto per una durata di cinque settimane: Palazzo Madama dovrebbe riaprire il 5 settembre per ben 33 giorni consecutivi di ferie.

Vacanze più brevi invece alla Camera, visto che lo stop ai lavori è previsto per l’11 agosto e la ripresa sempre per il 5 settembre: questa estate così i deputati lavoreranno una settimana in più dei senatori.

Le ferie dei parlamentari in Italia: il confronto con l’Europa

È stata l’ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, a fare in passato un confronto tra le ferie dei parlamentari italiani e il resto d’Europa. Come abbiamo avuto modo di vedere in Italia - ufficialmente - si sta fermi nel mese di agosto per un periodo che va dalle quattro alle cinque settimane.

Potrebbero sembrare molte, ma secondo la Boldrini è comunque meno rispetto a quanto succede nel resto d’Europa. Ad esempio, il Parlamento Europeo si ferma per circa due mesi, così come i due rami del Parlamento francese. Va così anche per la Camera dei Comuni del Regno Unito e per il Bundestag tedesco.

Quando vanno in ferie i ministri?

Questa estate per i ministri ci potrebbero essere delle ferie più brevi rispetto a quelle dei parlamentari, anche se sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri al momento non ci sono lavori in programma per il mese di agosto.

L’ultimo Consiglio dei ministri al momento si è tenuto il 26 luglio, ma è lecito aspettarsi che almeno un altro ci sarà ad agosto con i vari ministeri che poi continueranno a lavorare sui tanti dossier ancora aperti.

Con ogni probabilità sia Giorgia Meloni sia i ministri si prenderanno qualche giorno di vacanza a cavallo di Ferragosto, per poi tornare a lavoro prima di settembre anche se, a riguardo, ancora non ci sono delle comunicazioni ufficiali.