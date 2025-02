Sorteggio ottavi Champions, Europa e Conference, orario e dove vedere in tv e streaming

Sorteggio ottavi di Champions, Europa e Conference League: oggi è il giorno in cui le italiane ancora in corsa nelle Coppe europee conosceranno il nome dei loro prossimi avversari.

In Champions League per le italiane in corsa c’è solo l’Inter che già aveva strappato il pass diretto per gli ottavi grazie al quarto posto in classifica; durante i playoff invece sono state eliminate Milan, Juventus e Atalanta.

Molto meglio nelle altre competizioni targate Uefa, con la Roma che superando il Porto nel playoff di Europa League ha raggiunto la Lazio agli ottavi, mantenendo così quattro squadre nelle Coppe considerando anche la Fiorentina in Conference.

Il sorteggio di oggi così riguarderà Champions, Europa e Conference League, con la possibilità di un clamoroso derby agli ottavi tra Lazio e Roma.

Vediamo allora nel dettaglio l’orario del sorteggio ottavi Champions, Europa e Conference League, dando uno sguardo poi al tabellone completo, quali possono essere le avversarie delle italiane e dove vedere in diretta tv e streaming l’evento.

Sorteggio ottavi Champions, Europa e Conference League: l’orario Il sorteggio ottavi Champions si terrà a Nyon oggi venerdì 21 febbraio. Quanto all’orario l’inizio della cerimonia è fissato per le ore 12, ma non mancheranno di certo i convenevoli. Oltre agli accoppiamenti per gli ottavi di finale, sempre nello stesso momento verranno sorteggiati anche gli abbinamenti relativi ai quarti di finale e alle semifinali, tracciando così il percorso definitivo che porterà alla finale di Monaco di Baviera. Subito dopo il sorteggio della Champions, andrà in scena quello relativo agli ottavi dell’Europa League (ore 13) e poi quelli della Conference League (ore 14).

Dove vedere in diretta tv e streming il sorteggio Il sorteggio degli ottavi Champions League sarà trasmesso in diretta tv su Tv8 e Sky Sport 24. L’evento di conseguenza sarà visibile anche gratuitamente sul canale numero otto della nostra tv in chiaro. Per quanto riguarda invece la diretta streaming, il sorteggio degli ottavi Champions sarà trasmesso su Sky Go, Amazon Prime Video, Now Tv e Uefa.com. Le stesse modalità tv e streaming poi saranno valide anche per il sorteggio dell’Europa e della Conference League.

Champions, le possibili avversarie dell’Inter: il tabellone Le partite di andata degli ottavi di finale della Champions League si terranno in data 4 e 5 marzo, mentre quelle di ritorno andranno in scena l’11 e il 12 marzo. La finale invece si terrà il prossimo 31 maggio. Come detto in Champions soltanto l’Inter è ancora in corsa tra le cinque squadre italiane che hanno preso parte a questa edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Come si può vedere dal tabellone, il sorteggio di Nyon così dovrà decretare chi tra Psv e Feyenoord - rispettivamente giustizieri di Juventus e Milan - affronterà i nerazzurri nelle gare degli ottavi di finale. Soprattutto c’è da capire se l’Inter finirà nella parte del tabellone dove ci sono Dortmund e Bayern Monaco, oppure quella che vede la sicura presenza di Real Madrid e Psg, senza dimenticare che ci sarà da capire dove finiranno altre big del calibro di Liverpool e Barcellona.