Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Puntare sui bond? C’è un nuovo modo per evitare i peggiori rischi

Lorenzo Raffo

24 Dicembre 2025 - 16:55

Volendo non esporsi troppo alla volatilità dei mercati ecco un nuovo Etf adatto in tale ottica. I suggerimenti per gestirlo al meglio.

Puntare sui bond? C’è un nuovo modo per evitare i peggiori rischi

Seguici su

Il 2025 non è stato certamente facile per l’obbligazionario, a causa di molte concomitanti cause che non hanno consentito di registrare un significativo rialzo delle quotazioni.

In questo contesto le previsioni per il 2026 sono alquanto contradditorie. Al piccolo e medio risparmiatore conviene allora adottare una strategia protettiva, soprattutto se punta a una rivalutazione nel lungo termine di quanto investito, grazie anche a una capitalizzazione delle cedole. Come muoversi in questo contesto? Con quattro precauzioni fondamentali:

  • puntare sull’euro, evitando altre valute;
  • non affidarsi a una parte sola delle curve delle scadenze;
  • preferire quelli che sono stati i grandi perdenti del 2025, ovvero i titoli di Stato, i più penalizzati da tutto quanto è successo in termini di incertezze sull’inflazione, sull’andamento dei tassi e sulla tenuta dei debiti pubblici;
  • scegliere soprattutto Etf che replichino questo mondo, per evitare una concentrazione su pochi titoli.

Una novità per chi cerca sicurezza

[...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Titoli di Stato
# Obbligazioni
# ETF

Iscriviti a Money.it

FT logo

Come Elkann ha smantellato il Made in Italy. L’analisi del Financial Times

Un anno da dimenticare per John Elkann: problemi familiari, tensioni in (…)

23 dicembre 2025

Il paradosso delle bolle tecnologiche

Perché senza eccessi speculativi oggi non avremmo né ferrovie né (…)

23 dicembre 2025

Guadagni da sogno per i fondi hedge. I segreti dei vincitori del 2025

Un anno di mercati turbolenti porta i fondi macro ai migliori guadagni dal 2008.

22 dicembre 2025

La minaccia di ritorsione di Putin sugli asset congelati scuote l’Europa

Italia, Belgio e Austria temono che la Russia si muova contro le loro (…)

19 dicembre 2025

Perché tutti vogliono venderti i private asset in questo momento?

Molti consulenti vedono un’opportunità interessante per ampliare i (…)

19 dicembre 2025

Se esiste una bolla dell’IA, scoppierà l’anno prossimo?

Gli esperti discutono cosa devono sapere gli investitori retail per il 2026 (…)

18 dicembre 2025

Selezionati per te

Se investi €20.000 in questo BTP, guadagni quasi €22.000 a scadenza (oltre al rimborso di tutto il capitale)

Mercato obbligazionario

Se investi €20.000 in questo BTP, guadagni quasi €22.000 a scadenza (oltre al rimborso di tutto il capitale)
Con un investimento di €10.000 in questo bond si possono guadagnare €2.100 in 2 anni

Mercato obbligazionario

Con un investimento di €10.000 in questo bond si possono guadagnare €2.100 in 2 anni

Correlato

Attenzione alle obbligazioni europee. Qualcosa sta cambiando

Mercato obbligazionario

Attenzione alle obbligazioni europee. Qualcosa sta cambiando