Prezzo petrolio sta per salire, ecco i segnali

Come investire in borsa?

Prezzo petrolio in aumento? Le quotazioni salgono leggermente, ma le prospettive potrebbero cambiare e annunciare mutamenti nei prezzi più repentini e netti.

La nuova spinta per il greggio è arrivata dalle preoccupazioni per una riduzione dell’offerta globale in seguito all’annuncio di Trump di imporre dazi sulle nazioni che acquistano greggio venezuelano, insieme a un calo maggiore del previsto delle scorte di greggio statunitensi.

I futures sul Brent viaggiano oltre i 72 dollari al barile e i contratti WTI sfiorano i 70 dollari al barile nella tarda mattinata di mercoledì 26 marzo. Entramble quotazioni hanno raggiunto il livello più alto delle tre settimane nella sessione precedente.

Il fattore scatenante il rialzo, per ora comunque contenuto, è stato l’ordine esecutivo firmato dal presidente USA per autorizzare la sua amministrazione a imporre tariffe generalizzate del 25%, ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act del 1977, sulle importazioni da qualsiasi paese che acquisti petrolio greggio e combustibili liquidi venezuelani.

Si tratta di una novità che può impattare sull’offerta di petrolio, in un contesto che finora è stato dominato più dai timori sulla domanda in calo piuttosto che su una scarsità di forniture. Cosa aspettarsi sul prezzo del greggio?