Cessione del quinto o prestito personale, quale conviene nel 2026?

Quando servono soldi - per una spesa improvvisa, per rimettere in ordine i conti o per un progetto rimandato da tempo - la domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: conviene di più il prestito personale o la cessione del quinto? Sono le due modalità di finanziamento più utilizzate in Italia per ottenere liquidità aggiuntiva e immediata, e in entrambi i casi non è necessario dichiarare il motivo per cui si richiede la somma di denaro. Ma i due prodotti nascono per esigenze e profili diversi, e la risposta non è uguale per tutti.

Il punto, quindi, è anche quanto costa davvero (il TAEG), quanto è “rigida” la rata e che margine lascia sul reddito mensile. La decisione dipende esclusivamente dalle esigenze specifiche e dalla stabilità del reddito del richiedente: in alcuni casi, come vedremo, si tratta addirittura di una scelta obbligata. Vediamo di seguito tutte le differenze tra le due soluzioni per guidare nella scelta migliore.

Cos’è il prestito personale e come funziona

Il prestito personale, o prestito di liquidità, è un tipo di credito alla persona che prevede il finanziamento di una somma di denaro a un tasso di interesse fisso, rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Facile da ottenere, rientra nella categoria dei prestiti non finalizzati: non è cioè vincolato all’acquisto di beni o servizi specifici e non richiede molte formalità o requisiti. Può quindi essere utilizzato per pagare debiti, acquistare beni e servizi e soddisfare svariate necessità di carattere personale o familiare, come spese mediche, di studio, matrimonio e cerimonie.

Per ottenere un prestito personale bisogna rivolgersi a una banca o a una società finanziaria autorizzata, che definisce un piano di rimborso personalizzato in base alla categoria di riferimento del richiedente - dipendente pubblico o privato, giovane, pensionato e così via - e alla cifra richiesta. La domanda può essere presentata anche online, compilando i moduli sul sito dell’istituto e attendendo la risposta del sistema.

Per accedere al prestito personale non è necessario essere lavoratori stabili o pensionati: in presenza di garanzie adeguate - come la presenza di un fideiussore, ossia un soggetto terzo che interviene nel pagamento delle rate in caso di insolvenza del debitore principale, oppure l’impegno a estinguere il debito entro il termine del proprio contratto di lavoro - possono accedere al credito anche i precari, i liberi professionisti o i lavoratori atipici. In ogni caso l’istituto analizza la posizione creditizia del richiedente, valutandone la capacità di rimborso: eventuali segnalazioni in corso nelle banche dati dei Sistemi di Informazioni Creditizie (come il CRIF) o nella Centrale Rischi della Banca d’Italia per ritardi o mancati pagamenti su finanziamenti passati possono pregiudicare l’ottenimento del prestito.

Il prestito personale consente di ottenere anche importi elevati e di rimborsare la somma su un orizzonte lungo. I requisiti per accedere al credito sono generalmente: età compresa tra 18 e 70 anni; residenza in Italia; reddito dimostrabile; conto corrente bancario. Oltre a tali elementi e all’affidabilità creditizia del cliente, la banca può richiedere garanzie extra, come appunto la presenza di un fideiussore.

Prestito personale in sintesi

Modalità di rimborso: flessibilità nell’importo e nella durata, con importi che indicativamente vanno da €1.000 a €30.000 e un orizzonte temporale compreso tra 12 e 120 mesi.

Requisiti richiesti: documentazione, reddito dimostrabile, eventuali garanzie.

Pro e contro: tassi di interesse potenzialmente più alti, ma maggiore flessibilità d’uso e piena autonomia nella gestione dello stipendio netto.

Quando conviene: quando non si ha una busta paga da dipendente o una pensione, oppure quando si preferisce una maggiore autonomia.

leggi anche Prestito online: perché conviene davvero

Cos’è la cessione del quinto e come funziona

La cessione del quinto è una forma di finanziamento non finalizzata che prevede la restituzione del credito attraverso la trattenuta fino a un quinto dello stipendio o della pensione. Grazie alla garanzia della busta paga, non servono ulteriori garanzie a sostegno del prestito: le rate vengono pagate direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, azzerando così il rischio di insolvenza del debitore. Proprio perché il rimborso è automatico, spesso banca e finanziaria valutano la pratica con logiche diverse rispetto a un prestito personale tradizionale.

Da questa definizione si evince che non tutti possono accedere a questa forma di prestito: la cessione del quinto è infatti riservata unicamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sia nel pubblico che nel privato, e ai pensionati. Chi è autonomo o libero professionista, in generale, non vi ha accesso: per queste categorie la scelta reale si riduce al prestito personale o ad altre forme di credito, da valutare caso per caso.

Nello specifico, per richiedere questo finanziamento servono i seguenti requisiti:

i dipendenti pubblici e privati devono avere un contratto a tempo indeterminato con periodo di prova superato, essere residenti in Italia e rientrare nei limiti di età fissati a fine piano dalle compagnie assicurative: il finanziamento deve infatti concludersi, di norma, entro il raggiungimento dell’età pensionabile. È inoltre spesso richiesta un’anzianità di servizio minima (tra 3 e 6 mesi), mentre per i dipendenti privati incide anche la solidità dell’azienda e il TFR accantonato;

devono avere un contratto a tempo indeterminato con periodo di prova superato, essere residenti in Italia e rientrare nei limiti di età fissati a fine piano dalle compagnie assicurative: il finanziamento deve infatti concludersi, di norma, entro il raggiungimento dell’età pensionabile. È inoltre spesso richiesta un’anzianità di servizio minima (tra 3 e 6 mesi), mentre per i dipendenti privati incide anche la solidità dell’azienda e il TFR accantonato; i pensionati non devono superare, di norma, gli 85 anni di età alla scadenza del piano di ammortamento (alcuni istituti specializzati arrivano fino a 90 anni per profili molto solidi) e devono percepire una pensione cedibile che, al netto della quota ceduta, resti sopra il minimo vitale. Attenzione: il limite dei 85 anni non si calcola al momento della domanda, ma alla fine del finanziamento.

Per avere un’idea dell’importo della rata si può calcolare fino a circa il 20% dello stipendio o della pensione mensili netti. L’importo del finanziamento viene determinato in funzione del reddito del richiedente e della durata del prestito, che arriva fino a un massimo di 120 mesi (10 anni). Ogni contratto include inoltre una polizza assicurativa obbligatoria (rischio vita e, per i dipendenti, rischio impiego): in caso di decesso del debitore prima dell’estinzione, il debito residuo viene coperto dall’assicurazione senza oneri per gli eredi.

Anche la cessione del quinto può essere richiesta online: si compilano i moduli, si attende la risposta del sistema e si viene poi ricontattati da un consulente che assiste nella predisposizione dei documenti necessari. I fondi vengono erogati direttamente sul conto corrente, entro pochi giorni dall’approvazione finale.

Cessione del quinto in sintesi

Modalità di rimborso: durata massima di 120 mesi e importo finanziabile con rate fisse fino a un massimo di un quinto dello stipendio o della pensione.

Requisiti richiesti: essere lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o pensionati. Nessuna garanzia aggiuntiva richiesta, ma polizza assicurativa obbligatoria.

Pro e contro: sicurezza per l’ente finanziatore e rata “blindata” per il richiedente, ma minore flessibilità. Beneficio pratico: trattenuta diretta in busta paga o sulla pensione, che riduce il rischio di saltare una scadenza.

Quando conviene: ideale per chi ha un contratto a tempo indeterminato o una pensione e vuole una rata automatica e prevedibile.

leggi anche Prestito personale e prestito finalizzato. Differenze e quale conviene

Quota cedibile e minimo vitale: i limiti da conoscere per il 2026

Per pensionati e dipendenti, il vero “semaforo verde” della cessione del quinto è la quota cedibile, cioè l’importo massimo che l’ente pagatore autorizza a trattenere ogni mese. In teoria corrisponde al 20% del reddito netto, ma solo quando quest’ultimo è abbastanza alto: la parte residua, infatti, non può scendere sotto il minimo vitale, ovvero la porzione di reddito che per legge non può essere toccata.

Per i pensionati il parametro di riferimento è il trattamento minimo INPS, che per il 2026, secondo la Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, sale a 611,85 euro mensili (circa 7.954 euro annui), per effetto della rivalutazione provvisoria dell’1,4% stabilita dal decreto del Ministero dell’Economia.

A questa cifra si aggiunge una maggiorazione straordinaria dell’1,3% confermata dalla Legge di Bilancio 2026, che porta l’assegno minimo effettivo fino a circa 619,80 euro mensili. Questo valore cambia ogni anno a gennaio ed è determinante: se dopo la trattenuta la pensione residua scendesse sotto il minimo, la quota cedibile si riduce automaticamente o la cessione non è concedibile.

Un esempio concreto: con una pensione netta di 900 euro, il quinto teorico è 180 euro; poiché la parte residua (720 euro) resta sopra il minimo, la quota di 180 euro può essere ceduta. Con una pensione molto più bassa, invece, il quinto viene abbattuto o azzerato. Il valore ufficiale e definitivo è quello indicato nella comunicazione di cedibilità rilasciata dall’ente (l’INPS la mette a disposizione online, nel Fascicolo previdenziale del cittadino): nessun calcolo generico può sostituirlo.

Differenze tra prestito personale e cessione del quinto

Cessione del quinto e prestito personale sono entrambi strumenti per ottenere liquidità immediata, ma le differenze riguardano diversi aspetti.

Modalità di rimborso : il prestito personale si rimborsa con addebito sul conto corrente (o, più raramente, con bollettino), mentre nella cessione del quinto la rata viene trattenuta “alla fonte”, direttamente dallo stipendio o dalla pensione del richiedente.

: il prestito personale si rimborsa con addebito sul conto corrente (o, più raramente, con bollettino), mentre nella cessione del quinto la rata viene trattenuta “alla fonte”, direttamente dallo stipendio o dalla pensione del richiedente. Ammontare e durata : il prestito personale offre maggiore flessibilità su importo e durata; la cessione del quinto è vincolata a regole precise.

: il prestito personale offre maggiore flessibilità su importo e durata; la cessione del quinto è vincolata a regole precise. Importo della rata : nel prestito personale la rata dipende dall’importo concesso e dalla durata; nella cessione del quinto non può superare un quinto (20%) della quota cedibile di stipendio o pensione.

: nel prestito personale la rata dipende dall’importo concesso e dalla durata; nella cessione del quinto non può superare un quinto (20%) della quota cedibile di stipendio o pensione. Tasso di interesse : i tassi si calcolano in base all’importo richiesto e al numero di rate. In genere, a causa del maggior rischio per l’ente finanziatore, il TAEG del prestito personale è più elevato rispetto a quello della cessione del quinto.

: i tassi si calcolano in base all’importo richiesto e al numero di rate. In genere, a causa del maggior rischio per l’ente finanziatore, il TAEG del prestito personale è più elevato rispetto a quello della cessione del quinto. Garanzie richieste : il prestito personale richiede un reddito dimostrabile e valuta il rischio attraverso il merito creditizio; la cessione del quinto è garantita dal reddito fisso del richiedente e da un’assicurazione obbligatoria per la perdita dell’impiego e il rischio vita (con oneri a carico del finanziamento).

: il prestito personale richiede un reddito dimostrabile e valuta il rischio attraverso il merito creditizio; la cessione del quinto è garantita dal reddito fisso del richiedente e da un’assicurazione obbligatoria per la perdita dell’impiego e il rischio vita (con oneri a carico del finanziamento). Soggetti interessati : il prestito personale è adatto anche a giovani, lavoratori autonomi o persone senza reddito fisso (con adeguate garanzie); la cessione del quinto è riservata a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e pensionati.

: il prestito personale è adatto anche a giovani, lavoratori autonomi o persone senza reddito fisso (con adeguate garanzie); la cessione del quinto è riservata a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e pensionati. Documenti richiesti: per il prestito personale servono generalmente documento d’identità, codice fiscale e prova del reddito; per la cessione del quinto sono necessari anche la busta paga o il cedolino della pensione e il contratto di lavoro.

leggi anche Prestito personale a tasso fisso o variabile. Differenze e quale conviene

Il confronto che conta davvero: TAN, TAEG e costi

Nel confronto diretto la parola decisiva è TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): è l’indicatore che, per legge, rappresenta il costo complessivo annuo del credito, includendo interessi e molte spese collegate. Il TAN (Tasso Annuo Nominale) è invece il “tasso puro” sugli interessi, ma da solo non basta: due offerte con lo stesso TAN possono avere un costo finale diverso, per via di spese, commissioni e - nel caso della cessione del quinto - componenti tipiche del prodotto, come la polizza assicurativa.

Attenzione al classico errore: scegliere solo guardando la rata. Una rata più bassa può significare semplicemente una durata più lunga e, quindi, un costo totale più alto. Senza preventivi reali non è corretto indicare numeri “standard” di TAN/TAEG: per confrontare in modo serio bisogna mettere a paragone offerte con stesso importo e stessa durata, guardando il TAEG e l’importo totale dovuto.

Quindi, in definitiva, cosa aspettarsi?

Voce Prestito personale Cessione del quinto TAN/TAEG Dipendono molto dal profilo (stabilità del reddito, storia creditizia), dall’importo e dalla durata. Il TAEG include interessi e costi indicati nei documenti informativi. Dipendono da importo, durata, datore o ente pagatore e caratteristiche della pratica. Nel TAEG rientrano anche i costi tipici del prodotto (polizza inclusa) indicati nel contratto e nei documenti precontrattuali. Rata Concordata liberamente, entro i limiti di sostenibilità valutati dall’intermediario. Vincolata: trattenuta automatica e massimo 20% della quota cedibile di stipendio o pensione. A chi è adatto Dipendenti, pensionati e, con valutazione, anche autonomi. In pratica solo dipendenti a tempo indeterminato e pensionati. Flessibilità In genere più flessibile su importo, durata e modalità di rimborso. Più “ingessata”: rata stabile e trattenuta alla fonte. Documenti da controllare SECCI, contratto, piano di ammortamento, foglio informativo (TAEG e costi). Foglio informativo, contratto, piano di ammortamento, condizioni su quota cedibile e trattenuta, coperture assicurative previste.

Quando conviene (davvero) il prestito personale

Il prestito personale è sicuramente più vantaggioso se si cerca un finanziamento flessibile, adatto a tutte le categorie di lavoratori, e se la somma richiesta non è particolarmente elevata. Per ottenerlo è necessario disporre di un reddito (da lavoro dipendente, libero professionista o artigiano) e di adeguate garanzie, determinate dal merito creditizio.

In generale, il prestito personale tende a essere la scelta più lineare se:

si vuole flessibilità e non si vuole legare la rata al datore di lavoro o all’ente pensionistico;

e non si vuole legare la rata al datore di lavoro o all’ente pensionistico; si ha un profilo solido e si può ottenere un TAEG competitivo;

si preferisce una gestione più “normale” tramite conto corrente;

si è autonomi e la cessione del quinto non è un’opzione.

Il costo complessivo è in genere più elevato rispetto alla cessione del quinto, ma è possibile ottenere condizioni più favorevoli optando per un credito finalizzato con vincolo di destinazione, cioè dichiarando il motivo per cui si richiede il finanziamento.

Quando conviene la cessione del quinto

La cessione del quinto è più adatta a chi ha una storia creditizia segnata da ritardi nei pagamenti e non può offrire altre garanzie: la storia creditizia del richiedente, infatti, pesa meno, perché la rata viene trattenuta direttamente dalla busta paga o dalla pensione. Grazie a questa garanzia di rimborso, il TAEG applicato è generalmente più basso rispetto al prestito personale, specie per dipendenti pubblici e pensionati.

La cessione può inoltre risultare più comoda se:

si è dipendenti o pensionati e si vuole una rata che “si paga da sola”;

o e si vuole una rata che “si paga da sola”; si desidera una rata stabile e disciplinata nel tempo;

si teme di dimenticare pagamenti o si vuole ridurre il rischio di saltare una scadenza;

si ha bisogno di una struttura in cui il rimborso sia direttamente agganciato al reddito.

Il rovescio della medaglia è immediato: per tutta la durata del finanziamento, lo stipendio o la pensione netta che resta in tasca si riduce. Prima di firmare, quindi, ha senso fare una prova molto concreta: con quella trattenuta mensile riesco a coprire senza affanno spese fisse e imprevisti? Va inoltre ricordato che non tutti i dipendenti possono ottenere la cessione: la soluzione può risultare preclusa a chi lavora in aziende molto piccole o non considerate solide dal sistema bancario-assicurativo e, in genere, ai neoassunti ancora in periodo di prova.

Pro e contro per dipendenti, pensionati e autonomi

Dipendenti. Per molti lavoratori dipendenti il confronto è “aperto”: possono scegliere entrambe le strade. La cessione del quinto è apprezzata per la trattenuta automatica e la rata blindata; il prestito personale è più flessibile e può risultare vantaggioso se si ottiene un TAEG migliore e si vuole mantenere il pieno controllo sullo stipendio netto.

Pensionati. Anche qui il bivio esiste, ma con una differenza: la cessione del quinto sulla pensione è un prodotto molto specifico, legato alle regole INPS sulla quota cedibile e sul minimo vitale. Può essere comoda perché la rata viene trattenuta dalla pensione, mentre il prestito personale può essere preferibile se la sostenibilità è buona e l’offerta è più competitiva sul TAEG.

Autonomi e liberi professionisti. Qui la partita cambia: la cessione del quinto, in generale, non è disponibile. Si guarda quindi al prestito personale (se ottenibile) o ad altre soluzioni di credito, da valutare con attenzione su costi e sostenibilità.

leggi anche Comprare casa con la cessione del quinto è possibile?

Quale scegliere? Un metodo pratico per non farsi incantare dalla rata

Ecco alcuni consigli pratici per scegliere la soluzione migliore ed evitare problemi a lungo termine.

Valutare la propria situazione lavorativa : con un contratto a tempo indeterminato o una pensione, la cessione può essere più vantaggiosa; senza busta paga stabile, il prestito personale è spesso l’unica via.

: con un contratto a tempo indeterminato o una pensione, la cessione può essere più vantaggiosa; senza busta paga stabile, il prestito personale è spesso l’unica via. Analizzare le proprie esigenze finanziarie : per importi contenuti o rimborsi a breve termine il prestito personale può essere la soluzione ideale; per importi più elevati e orizzonti temporali lunghi la cessione del quinto tende a garantire un TAEG più conveniente.

: per importi contenuti o rimborsi a breve termine il prestito personale può essere la soluzione ideale; per importi più elevati e orizzonti temporali lunghi la cessione del quinto tende a garantire un TAEG più conveniente. Scegliere importo e durata realistici : non puntare alla durata massima solo per abbassare la rata, perché allunga il costo totale.

: non puntare alla durata massima solo per abbassare la rata, perché allunga il costo totale. Confrontare i costi complessivi : tenere sempre conto del TAEG. Per conoscere l’effettivo costo del prestito, richiedere all’ente finanziatore il modulo europeo IEBCC, meglio noto come SECCI , dove sono riportati TAEG e tasso di interesse. Considerare anche la polizza assicurativa obbligatoria, che incide sul costo totale della cessione del quinto.

: tenere sempre conto del TAEG. Per conoscere l’effettivo costo del prestito, richiedere all’ente finanziatore il modulo europeo IEBCC, meglio noto come , dove sono riportati TAEG e tasso di interesse. Considerare anche la polizza assicurativa obbligatoria, che incide sul costo totale della cessione del quinto. Verificare le spese accessorie : istruttoria, incasso rata ed eventuali costi accessori indicati nei documenti.

: istruttoria, incasso rata ed eventuali costi accessori indicati nei documenti. Controllare le regole sull’estinzione anticipata ed eventuali penali, così da non ritrovarsi bloccati se si vuole chiudere prima.

ed eventuali penali, così da non ritrovarsi bloccati se si vuole chiudere prima. Simulare più preventivi: chiedere, quando possibile, almeno due preventivi per ciascun prodotto e confrontare TAEG e importo totale dovuto.

FAQ, domande frequenti

È meglio la cessione del quinto o il prestito personale?

Dipende dal profilo. Se si cerca flessibilità e si riesce a ottenere un buon TAEG, il prestito personale può essere più conveniente. Se si è dipendenti o pensionati e si vuole una rata automatica e stabile, la cessione del quinto può essere più comoda. La scelta corretta è quella che regge sul proprio budget mensile, non quella che “sembra” più facile.

Qual è la differenza tra cessione del quinto e prestito personale?

Nel prestito personale la rata la paga il richiedente, di solito con addebito sul conto. Nella cessione del quinto la rata viene trattenuta direttamente da stipendio o pensione e non supera il 20% della quota cedibile.

Cosa devo guardare per confrontare i costi?

Soprattutto il TAEG, poi l’importo totale dovuto, la durata, le spese accessorie e le condizioni di rimborso anticipato. Chiedere sempre e leggere i documenti precontrattuali (per esempio il SECCI per il credito ai consumatori).

La cessione del quinto si può fare se sono autonomo?

In generale no: è collegata a stipendio o pensione, quindi riguarda principalmente dipendenti a tempo indeterminato e pensionati.

Conviene di più il prestito personale o la cessione del quinto nel 2026?

Se serve una regola rapida, senza scorciatoie:

prestito personale se si cerca flessibilità, si è anche autonomi e si trova un TAEG competitivo;

se si cerca flessibilità, si è anche autonomi e si trova un TAEG competitivo; cessione del quinto se si è dipendenti o pensionati e si vuole una rata automatica e prevedibile, accettando la trattenuta fissa sul reddito.

In ogni caso, la convenienza si decide su due numeri che devono stare nero su bianco: TAEG e importo totale dovuto. Tutto il resto è contorno.