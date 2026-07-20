Cessione del quinto o prestito personale, quale conviene nel 2026?

Serve liquidità? Ecco quando conviene di più il prestito personale e quando la cessione del quinto, dalla rata al TAEG fino ai requisiti aggiornati
Quando servono soldi - per una spesa improvvisa, per rimettere in ordine i conti o per un progetto rimandato da tempo - la domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: conviene di più il prestito personale o la cessione del quinto? Sono le due modalità di finanziamento più utilizzate in Italia per ottenere liquidità aggiuntiva e immediata, e in entrambi i casi non è necessario dichiarare il motivo per cui si richiede la somma di denaro. Ma i due prodotti nascono per esigenze e profili diversi, e la risposta non è uguale per tutti.
Il punto, quindi, è anche quanto costa davvero (il TAEG), quanto è “rigida” la rata e che margine lascia sul reddito mensile. La decisione dipende esclusivamente dalle esigenze specifiche e dalla stabilità del reddito del richiedente: in alcuni casi, come vedremo, si tratta addirittura di una scelta obbligata. Vediamo di seguito tutte le differenze tra le due soluzioni per guidare nella scelta migliore.
Cos’è il prestito personale e come funziona
Il prestito personale, o prestito di liquidità, è un tipo di credito alla persona che prevede il finanziamento di una somma di denaro a un tasso di interesse fisso, rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Facile da ottenere, rientra nella categoria dei prestiti non finalizzati: non è cioè vincolato all’acquisto di beni o servizi specifici e non richiede molte formalità o requisiti. Può quindi essere utilizzato per pagare debiti, acquistare beni e servizi e soddisfare svariate necessità di carattere personale o familiare, come spese mediche, di studio, matrimonio e cerimonie.
Per ottenere un prestito personale bisogna rivolgersi a una banca o a una società finanziaria autorizzata, che definisce un piano di rimborso personalizzato in base alla categoria di riferimento del richiedente - dipendente pubblico o privato, giovane, pensionato e così via - e alla cifra richiesta. La domanda può essere presentata anche online, compilando i moduli sul sito dell’istituto e attendendo la risposta del sistema.
Per accedere al prestito personale non è necessario essere lavoratori stabili o pensionati: in presenza di garanzie adeguate - come la presenza di un fideiussore, ossia un soggetto terzo che interviene nel pagamento delle rate in caso di insolvenza del debitore principale, oppure l’impegno a estinguere il debito entro il termine del proprio contratto di lavoro - possono accedere al credito anche i precari, i liberi professionisti o i lavoratori atipici. In ogni caso l’istituto analizza la posizione creditizia del richiedente, valutandone la capacità di rimborso: eventuali segnalazioni in corso nelle banche dati dei Sistemi di Informazioni Creditizie (come il CRIF) o nella Centrale Rischi della Banca d’Italia per ritardi o mancati pagamenti su finanziamenti passati possono pregiudicare l’ottenimento del prestito.
Il prestito personale consente di ottenere anche importi elevati e di rimborsare la somma su un orizzonte lungo. I requisiti per accedere al credito sono generalmente: età compresa tra 18 e 70 anni; residenza in Italia; reddito dimostrabile; conto corrente bancario. Oltre a tali elementi e all’affidabilità creditizia del cliente, la banca può richiedere garanzie extra, come appunto la presenza di un fideiussore.
Prestito personale in sintesi
- Modalità di rimborso: flessibilità nell’importo e nella durata, con importi che indicativamente vanno da €1.000 a €30.000 e un orizzonte temporale compreso tra 12 e 120 mesi.
- Requisiti richiesti: documentazione, reddito dimostrabile, eventuali garanzie.
- Pro e contro: tassi di interesse potenzialmente più alti, ma maggiore flessibilità d’uso e piena autonomia nella gestione dello stipendio netto.
- Quando conviene: quando non si ha una busta paga da dipendente o una pensione, oppure quando si preferisce una maggiore autonomia.
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Cos’è la cessione del quinto e come funziona
La cessione del quinto è una forma di finanziamento non finalizzata che prevede la restituzione del credito attraverso la trattenuta fino a un quinto dello stipendio o della pensione. Grazie alla garanzia della busta paga, non servono ulteriori garanzie a sostegno del prestito: le rate vengono pagate direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, azzerando così il rischio di insolvenza del debitore. Proprio perché il rimborso è automatico, spesso banca e finanziaria valutano la pratica con logiche diverse rispetto a un prestito personale tradizionale.
Da questa definizione si evince che non tutti possono accedere a questa forma di prestito: la cessione del quinto è infatti riservata unicamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sia nel pubblico che nel privato, e ai pensionati. Chi è autonomo o libero professionista, in generale, non vi ha accesso: per queste categorie la scelta reale si riduce al prestito personale o ad altre forme di credito, da valutare caso per caso.
Nello specifico, per richiedere questo finanziamento servono i seguenti requisiti:
- i dipendenti pubblici e privati devono avere un contratto a tempo indeterminato con periodo di prova superato, essere residenti in Italia e rientrare nei limiti di età fissati a fine piano dalle compagnie assicurative: il finanziamento deve infatti concludersi, di norma, entro il raggiungimento dell’età pensionabile. È inoltre spesso richiesta un’anzianità di servizio minima (tra 3 e 6 mesi), mentre per i dipendenti privati incide anche la solidità dell’azienda e il TFR accantonato;
- i pensionati non devono superare, di norma, gli 85 anni di età alla scadenza del piano di ammortamento (alcuni istituti specializzati arrivano fino a 90 anni per profili molto solidi) e devono percepire una pensione cedibile che, al netto della quota ceduta, resti sopra il minimo vitale. Attenzione: il limite dei 85 anni non si calcola al momento della domanda, ma alla fine del finanziamento.
Per avere un’idea dell’importo della rata si può calcolare fino a circa il 20% dello stipendio o della pensione mensili netti. L’importo del finanziamento viene determinato in funzione del reddito del richiedente e della durata del prestito, che arriva fino a un massimo di 120 mesi (10 anni). Ogni contratto include inoltre una polizza assicurativa obbligatoria (rischio vita e, per i dipendenti, rischio impiego): in caso di decesso del debitore prima dell’estinzione, il debito residuo viene coperto dall’assicurazione senza oneri per gli eredi.
Anche la cessione del quinto può essere richiesta online: si compilano i moduli, si attende la risposta del sistema e si viene poi ricontattati da un consulente che assiste nella predisposizione dei documenti necessari. I fondi vengono erogati direttamente sul conto corrente, entro pochi giorni dall’approvazione finale.
Cessione del quinto in sintesi
- Modalità di rimborso: durata massima di 120 mesi e importo finanziabile con rate fisse fino a un massimo di un quinto dello stipendio o della pensione.
- Requisiti richiesti: essere lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o pensionati. Nessuna garanzia aggiuntiva richiesta, ma polizza assicurativa obbligatoria.
- Pro e contro: sicurezza per l’ente finanziatore e rata “blindata” per il richiedente, ma minore flessibilità. Beneficio pratico: trattenuta diretta in busta paga o sulla pensione, che riduce il rischio di saltare una scadenza.
- Quando conviene: ideale per chi ha un contratto a tempo indeterminato o una pensione e vuole una rata automatica e prevedibile.
Quota cedibile e minimo vitale: i limiti da conoscere per il 2026
Per pensionati e dipendenti, il vero “semaforo verde” della cessione del quinto è la quota cedibile, cioè l’importo massimo che l’ente pagatore autorizza a trattenere ogni mese. In teoria corrisponde al 20% del reddito netto, ma solo quando quest’ultimo è abbastanza alto: la parte residua, infatti, non può scendere sotto il minimo vitale, ovvero la porzione di reddito che per legge non può essere toccata.
Per i pensionati il parametro di riferimento è il trattamento minimo INPS, che per il 2026, secondo la Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, sale a 611,85 euro mensili (circa 7.954 euro annui), per effetto della rivalutazione provvisoria dell’1,4% stabilita dal decreto del Ministero dell’Economia.
A questa cifra si aggiunge una maggiorazione straordinaria dell’1,3% confermata dalla Legge di Bilancio 2026, che porta l’assegno minimo effettivo fino a circa 619,80 euro mensili. Questo valore cambia ogni anno a gennaio ed è determinante: se dopo la trattenuta la pensione residua scendesse sotto il minimo, la quota cedibile si riduce automaticamente o la cessione non è concedibile.
Un esempio concreto: con una pensione netta di 900 euro, il quinto teorico è 180 euro; poiché la parte residua (720 euro) resta sopra il minimo, la quota di 180 euro può essere ceduta. Con una pensione molto più bassa, invece, il quinto viene abbattuto o azzerato. Il valore ufficiale e definitivo è quello indicato nella comunicazione di cedibilità rilasciata dall’ente (l’INPS la mette a disposizione online, nel Fascicolo previdenziale del cittadino): nessun calcolo generico può sostituirlo.
Differenze tra prestito personale e cessione del quinto
Cessione del quinto e prestito personale sono entrambi strumenti per ottenere liquidità immediata, ma le differenze riguardano diversi aspetti.
- Modalità di rimborso: il prestito personale si rimborsa con addebito sul conto corrente (o, più raramente, con bollettino), mentre nella cessione del quinto la rata viene trattenuta “alla fonte”, direttamente dallo stipendio o dalla pensione del richiedente.
- Ammontare e durata: il prestito personale offre maggiore flessibilità su importo e durata; la cessione del quinto è vincolata a regole precise.
- Importo della rata: nel prestito personale la rata dipende dall’importo concesso e dalla durata; nella cessione del quinto non può superare un quinto (20%) della quota cedibile di stipendio o pensione.
- Tasso di interesse: i tassi si calcolano in base all’importo richiesto e al numero di rate. In genere, a causa del maggior rischio per l’ente finanziatore, il TAEG del prestito personale è più elevato rispetto a quello della cessione del quinto.
- Garanzie richieste: il prestito personale richiede un reddito dimostrabile e valuta il rischio attraverso il merito creditizio; la cessione del quinto è garantita dal reddito fisso del richiedente e da un’assicurazione obbligatoria per la perdita dell’impiego e il rischio vita (con oneri a carico del finanziamento).
- Soggetti interessati: il prestito personale è adatto anche a giovani, lavoratori autonomi o persone senza reddito fisso (con adeguate garanzie); la cessione del quinto è riservata a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e pensionati.
- Documenti richiesti: per il prestito personale servono generalmente documento d’identità, codice fiscale e prova del reddito; per la cessione del quinto sono necessari anche la busta paga o il cedolino della pensione e il contratto di lavoro.
Il confronto che conta davvero: TAN, TAEG e costi
Nel confronto diretto la parola decisiva è TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): è l’indicatore che, per legge, rappresenta il costo complessivo annuo del credito, includendo interessi e molte spese collegate. Il TAN (Tasso Annuo Nominale) è invece il “tasso puro” sugli interessi, ma da solo non basta: due offerte con lo stesso TAN possono avere un costo finale diverso, per via di spese, commissioni e - nel caso della cessione del quinto - componenti tipiche del prodotto, come la polizza assicurativa.
Attenzione al classico errore: scegliere solo guardando la rata. Una rata più bassa può significare semplicemente una durata più lunga e, quindi, un costo totale più alto. Senza preventivi reali non è corretto indicare numeri “standard” di TAN/TAEG: per confrontare in modo serio bisogna mettere a paragone offerte con stesso importo e stessa durata, guardando il TAEG e l’importo totale dovuto.
Quindi, in definitiva, cosa aspettarsi?
|Voce
|Prestito personale
|Cessione del quinto
|TAN/TAEG
|Dipendono molto dal profilo (stabilità del reddito, storia creditizia), dall’importo e dalla durata. Il TAEG include interessi e costi indicati nei documenti informativi.
|Dipendono da importo, durata, datore o ente pagatore e caratteristiche della pratica. Nel TAEG rientrano anche i costi tipici del prodotto (polizza inclusa) indicati nel contratto e nei documenti precontrattuali.
|Rata
|Concordata liberamente, entro i limiti di sostenibilità valutati dall’intermediario.
|Vincolata: trattenuta automatica e massimo 20% della quota cedibile di stipendio o pensione.
|A chi è adatto
|Dipendenti, pensionati e, con valutazione, anche autonomi.
|In pratica solo dipendenti a tempo indeterminato e pensionati.
|Flessibilità
|In genere più flessibile su importo, durata e modalità di rimborso.
|Più “ingessata”: rata stabile e trattenuta alla fonte.
|Documenti da controllare
|SECCI, contratto, piano di ammortamento, foglio informativo (TAEG e costi).
|Foglio informativo, contratto, piano di ammortamento, condizioni su quota cedibile e trattenuta, coperture assicurative previste.
Quando conviene (davvero) il prestito personale
Il prestito personale è sicuramente più vantaggioso se si cerca un finanziamento flessibile, adatto a tutte le categorie di lavoratori, e se la somma richiesta non è particolarmente elevata. Per ottenerlo è necessario disporre di un reddito (da lavoro dipendente, libero professionista o artigiano) e di adeguate garanzie, determinate dal merito creditizio.
In generale, il prestito personale tende a essere la scelta più lineare se:
- si vuole flessibilità e non si vuole legare la rata al datore di lavoro o all’ente pensionistico;
- si ha un profilo solido e si può ottenere un TAEG competitivo;
- si preferisce una gestione più “normale” tramite conto corrente;
- si è autonomi e la cessione del quinto non è un’opzione.
Il costo complessivo è in genere più elevato rispetto alla cessione del quinto, ma è possibile ottenere condizioni più favorevoli optando per un credito finalizzato con vincolo di destinazione, cioè dichiarando il motivo per cui si richiede il finanziamento.
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Quando conviene la cessione del quinto
La cessione del quinto è più adatta a chi ha una storia creditizia segnata da ritardi nei pagamenti e non può offrire altre garanzie: la storia creditizia del richiedente, infatti, pesa meno, perché la rata viene trattenuta direttamente dalla busta paga o dalla pensione. Grazie a questa garanzia di rimborso, il TAEG applicato è generalmente più basso rispetto al prestito personale, specie per dipendenti pubblici e pensionati.
La cessione può inoltre risultare più comoda se:
- si è dipendenti o pensionati e si vuole una rata che “si paga da sola”;
- si desidera una rata stabile e disciplinata nel tempo;
- si teme di dimenticare pagamenti o si vuole ridurre il rischio di saltare una scadenza;
- si ha bisogno di una struttura in cui il rimborso sia direttamente agganciato al reddito.
Il rovescio della medaglia è immediato: per tutta la durata del finanziamento, lo stipendio o la pensione netta che resta in tasca si riduce. Prima di firmare, quindi, ha senso fare una prova molto concreta: con quella trattenuta mensile riesco a coprire senza affanno spese fisse e imprevisti? Va inoltre ricordato che non tutti i dipendenti possono ottenere la cessione: la soluzione può risultare preclusa a chi lavora in aziende molto piccole o non considerate solide dal sistema bancario-assicurativo e, in genere, ai neoassunti ancora in periodo di prova.
Pro e contro per dipendenti, pensionati e autonomi
Dipendenti. Per molti lavoratori dipendenti il confronto è “aperto”: possono scegliere entrambe le strade. La cessione del quinto è apprezzata per la trattenuta automatica e la rata blindata; il prestito personale è più flessibile e può risultare vantaggioso se si ottiene un TAEG migliore e si vuole mantenere il pieno controllo sullo stipendio netto.
Pensionati. Anche qui il bivio esiste, ma con una differenza: la cessione del quinto sulla pensione è un prodotto molto specifico, legato alle regole INPS sulla quota cedibile e sul minimo vitale. Può essere comoda perché la rata viene trattenuta dalla pensione, mentre il prestito personale può essere preferibile se la sostenibilità è buona e l’offerta è più competitiva sul TAEG.
Autonomi e liberi professionisti. Qui la partita cambia: la cessione del quinto, in generale, non è disponibile. Si guarda quindi al prestito personale (se ottenibile) o ad altre soluzioni di credito, da valutare con attenzione su costi e sostenibilità.
Quale scegliere? Un metodo pratico per non farsi incantare dalla rata
Ecco alcuni consigli pratici per scegliere la soluzione migliore ed evitare problemi a lungo termine.
- Valutare la propria situazione lavorativa: con un contratto a tempo indeterminato o una pensione, la cessione può essere più vantaggiosa; senza busta paga stabile, il prestito personale è spesso l’unica via.
- Analizzare le proprie esigenze finanziarie: per importi contenuti o rimborsi a breve termine il prestito personale può essere la soluzione ideale; per importi più elevati e orizzonti temporali lunghi la cessione del quinto tende a garantire un TAEG più conveniente.
- Scegliere importo e durata realistici: non puntare alla durata massima solo per abbassare la rata, perché allunga il costo totale.
- Confrontare i costi complessivi: tenere sempre conto del TAEG. Per conoscere l’effettivo costo del prestito, richiedere all’ente finanziatore il modulo europeo IEBCC, meglio noto come SECCI, dove sono riportati TAEG e tasso di interesse. Considerare anche la polizza assicurativa obbligatoria, che incide sul costo totale della cessione del quinto.
- Verificare le spese accessorie: istruttoria, incasso rata ed eventuali costi accessori indicati nei documenti.
- Controllare le regole sull’estinzione anticipata ed eventuali penali, così da non ritrovarsi bloccati se si vuole chiudere prima.
- Simulare più preventivi: chiedere, quando possibile, almeno due preventivi per ciascun prodotto e confrontare TAEG e importo totale dovuto.
FAQ, domande frequenti
È meglio la cessione del quinto o il prestito personale?
- Dipende dal profilo. Se si cerca flessibilità e si riesce a ottenere un buon TAEG, il prestito personale può essere più conveniente. Se si è dipendenti o pensionati e si vuole una rata automatica e stabile, la cessione del quinto può essere più comoda. La scelta corretta è quella che regge sul proprio budget mensile, non quella che “sembra” più facile.
Qual è la differenza tra cessione del quinto e prestito personale?
- Nel prestito personale la rata la paga il richiedente, di solito con addebito sul conto. Nella cessione del quinto la rata viene trattenuta direttamente da stipendio o pensione e non supera il 20% della quota cedibile.
Cosa devo guardare per confrontare i costi?
- Soprattutto il TAEG, poi l’importo totale dovuto, la durata, le spese accessorie e le condizioni di rimborso anticipato. Chiedere sempre e leggere i documenti precontrattuali (per esempio il SECCI per il credito ai consumatori).
La cessione del quinto si può fare se sono autonomo?
- In generale no: è collegata a stipendio o pensione, quindi riguarda principalmente dipendenti a tempo indeterminato e pensionati.
Conviene di più il prestito personale o la cessione del quinto nel 2026?
Se serve una regola rapida, senza scorciatoie:
- prestito personale se si cerca flessibilità, si è anche autonomi e si trova un TAEG competitivo;
- cessione del quinto se si è dipendenti o pensionati e si vuole una rata automatica e prevedibile, accettando la trattenuta fissa sul reddito.
In ogni caso, la convenienza si decide su due numeri che devono stare nero su bianco: TAEG e importo totale dovuto. Tutto il resto è contorno.
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